La mirada vuelve a dirigirse al subsuelo de Estados Unidos este martes 3 de marzo de 2026, en un país donde la actividad sísmica representa uno de los riesgos naturales más relevantes. Estados como California, Texas, Hawái, Alaska y Nevada, así como zonas densamente pobladas como Nueva York, Nueva Jersey y el área metropolitana de Washington D. C., se mantienen bajo especial atención debido a la presencia de fallas geológicas activas y la alta concentración urbana, factores que elevan la vulnerabilidad ante cualquier movimiento telúrico.

El monitoreo permanente está a cargo del United States Geological Survey (USGS), organismo que opera las 24 horas recopilando información detallada de cada sismo registrado. Sus reportes incluyen datos clave como la hora exacta, la localización del epicentro, la profundidad y la magnitud, parámetros esenciales para evaluar posibles impactos en comunidades, infraestructuras críticas y edificaciones sensibles.

Desde una perspectiva geofísica, los sismos en territorio estadounidense se originan principalmente por la interacción entre placas tectónicas y el desplazamiento a lo largo de fallas activas, además de procesos de deformación interna de la corteza terrestre. Para su análisis, el USGS cuenta con una extensa red de sismógrafos y acelerógrafos digitales capaces de detectar desde microsismos imperceptibles hasta terremotos de gran magnitud. Esta tecnología permite calcular con precisión la magnitud momento, la intensidad del sacudimiento y el mecanismo de ruptura asociado a cada evento.

El trabajo científico no se limita al registro de datos. La información recopilada se integra en modelos avanzados de propagación de ondas sísmicas que dan lugar a mapas de sacudimiento, herramientas fundamentales para estimar daños potenciales en áreas urbanas e industriales. Estos estudios sustentan decisiones estratégicas como la actualización de normas de construcción sismo-resistente y la planificación territorial en regiones consideradas de alto riesgo.

Sismos reportados hoy, martes 3 de marzo de 2026

Durante este martes, el USGS mantiene actualizado su listado de los últimos sismos en Estados Unidos, una base de datos en tiempo casi real que permite a ciudadanos y autoridades conocer la localización, magnitud y horario de cada temblor. De esta forma, la vigilancia científica se convierte también en una herramienta pública: un canal confiable para reforzar la preparación y la comunicación del riesgo a escala nacional.

¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo en EE.UU.?

Antes de un sismo

Elaborar un plan familiar de emergencia con puntos de encuentro y contactos fuera de la zona afectada.

Preparar una mochila con agua, alimentos no perecibles, linterna, radio a baterías, botiquín y copias de documentos importantes.

Asegurar y fijar muebles, estanterías y objetos pesados para evitar que caigan durante el movimiento.

Identificar zonas seguras dentro de casa, oficina o escuela (bajo mesas resistentes o junto a muros estructurales) y conocer las rutas de evacuación.

Durante un sismo

Aplicar la técnica “agáchate, cúbrete y sujétate”: proteger cabeza y cuello bajo un mueble resistente y mantenerse allí hasta que termine el temblor.

Alejarse de ventanas, vitrinas, estanterías y objetos que puedan caer o romperse, y no usar ascensores.

Si se está en la calle, alejarse de postes, cables, fachadas y buscar un área abierta; si se conduce, detenerse en un lugar seguro lejos de puentes y estructuras.

Después de un sismo

Verificar lesiones propias y de quienes están cerca, y brindar primeros auxilios básicos si es posible.

Revisar posibles fugas de gas, daños eléctricos o estructurales y evacuar con calma si el edificio no es seguro.

Mantenerse informado a través de canales oficiales, estar atento a posibles réplicas y no regresar a zonas dañadas hasta que sean declaradas seguras por autoridades competentes.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre temblores en EE. UU.

1. ¿Por qué ocurren tantos temblores en Estados Unidos?

Estados Unidos se ubica sobre varias placas tectónicas activas, lo que favorece la ocurrencia de temblores en distintas regiones del país. Las zonas más expuestas se encuentran principalmente en la costa oeste y en áreas con fallas geológicas importantes.

2. ¿Cuáles son los estados donde más tiembla?

Los sismos se registran con mayor frecuencia en California, Alaska, Hawái, Nevada y otros estados de la franja oeste, aunque también se reportan eventos en Texas y la costa este. La actividad sísmica puede variar en intensidad y profundidad según la región.

3. ¿Qué es el USGS y qué información ofrece sobre los temblores?

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) es la entidad oficial encargada de monitorear y reportar la actividad sísmica en el país. A través de su plataforma digital, publica en tiempo real datos sobre la hora, magnitud, profundidad y ubicación del epicentro de cada evento.

4. ¿Qué es el sistema ShakeAlert y para qué sirve?

ShakeAlert es un sistema de alerta temprana que detecta las primeras ondas de un sismo y envía avisos a la población antes de que se sientan las sacudidas más fuertes. Estos segundos de anticipación pueden ser clave para que las personas se protejan y se activen protocolos de emergencia.

5. ¿Dónde puedo ver el mapa de los últimos temblores en EE. UU.?

El USGS ofrece un mapa interactivo en línea, conocido como “Latest Earthquakes”, donde se pueden consultar los sismos más recientes registrados en el territorio estadounidense. Allí es posible filtrar por fecha, magnitud y ubicación para un seguimiento detallado.

6. ¿Se pueden predecir los temblores?

Hasta el momento no existe un método científico confiable que permita predecir con exactitud cuándo y dónde ocurrirá un terremoto. Los sistemas actuales solo pueden detectar el inicio del sismo y emitir alertas con segundos de anticipación, pero no anticipar el evento con días u horas de ventaja.

7. ¿Qué debo hacer durante un temblor si estoy en un edificio?

Las recomendaciones generales indican no salir corriendo y resguardarse de inmediato en el interior, aplicando la técnica de “agacharse, cubrirse y sujetarse” bajo un mueble resistente. Una vez que termine el movimiento, se sugiere evacuar con calma si la estructura está estable y las salidas son seguras.

8. ¿Es más seguro salir a la calle cuando empieza a temblar?

Los especialistas advierten que, mientras dura el sismo, intentar evacuar puede exponer a caídas, objetos que se desploman o vidrios que se rompen. Por ello, se considera más seguro protegerse dentro del inmueble y salir solo cuando el temblor haya terminado y se hayan evaluado los riesgos inmediatos.

9. ¿Qué tan útiles son las réplicas y por qué ocurren?

Las réplicas son sismos de menor magnitud que se producen en la misma zona del evento principal y forman parte del proceso de reajuste de la falla. Aunque suelen ser más débiles, pueden resultar peligrosas para estructuras ya dañadas por el terremoto inicial.

10. ¿Cómo puedo prepararme ante un posible temblor?

Las autoridades recomiendan contar con un plan familiar de emergencia, un kit de suministros básicos y conocer las zonas seguras dentro del hogar o lugar de trabajo. También se sugiere informarse a través de fuentes oficiales y revisar periódicamente las rutas de evacuación y puntos de encuentro.