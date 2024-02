Para calificar al programa al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), conocido también como “cupones de alimentos”, dependerá del nivel de pobreza, ingresos, así como de la entrevista, que es el último y determinante paso. Debido a que a muchos se les niega el beneficio en ese punto, diversas organizaciones piden que se sea eliminado. descartados

El requisito de entrevista busca confirmar que la información brindada inicialmente en la solicitud es correcta y veraz. El secretario de prensa del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), Allan Rodríguez, indicó que 78% de la población elegible a SNAP participó en el programa y recibió beneficios entre octubre de 2019 y febrero de 2020.

Por su parte, datos de inscripción del 2021 en el condado Los Ángeles, en California, revelan que a un 31% de los solicitantes de SNAP se les negó la asistencia alimentaria debido a que no cumplieron con el requisito de entrevista. En el caso de otros requisitos, a solo un 6% se les negó los cupones de alimentos por incumplir.

¿QUÉ ES SNAP?

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), anteriormente conocido como cupones de alimentos, ayuda a las personas de escasos ingresos y recursos económicos a comprar alimentos nutritivos.

SNAP es financiado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), pero administrado por agencias estatales por medio de oficinas locales.

En 2024, el programa federal tiene un alcance de 22.2 millones de hogares, cuyos montos varían según los ingresos, el número de integrantes de cada familia y el estado.

¿QUÉ SE SABE DE LA POSIBILIDAD DE ELIMINAR LA ENTREVISTA PARA CALIFICAR AL SNAP?

Agrupaciones como The National Student Legal Defense Network, Center for Law and Social Policy y California Student Aid Commission, a mediados de enero, pidieron al Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) que elimine el requisito de entrevista, aduciendo que ese proceso desalienta a potenciales beneficiarios a continuar el proceso, informó Diario Nueva York.

En ese sentido, sus argumentos se basan en una demanda federal presentada en Missouri en febrero de 2022, que señala que los solicitantes pasan horas esperando en el teléfono para una entrevista. En el recurso legal se plantea que las barreras para completar la entrevista responden al deficiente sistema estatal de llamadas, que viola leyes federales y priva a los hogares elegibles de beneficios.

USDA, que es la agencia encargada de administrar el programa de alimentación federal más grande, prometió que revisará el pedido. Y es que, como se recuerda, durante la pandemia por el coronavirus este requisito fue eliminado.

Los cupones de alimento SNAP benefician a los más necesitados en Estados Unidos (Foto:X)

¿CÓMO ES EL PROCESO DE LA SOLICITUD PARA ACCEDER AL PROGRAMA SNAP?

Una vez que presentas tu solicitud, la agencia estatal o la oficina local del SNAP la procesa en un plazo de 30 días, indica el Departamento de Agricultura, a cargo del programa. Los postulantes deberán pasar por una entrevista de elegibilidad y dar prueba (verificación), la cual puede ser por teléfono o en persona. Si calificas, podrías recibir los beneficios en un plazo de 7 días después de la fecha de tu solicitud, añade USDA.

Las personas que reciben asistencia social mediante otros programas gubernamentales o están desamparados también tienden a ser elegibles a SNAP.