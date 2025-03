El Departamento de Eficiencia Gubernamental, bajo la dirección de Elon Musk, ha realizado cambios significativos en el área de la Administración del Seguro Social (SSA). Según informes, DOGE está llevando a cabo una depuración extensa de sus bases de datos con el fin de eliminar registros incorrectos que, según fuentes oficiales, estarían afectando la eficiencia en los pagos y la distribución de beneficios a los ciudadanos.

Hasta ahora, muchos se han preguntado por qué esta medida está afectando a millones de personas. La idea de eliminar tantos registros puede sonar alarmante, especialmente para aquellos que dependen del Seguro Social para su bienestar. Sin embargo, la depuración no se trata de una acción tomada a la ligera, y su justificación va más allá de la simple burocracia.

Elon Musk lidera el DOGE, agencia que accedió a datos de los ciudadanos del Seguro Social (Foto: AFP)

EL PROBLEMA DE LOS REGISTROS DESACTUALIZADOS

Resulta que, tras revisar los datos, DOGE descubrió una gran cantidad de números de Seguro Social de personas que, según las bases de datos, deberían estar vivas, pero que en realidad han fallecido hace años. Más sorprendente aún, algunos de estos corresponden a personas que pasaron los 120 años, un dato extremadamente inusual. Esta situación llevó a la conclusión de que una gran parte de los archivos no eran solo imprecisos, sino obsoletos. En concreto, alrededor de 7 millones de estos fueron identificados como inválidos, lo que generó la necesidad urgente de una depuración a fondo.

LA LIMPIEZA DE REGISTROS EN MARCHA

Con la misión de asegurar que los pagos de Seguro Social lleguen a quienes realmente los necesitan, DOGE ha comenzado a revisar y eliminar los registros incorrectos. Esta limpieza, según el informe de Fox Business, ha implicado la revisión de los datos de personas mayores de 120 años, quienes, en muchos casos, ya no están con nosotros. A pesar de que los archivos mostraban que seguían vivos, la eliminación de estos casos es fundamental para mejorar la precisión y transparencia de la información.

El proceso no termina ahí. DOGE también ha estado revisando alrededor de 5 millones de casos adicionales de personas que se encuentran en una especie de limbo, donde es difícil determinar si siguen vivas o no. Esta tarea continuará durante las próximas semanas y se espera que, al final, los registros sean mucho más confiables. Es un proceso meticuloso, pero necesario para mantener la integridad del sistema. Es decir, en total serán alrededor de 12 millones de números depurados.

LA CONTROVERSIA

No obstante, las declaraciones de Elon Musk sobre este proceso han generado controversia. El empresario ha sido crítico con la forma en que se manejan los datos del Seguro Social, sugiriendo que podría haber un fraude gubernamental masivo. Según Musk, la existencia de tantos registros de personas fallecidas muestra una falta de control y supervisión en el sistema. Además, ha afirmado que la cantidad de números de Seguro Social “elegibles” podría ser mucho mayor que la cantidad de ciudadanos en Estados Unidos, lo que, según él, podría estar alimentando el desperdicio de recursos públicos.

Es comprensible que sus comentarios hayan generado preocupación, pero al mismo tiempo, las autoridades han insistido en que los registros desactualizados no necesariamente corresponden a personas que estén recibiendo pagos o beneficios. Según Lee Dudek, el Comisionado interino de la SSA, no todos los números corresponden a beneficiarios activos. Sin embargo, la limpieza es necesaria para evitar cualquier tipo de error en la distribución de beneficios.

El Seguro Social es uno de los pilares fundamentales en la sociedad de Estados Unidos (Foto: iStock)

¿QUÉ IMPLICA TODO ESTO PARA LOS BENEFICIARIOS?

Para los beneficiarios actuales, es importante aclarar que no deben preocuparse por perder sus beneficios si no se encuentran entre los registros incorrectos. Las autoridades aseguran que los beneficiarios que están vivos no serán afectados por esta depuración masiva, ya que se está realizando una verificación exhaustiva antes de tomar cualquier acción. Si eres beneficiario y tu número de Seguro Social está actualizado y correcto, no deberías experimentar ningún problema.

Este tipo de auditoría es, al final, un paso hacia la mejora de un sistema que, por momentos, parece estar abrumado por su propio tamaño y complejidad. La eliminación de registros obsoletos busca reducir el desperdicio de recursos y garantizar que los pagos lleguen a quienes realmente lo necesitan.