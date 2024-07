La desnutrición y la falta de recursos suficientes son problemas que van de la mano y que en Estados Unidos afectan a millones de habitantes.. Por eso, el gobierno federal ha ido tomando medidas para contrarrestar aquellos males que aquejan a la sociedad y uno de ellos fue la creación del Supplemental Nutrition Assistance Program (conocido como SNAP o también como Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria por su traducción al español), que entrega unos cupones de alimentos a aquellas familias que han calificado al beneficio, cumpliendo determinados requisitos.

Los cupones se depositan a una tarjeta de Transferencia de Beneficios Electrónicos (EBT, por sus siglas en inglés), la cual se puede utilizar en tiendas o supermercados de conveniencia admitidas en el programa. Es como si se usara cualquier tarjeta de débito en algún centro de comercial. De esta manera, los admitidos en el programa podrán hacer sus compras obteniendo estos descuentos y así tendrán una mejor y mayor cantidad de productos. Eso sí, debes recordar que lo que se te está entregando solo se puede usar para adquirir comida.

Hasta el momento todo parece bonito. Es decir, ¿quién no quisiera recibir dinero por parte del gobierno para abaratar los gastos en alimentos? Sin embargo, hay detalles que debes tomar en cuenta antes de querer inscribirte o pensar en que obtendrás una buena cantidad en la tarjeta del programa. Y es que no todas las familias reciben lo mismo. Es más, digo familia, ya que así se debe inscribir uno, pues el programa no está destinado a personas individuales. En esta nota, conoceremos un poco más el pago máximo que otorga esta ayuda económica.

Los cupones de alimentos SNAP se pueden canjear en tiendas autorizadas en Estados Unidos (Foto: AFP)

¿DE CUÁNTO ES EL PAGO MÁXIMO DE LOS CUPONES DE ALIMENTOS SNAP?

Los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) en todos los estados del país, cada año, reciben sus beneficios mensuales. Es decir, todos los meses cobran un pago. Según los últimos datos publicados por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, los hogares con ocho integrantes podrán recibir hasta US$1,751 en cupones de alimentos en los desembolsos que se hagan.

El SNAP, que funciona mediante una tarjeta EBT similar a una tarjeta de débito, permite a los beneficiarios comprar alimentos en supermercados y tiendas de conveniencia que acepten el programa. Para calificar, los hogares deben tener ingresos que no excedan el 100% del nivel federal de pobreza, lo que varía según el tamaño familiar, así que presta mucha atención a esta cifra si es que estás pensando postular para obtener la ayuda.

Los pagos se distribuyen mensualmente durante todo el año y están determinados por el tamaño del hogar. Por ejemplo, los hogares de una persona recibirán US$291 mensuales, mientras que los hogares más grandes, como los de ocho personas, recibirán el máximo de US$1,751 al mes, tal y como lo indiqué en los párrafos anteriores.

Además, cada verano, las familias con niños en edad escolar recibirán pagos adicionales conocidos como “SUN Bucks”. Estos desembolsos están diseñados para compensar la ayuda en alimentos que los menores reciben durante el año escolar, pues ahora están de vacaciones y no asisten a clases. Los beneficiarios pueden verificar su elegibilidad y ver estos depósitos reflejados en el saldo de sus tarjetas EBT en el mes de julio.