El último lunes 28 de abril se convirtió en una fecha sumamente especial para una persona de New Jersey, Estados Unidos. Todo a raíz de que ese día ganó 50 mil dólares en el Powerball. Como no se sabe su identidad, no te puedo decir su nombre, pero sí estoy en la capacidad de informarte a qué local fue para comprar su boleto ganador. Si quieres obtener ese dato, no se te ocurra irte de esta nota.

Debido a que siempre se debe empezar por el principio, antes de brindarte la información deseada te comento que los números ganadores del sorteo realizado el último lunes fueron 26, 43, 51, 56, 60 y el Powerball fue 24. ¿Cómo lo sé? Pues porque en la página web del juego de lotería se indica eso.

Dicho ello, te cuento que, de acuerdo a NJ.com, un sitio web de noticias y entretenimiento local de New Jersey, propiedad de Advance Local, la afortunada persona de esta historia ganó los 50 mil dólares a raíz de haber acertado los cuatro primeros números mencionados más el Powerball. Sí, tuvo mucha suerte.

La probabilidad de ganar el premio mayor en el Powerball es de 1 en 292,2 millones. (Foto: Tayfun Coskun / Anadolu Agency vía Getty Images)

Su ticket lo compró en un supermercado

Ahora, con respecto a dónde adquirió su boleto ganador, te comento que el mencionado medio, citando a la Lotería de New Jersey, dio a conocer que el ticket fue comprado en el ShopRite ubicado en 372 Broadway, Hillsdale. Si es que vives cerca, podrías visitar el lugar para probar suerte.

Los boletos de Powerball se venden en 45 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses. (Foto: Tayfun Coskun / Anadolu Agency vía Getty Images)

Por si no lo sabías, este miércoles 30 de abril hay un nuevo sorteo del Powerball. El gran premio estimado para hoy es de 30 millones de dólares, con la opción en efectivo de 13.9 millones de dólares. Habiéndote comentado esto, ¿te animas a participar?