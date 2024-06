La moneda Double Eagle de 1933 es considerada la más cara del mundo porque, en 2021, fue subastada por US$18,9 millones en la casa Sotheby’s. Se trata del único ejemplar que se ha podido subastar de manera legal en Estados Unidos, ya que hay una disputa legal detrás de la pieza. Las otras que existen en el mundo son consideradas como propiedad del país norteamericano. Pero eso no ha impedido que los aficionados del mundo numismático busquen más información de esta moneda.

En la compra y venta de monedas, existen una serie de piezas particulares, como las Morgan, por su creador George T. Morgan, cuyo valor nominal de 1 dólar puede alcanzar miles en Estados Unidos.

También están las monedas de 10 centavos que son denominadas como Mercury, unos ejemplares que pueden alcanzar un valor muy alto en las subastas por ciertas características.

Sin embargo, no solo es importante saber las particularidades de las monedas, como errores o fechas de acuñación, sino que también dónde puedes hallarlas, en especial las Double Eagle de 1933.

El certificado que cuenta los detalles detrás de la Double Eagle de 1993 (Foto: Sotheby’s)

¿CUÁNTAS MONEDAS DOUBLE EAGLE DE 1933 HAY EN EL MUNDO?

En 1933, se acuñaron 445.500 ejemplares de la moneda Double Eagle, que tenía un valor nominal de 20 dólares. Sin embargo, durante la Gran Depresión, se ordenó su fundición, con excepción de dos ejemplares, antes de que saliera a circulación en Estados Unidos.

A pesar de las medidas que se tomaron, no solo se rescataron dos de la fundición, sino que se estima que hubo un robo de 20 monedas de la Double Eagle de 1933. De estas, nueve volvieron a las manos de las autoridades para ser fundidas.

Una de estas tiene un dueño particular y se cree que hay otras en el mundo que no son aptas para ser vendidas en subastas legales ya que nunca estuvieron en circulación y pertenecen al país nortamericano.

¿DÓNDE ENCONTRARLAS?

No se sabe dónde están las otras monedas que no habrían sido fundidas en Estados Unidos y que todavía no se han podido recuperar, ya que no pueden ser subastadas de manera legal entre coleccionistas. Pero sí se sabe que las dos monedas que no se fundieron en un comienzo están en la Colección Numismática de Estados Unidos.

Mientras que las otras 10 piezas se encuentran en el Depositario de Lingotes de Estados Unidos en Fort Knox. La única pieza subastada, que perteneció a Stuart Weitzman, fue subastada en 2021 por un comprador anónimo.