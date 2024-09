¿Se siguen otorgando cupones de alimentos SNAP en 2024? La respuesta es sí, y para saber el monto exacto que podrías recibir, primero debes cumplir con una serie de requisitos específicos dependiendo del estado en el que te encuentres. En ese sentido, el estado de California será uno de los pioneros en distribuir las nuevas tarjetas EBT con chip a todas las familias seleccionadas, a fin de proteger los montos entregados a los más vulnerables tras la reciente ola de robos en diferentes puntos de la ciudad.

A pesar de que los cupones de alimentos SNAP parten como una ayuda social brindada hacia los más débiles, miles de familias reportaron el robo de sus créditos en los últimos meses. De acuerdo a cifras oficiales, se llegó a reportar que el monto sustraído a las personas más vulnerables asciende hasta los US$15 millones.

Para evitar que esta oleada de crímenes se siga prolongando, el estado californiano decidió aprobar la implementación de una nueva tarjeta EBT con chip incorporado. ¿Cuándo empezaría la repartición y cómo afectaría el pago de los cupones SNAP? Te lo cuento aquí.

CUPONES DE ALIMENTOS SNAP EN CALIFORNIA: NUEVAS TARJETAS EBT CON CHIP QUE HABRÁ EN EL ESTADO

La administración de California se prepara para ser el primer estado en equipar a las tarjetas EBT con un nivel común de protección contra el fraude. Se prevé que este disponible para todos los usuarios de las tarjetas de débito y crédito desde 2025 gracias a un presupuesto destinado que asciende hasta los US$50 millones.

En un principio se esperaba que estas nuevas tarjetas EBT con microchips lleguen a ser repartidas durante este verano. No obstante, la portavoz oficial del Departamento de Servicios Sociales del estado señaló que hubo problemas de retraso “debido a los complejos cambios tecnológicos requeridos”.

(Foto: Pexels)

A nivel nacional, quienes se benefician de la ayuda económica o del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (que antes se llamaba cupones de alimentos) reciben sus ayudas mensuales en tarjetas equipadas con una banda magnética básica.

De hecho, este factor los hace muy vulnerables a los criminales, quienes emplean dispositivos de “skimming” camuflados en cajeros automáticos, terminales de pago de supermercados y bombas de gasolina para recoger la información de las bandas magnéticas y luego vaciar las cuentas. Las autoridades en Los Ángeles y en otras áreas han relacionado algunos de estos robos con redes de crimen organizado internacionales.

ROBOS EN CALIFORNIA AFECTAN A LOS BENEFICIARIOS DE LOS CUPONES SNAP

A causa de los robos, las familias de bajos ingresos enfrentan esperas prolongadas de días o semanas para obtener la totalidad de sus beneficios de CalFresh y CalWORKs. Esto ha provocado que algunas familias pasen hambre, retrasen el pago del alquiler y enfrenten cargos por pagos atrasados. Solo en el condado de Los Ángeles, miles de familias sufren estos problemas mensualmente.

Según un informe de CalMatters del año pasado, los responsables de servicios sociales en California eran conscientes de los peligros de las tarjetas EBT sin protección al menos dos años antes de que estallara la ola de robos en 2021. A pesar de esta información, no se destinaron recursos para investigar el fraude o mejorar las tarjetas hasta que los beneficios públicos ya estaban siendo saqueados por millones de dólares al mes.

Asimismo, el Departamento de Servicios Sociales indica que, aunque los robos reportados han bajado desde el máximo de US$ 20,8 millones en enero, California sigue perdiendo más de US$ 10 millones cada mes. Entre el inicio y agosto de 2024, los californianos de bajos ingresos han denunciado el robo de US$ 242 millones en asistencia económica y US$ 119 millones en prestaciones alimentarias.

Las nuevas tarjetas EBT impedirán más robos a todos los beneficiarios de los cupones SNAP (Foto: Pexels)

Las nuevas tarjetas están diseñadas para incluir una banda magnética como opción “de respaldo” para los usuarios, pero las tarjetas con chip proporcionan una mayor seguridad, ya que los chips cifran la información de la cuenta haciendo invulnerables ante robos sistemáticos.