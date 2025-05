Es comprensible que la cuestión tributaria no sea precisamente un tema agradable de mantener en mente, y que para una mayoría constituya una preocupación adicional a las tensiones diarias. No obstante, si algo me ha enseñado la vida, es que desatender las responsabilidades con el IRS nunca resulta económico. La ausencia de problemas inmediatos puede ser engañosa, pues las dificultades suelen aparecer de forma imprevista.

Ahora que terminó la temporada fiscal 2025 en Estados Unidos —finalizó el pasado 15 de abril— muchos creen que ya se pueden olvidar del tema hasta el próximo año. Sin embargo, el IRS sigue revisando declaraciones, y este año anunció que va a reforzar su sistema de auditorías. ¿Qué significa eso para ti? Que hay que estar más atentos que nunca.

¿QUÉ PASA SI NO PRESENTAS TU DECLARACIÓN?

A partir de este año, el IRS está siendo más estricto con los contribuyentes que no cumplieron con sus deberes fiscales. Si no presentaste tu declaración de impuestos y además debes dinero, el IRS tiene la autoridad legal para tomar medidas muy severas. Una de las más preocupantes es la intervención directa de tus cuentas bancarias.

Esto no es una advertencia cualquiera: si el IRS detecta que tienes una deuda y no tomaste acción, puede emitir lo que se conoce como un levy —o embargo— que le permite retirar dinero directamente de tu cuenta sin necesidad de que tú lo autorices.

El IRS se encarga de todo lo relacionado con los impuestos en Estados Unidos (Foto: AFP)

¿CÓMO FUNCIONA ESTE PROCESO?

El procedimiento es así:

El IRS detecta que no presentaste tu declaración. Calcula cuánto podrías deber (a través de una declaración sustitutiva). Te envía un aviso de intención de embargo. Una vez enviado el aviso, se congelan tus fondos durante 21 días. Si no respondes ni resuelves la deuda en ese plazo, el dinero pasa al IRS.

Ese tiempo de espera es tu última oportunidad para actuar. Pero créeme, no quieres llegar hasta ahí. He conocido casos en los que la persona ni siquiera sabía que tenía un problema, y de un día para el otro no pudo usar su cuenta.

LAS OTRAS SANCIONES QUE TE PUEDEN APLICAR

Además del embargo, hay otras sanciones que el IRS puede imponer, dependiendo de la gravedad del caso. Aquí te las resumo para que tengas una idea clara:

Multa por no presentar la declaración: 5% del impuesto adeudado por cada mes de retraso, hasta un 25%.

5% del impuesto adeudado por cada mes de retraso, hasta un 25%. Multa por no pagar el impuesto: 0.5% del total por cada mes de atraso.

0.5% del total por cada mes de atraso. Multa mínima si pasas los 60 días sin declarar: US$510 o el 100% de la deuda, lo que sea menor.

US$510 o el 100% de la deuda, lo que sea menor. Intereses acumulativos: Se suman intereses todos los días sobre el monto que debes.

Se suman intereses todos los días sobre el monto que debes. Embargo de salarios y otros activos: El IRS puede quedarse con parte de tu sueldo, tus devoluciones de impuestos estatales y más.

El IRS puede quedarse con parte de tu sueldo, tus devoluciones de impuestos estatales y más. Procesamiento penal: En casos graves de evasión o fraude, incluso pueden llevarte a juicio.

¿QUÉ PUEDO HACER PARA EVITARLO?

Por experiencia propia, lo mejor que puedes hacer es no quedarte paralizado. Incluso si no tienes el dinero para pagar lo que debes, presentar la declaración ya es un gran paso para evitar sanciones mayores.

Aquí algunos consejos prácticos que el mismo IRS recomienda:

Presenta la declaración a tiempo, aunque no puedas pagar la deuda completa.

Solicita un plan de pagos, si la deuda es menor a US$50,000. Es bastante sencillo y se puede hacer en línea.

No ignores los avisos del IRS. Responder rápido puede marcar la diferencia entre una multa leve y un embargo total.