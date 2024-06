Con el claro objetivo de reducir la inmigración ilegal, el presidente Joe Biden anunció el cierre temporal en la frontera de los Estados Unidos con México este martes 4 de junio de 2024. Si bien, la orden ejecutiva que restringe el cruce en la frontera sur del país norteamericano busca mejorar la seguridad, la medida ha sido criticada por organizaciones de derechos civiles. Pero ¿qué implican las nuevas restricciones? En los siguientes párrafos, te detallamos lo que necesitas saber.

De acuerdo con el mandato presidencial, divulgado por la Casa Blanca, “se suspende y limita la entrada de cualquier no ciudadano a Estados Unidos a través de la frontera sur. Se prevén excepciones apropiadas, como en el caso de las personas especialmente vulnerables o presentes en virtud de un proceso que el Secretario de Seguridad Interior determine apropiado para permitir una entrada segura y ordenada en Estados Unidos”, se lee.

El presidente estadounidense Joe Biden habla en el Salón Este de la Casa Blanca en Washington, D, el 4 de junio de 2024 para anunciar que cerrará temporalmente la frontera entre Estados Unidos y México a los solicitantes de asilo cada vez que aumenten los cruces de inmigrantes ilegales (Foto: Brendan Smialowski / AFP)

EXPLICACIÓN DE LAS NUEVAS RESTRICCIONES DEL CIERRE TEMPORAL DE LA FRONTERA DE EE.UU. CON MÉXICO

Tomando en cuenta la declaración pública que hizo el mandatario estadounidense sobre las medidas temporales que se adoptaron en la frontera: “Esta acción nos ayudará a tomar el control de nuestra frontera”, te explicamos qué implican este cierre.

¿Por qué se anunció el cierre temporal de la frontera EE.UU. con México? El cierre temporal se anunció con el propósito de reducir la inmigración ilegal en la zona sur de los Estados Unidos; por lo tanto, se restringirán las solicitudes de asilo en la frontera con México. ¿Qué significa esto? Que deportarán a las personas que no superen los estándares de asilo cuando la cifra supere las 2,500 detenciones diarias en la frontera durante una semana.

¿Hasta cuándo estarán vigentes las restricciones del cierre temporal? Esta medida será temporal y cesará únicamente cuando el número de migrantes que cruza la frontera Estados Unidos-México disminuya, a fin de que el sistema de EE.UU. pueda manejar de manera efectiva las operaciones fronterizas. De acuerdo con AP, la cifra debería ser igual o menor a 1,500 en promedio durante siete días.

¿Qué pasará con los migrantes ilegales detenidos? Los inmigrantes que crucen la frontera sur en forma irregular no serán elegibles para recibir asilo en los Estados Unidos. Asimismo, serán procesados para su expulsión, aunque tendrán derecho a una entrevista para exponer su caso, la cual no significará el otorgamiento de la protección en el país norteamericano.

Migrantes que cruzaron ilegalmente el Río Grande caminan a lo largo de alambre de concertina en Eagle Pass, Texas, el 22 de mayo de 2022 (Foto: Allison Cena / AFP)

¿Quiénes serán expulsados inmediatamente? Quienes no expresen temor de regresar a sus países de origen tras cruzar la frontera serán expulsados de los EE.UU. de inmediato, días y hasta horas. No sólo ello, ya que no podrán ingresar al país norteamericano por cinco años.

Si los inmigrantes ilegales son mexicanos, cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos serán regresados a México. Mientras que quienes lleguen de otros países, dentro o fuera del continente americano, serán expulsados en vuelos de deportación.

¿Hay algunas excepciones? Sí, hay algunas excepciones humanitarias que incluyen a menores no acompañados, víctimas de trata, quienes enfrentan una emergencia médica aguda o una amenaza extrema para su vida y seguridad.

Asimismo, para aquellos que expresen miedo de regresar a sus países, por lo que sus casos serán examinados. Para esto debe existir un riesgo de sufrir torturas o ser perseguidos si retornan a sus naciones de origen.