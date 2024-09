¿Alguna vez te has preguntado cuál estado es el más feliz de Estados Unidos? Aunque Nueva York y California suelen ser los favoritos por su gran cantidad de atractivos turísticos, el estado que se destaca por su felicidad cuenta con la menor tasa de desempleo y un entorno insular impresionante. Y no, no se destaca principalmente por sus edificaciones o parques de diversiones futuristas, sino por sus paraísos naturales. ¿Ya tienes en mente cuál es?

Bien señalan que la felicidad es un indicador importante que se toma en cuenta en Estados Unidos. Por ello, todos los años WalletHub suele hacer un ranking de los estados federales más alegres del país más poderoso del mundo, a fin de determinar cuál es la mejor opción para ir a vivir o vacacionar durante los fin de semanas largos.

En ese sentido, el estudio determinó a un importante estado paradisiaco en lo más alto de la lista, además de otras sorpresas como la caída de Florida hasta el puesto 14.

El estado más feliz de todo EE.UU. destaca por sus bajos índices de desempleo (Foto: Pexels)

Debes tener en cuenta que para clasificar los estados, se consideran variables como la salud física y emocional, las condiciones laborales, la interacción social, el estado del medio ambiente y los niveles de depresión y sueño, comparando los 50 estados del país.

EL ESTADO MÁS FELIZ DE EE. UU. EN 2024: SUPERÓ A FLORIDA, NUEVA YORK Y CALIFORNIA

Con 68.71 puntos, Hawái se ubicó en el primer lugar del ranking. La belleza natural de sus islas y el estilo de vida relajado contribuyen a la satisfacción de los residentes, quienes disfrutan de una excelente salud, la mayor longevidad del país y la tasa de desempleo más baja, de acuerdo al reporte detallado de News Channel 8.

“Hawái es el estado más feliz y hace honor a su reputación de paraíso insular, con residentes que informan tener los niveles más altos de satisfacción con la vida del país y la tasa de depresión más baja”, enfatizó tambien WalletHub.

Según cifras del citado estudio, el 86 % de los residentes de Hawái informan tener buena salud, lo que coloca al estado como el segundo mejor en salud física. A pesar de ser un paraíso, Hawái tiene una realidad contrastante: el 15 % de los hogares perciben más de $75,000 anuales, pero no todos son nativos.

Pero no todo es color de rosa. Anualmente, alrededor de 15,000 hawaianos nativos se ven obligados a dejar el estado, huyendo de los altos costos de vida impulsados por la reurbanización y la afluencia de turistas y nuevos residentes, informó CBS News durante uno de sus últimos reportes.

Hawái destaca por su conexión con la naturaleza (Foto: Pexels)

Algunas de las personas más ricas del planeta han encontrado en Hawái su refugio o, como es el caso de Larry Ellison, cofundador de Oracle, han comprado incluso su propia isla. Según Forbes, 37 multimillonarios, entre ellos figuras como Oprah Winfrey, Mark Zuckerberg (Meta) y el empresario malasio Quek Leng Chan, poseen colectivamente el 5.3% del territorio de Hawái.

LISTADO DE LOS 10 ESTADOS MÁS FELICES DE TODO USA

Estos son los diez estados que lideran en felicidad en Estados Unidos, según las puntuaciones obtenidas en WalletHub: