Aunque muchos postergan la renovación del pasaporte creyendo que es un trámite rápido, la realidad suele ser distinta. Tanto por experiencia personal como por casos cercanos, he comprobado que dejarlo para última hora puede traer complicaciones. Por eso, gestionar este documento con tiempo es más importante de lo que parece.

Vivir en Estados Unidos y tener planes de viaje al extranjero significa que tu pasaporte debe estar vigente. Este documento no es solo una identificación, es literalmente tu pase para salir del país y volver sin inconvenientes. Por eso, cuando te topas con restricciones para renovarlo, la situación puede volverse complicada y estresante.

En estos días, el gobierno ha dejado en claro que ya no hay espacio para dudas: si no cumples con ciertos requisitos, no podrás renovar tu pasaporte y deberás empezar el proceso desde cero, como si nunca hubieras tenido uno. Así que, si estás considerando hacer este trámite, te recomiendo seguir leyendo porque hay nuevas reglas que ya están en vigor.

El pasaporte no solo es un documento de identidad, sino una llave que abre puertas a nuevos países (Foto: AFP)

¿QUIÉNES NO PODRÁN RENOVAR SU PASAPORTE?

Esta es la parte importante. Aunque el proceso de renovación existe para facilitar la gestión a muchos ciudadanos, no todos califican para este beneficio. Las autoridades han establecido ciertos criterios que excluyen automáticamente a algunas personas del trámite de renovación directa. Aquí te los explico con detalle:

1. Pasaportes emitidos hace más de 15 años

Si tu pasaporte fue emitido hace más de 15 años, ya no puedes renovarlo. Aunque el documento esté en buen estado, el paso del tiempo lo deja fuera del rango permitido. En este caso, debes solicitar un nuevo pasaporte como si fuera el primero.

2. Pasaportes emitidos antes de los 16 años

Si tu pasaporte fue expedido cuando tenías menos de 16 años, tampoco es elegible para renovación. Esto se debe a que los pasaportes emitidos a menores de edad tienen condiciones diferentes, y al alcanzar la mayoría de edad se requiere emitir uno nuevo con información actualizada.

3. Documentos en mal estado

Los pasaportes que estén dañados, modificados o deteriorados tampoco califican para renovación. Esto incluye cualquier alteración, manchas o desgastes que afecten la legibilidad o integridad del documento.

4. Otros motivos que impiden renovar el pasaporte

Además del tiempo transcurrido y la edad al momento de la emisión, hay otras razones que también impiden la renovación:

Si tuviste un cambio de nombre y no puedes presentar la documentación oficial que lo acredite (como un acta de matrimonio o una sentencia judicial).

Si el pasaporte anterior fue extraviado o robado, tampoco podrás renovarlo. En ese caso, deberás iniciar un trámite diferente como si fuera tu primer pasaporte.

El pasaporte de EEUU es uno de los más poderosos del mundo porque permite ingresar a 188 países (Foto: Freepik)

¿QUÉ HACER SI NO PUEDES RENOVAR TU PASAPORTE?

Si te encuentras en alguna de las situaciones anteriores, lo que corresponde es iniciar un nuevo trámite de pasaporte. Estos son los pasos que debes seguir: