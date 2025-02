Desde mayo de 2025, los residentes de Estados Unidos deberán contar con una Real ID para realizar vuelos nacionales y acceder a instalaciones federales. Esta medida forma parte de la Ley Real ID, que busca reforzar la seguridad en fronteras y áreas estratégicas. En Florida, la emisión de esta identificación comenzó en 2010, pero a pesar de la cercanía de la fecha límite, muchos aún no han completado el trámite. Es crucial, por lo tanto, estar al tanto de los pasos y costos asociados al proceso para obtenerla.

El Real ID es una versión mejorada de la licencia de conducir o tarjeta de identificación, diseñada para cumplir con estándares federales de seguridad. Desde el 7 de mayo de 2025, quienes no cuenten con esta identificación no podrán pasar por los controles de la TSA (Administración de Seguridad en el Transporte) en los aeropuertos, ni acceder a algunas instalaciones federales, como bases militares o plantas nucleares. Por eso, es fundamental obtener una si planeas volar dentro de los EE. UU. o si necesitas acceder a estos lugares restringidos.

El Real ID es un nuevo documento que el gobierno de Estados Unidos pondrá en rigor para una mayor seguridad dentro de su territorio (Foto: Pexels)

COSTOS DE OBTENER UNA REAL ID EN FLORIDA

Si resides en Florida y necesitas obtener una Real ID, debes tener en cuenta los costos que esto implica. Las tarifas varían dependiendo del tipo de documento que necesites obtener:

Licencia de conducir clase E (para conductores regulares): US$48.

Licencia de conducir comercial (Clase A): US$75.

Tarjeta de identificación estatal: US$25.

Además, algunas oficinas locales de recaudación de impuestos cobran una tarifa adicional por servicio de US$6.25. Este costo puede variar ligeramente dependiendo de la ubicación, por lo que es importante verificar con antelación.

¿QUÉ SE NECESITA PARA OBTENER UNA REAL ID EN FLORIDA?

Para tramitar la Real ID, debes presentar una serie de documentos que demuestren tu identidad, fecha de nacimiento y residencia legal en el país. Estos son los documentos principales que se requieren:

Para ciudadanos estadounidenses:

Pasaporte estadounidense válido.

Acta de nacimiento original o copia certificada.

Certificado de naturalización o ciudadanía.

Para no ciudadanos:

Tarjeta de residente permanente válida.

Pasaporte válido o documento emitido por el gobierno que acredite tu presencia legal.

Además, es necesario presentar una tarjeta de Seguro Social o algún comprobante de tu número de Seguro Social, así como dos documentos que demuestren tu residencia principal, como facturas o contratos de arrendamiento.

¿CÓMO SABER SI YA TIENES UNA REAL ID?

En Florida, para saber si ya tienes una Real ID, debes verificar si tu tarjeta de identificación tiene un símbolo en la esquina superior derecha: una estrella dorada dentro de un círculo. Si tu licencia de conducir o tarjeta de identificación no tiene esta estrella, entonces no cumple con los requisitos y no podrás usarla para abordar vuelos o acceder a instalaciones federales a partir de mayo de 2025.

La estrella en la esquina superior derecha demuestra que tienes una identificación Real ID (Foto: AFP)

¿ES OBLIGATORIO TENER UNA REAL ID?

Sí, es obligatorio tener una Real ID si planeas viajar dentro de los EE. UU. en avión, o si necesitas acceder a ciertas instalaciones federales. Si no cuentas con una, tendrás que presentar un pasaporte válido para poder abordar un vuelo o ingresar a estas instalaciones. En el caso de Florida, si no tienes una Real ID, deberás acudir a un centro de servicio para solicitarla antes de la fecha límite.

PROCESO PARA OBTENER UNA REAL ID

Para obtener este documento en Florida, debes acudir en persona a una oficina del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (FLHSMV) o a un oficial de recaudación de impuestos. Es importante tener en cuenta que, desde enero de 2020, no puedes renovar tu licencia de conducir en línea si no cumple con los requisitos de la Real ID. Debes programar una cita para obtenerla y presentar todos los documentos necesarios.

Una vez que hayas verificado tu identidad, recibirás tu licencia de conducir o tarjeta de identificación en un plazo de hasta 60 días. El documento se enviará por correo a la dirección registrada.

¿CUÁNTO TIEMPO DURA EL TRÁMITE?

El tiempo de procesamiento de la Real ID en Florida es relativamente corto. Después de que tu solicitud sea procesada, recibirás tu nueva licencia o tarjeta en un plazo de hasta 60 días. El documento tendrá una validez de hasta cuatro años, dependiendo de tu estatus y la duración del permiso o visa en tu caso.