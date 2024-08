En estos tiempos en los que los billetes y monedas de baja denominación que pensabas no podían valer más de lo que se consigna en cada uno de ellos, es importante revisar si tienen alguna particularidad específica e incluso un error, pues si encuentras algo fuera de lo común en algunos, podrías hacerte de una buena cantidad de dinero. Por ejemplo, si tienes en casa, en tu bolsillo o billetera un billete de US$2 con una serie de dígitos binarios y una estrella final, podrían pagarte un monto determinado. ¿De cuánto se trata? y ¿cuáles son sus características? En esta nota, todo lo que debes saber.

Cabe mencionar que el mercado de subastas ha ido ganando cada vez más seguidores en los últimos años, por lo que es importante que estés atento al dinero que recibas. Es más, si tienes ejemplares numismáticos podría ser muy rentable.

EL VALOR DEL BILLETE DE US$2 SI TIENE EL NÚMERO DE SERIE DE DÍGITOS BINARIOS Y UNA ESTRELLA AL FINAL

Los billetes de US$2 que tienen estrellas son muy particulares. ¿Por qué? Porque la estrella indica que se trata de un billete de reposición; es decir, que fue emitido para reemplazar aquellos que no pasaron el control de calidad de una emisión normal por errores de tinta, corte, etc. Tras ello, se destruyeron para que los anteriores no salgan en circulación.

Si a la estrella en los billetes de US$2 le añadimos números binarios, 0 y 1, su valor comienza a incrementarse. Así pues en el año 2022, exactamente el 22 de febrero, uno de estos se vendió a US$528, publica el canal de YouTube de Daniel Martel.

¿Dónde encontrar estas dos características? Se encuentran en el anverso, son de color verde y está en el lado izquierdo y derecho. Se trata de “H 00010000 más una estrella al final”.

Así que ya sabes, si tienes un billete de US$2, ve y revísalo atentamente, quizá tengas en tu poder uno de ellos, por el que podrían pagarte varios dólares más de lo que valen. Dependiendo de su grado de conservación, el monto se eleva.

Es preciso señalar que en estos billetes aparece Thomas Jefferson, tercer presidente, redactor principal de la Declaración de Independencia y defensor de la expansión hacia el oeste.