El Cometa 3I/ATLAS, un fascinante visitante de otro sistema estelar, se prepara para su máximo y último acercamiento a la Tierra este viernes 19 de diciembre de 2025. Aunque pasará a unos 167 millones de millas de nuestro planeta, es una oportunidad única para observarlo, ya que es apenas el tercer objeto conocido proveniente del espacio interestelar. Si bien no será visible a simple vista, los entusiastas de Florida, California y Texas con cielos despejados y un telescopio pequeño o unos buenos binoculares, tendrán la mejor ventana de observación en el amanecer de los días cercanos al 19 de diciembre.

Este cometa, que viaja demasiado rápido para estar ligado gravitacionalmente a nuestro Sol, es crucial para los científicos porque podría ofrecer valiosas pistas sobre la formación de otros sistemas solares. Para los hispanohablantes en Estados Unidos que deseen seguir el evento sin necesidad de equipos especializados, el Virtual Telescope Project ofrecerá una transmisión EN VIVO y ONLINE del acercamiento.

El live stream del acercamiento del Cometa 3I/ATLAS comenzará a las 11:00 p.m. EST del jueves 18 de diciembre, cubriendo la madrugada del viernes 19. Esta es la opción ideal para seguir la trayectoria online y ver al “extraño interestelar” desde cualquier punto del país, incluyendo Florida, California y Texas, mientras los científicos de la Red Internacional de Advertencia de Asteroides de la ONU rastrean su camino para fortalecer las defensas planetarias.

Cometa 3I/ATLAS EN VIVO. Descubre cómo seguir la trayectoria del cometa en su máximo acercamiento a la Tierra este 19 de diciembre 2025. ¡Guía de observación online! | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Perplexity

¿Cuándo ver el cometa 3I/ATLAS?

3I/ATLAS pasa a unos 1.8 UA de la Tierra el 19 de diciembre de 2025, su punto de mayor aproximación, lo que convierte esa fecha y los días alrededor en el momento clave para observarlo.

En la mayor parte de Estados Unidos, incluidos Florida, Texas y el sur de California, la mejor hora para intentar verlo es aproximadamente dos horas antes del amanecer, cuando el cometa se eleva en el cielo y aún no hay demasiado brillo solar.

Aunque el cometa puede seguir siendo observable con telescopios hasta 2026, su brillo será bajo (sobre magnitud 9–10), por lo que conviene planificar bien el intento en esas madrugadas de diciembre, cerca del máximo acercamiento.​

¿Dónde observar el cometa 3I/ATLAS en Florida, Texas y California?

En Florida, los cielos oscuros lejos de las grandes ciudades y con buena vista hacia el horizonte este entre el 5 y el 10 de diciembre ofrecen una de las mejores ventanas, especialmente en zonas rurales del centro y norte del estado.

Texas cuenta con un rango particularmente favorable entre el 5 de noviembre y el 10 de diciembre, con condiciones excelentes en áreas del oeste y sur del estado donde la contaminación lumínica es menor y el amanecer deja un margen amplio para telescopios de aficionados.

En el sur de California, el periodo óptimo se extiende aproximadamente del 10 de noviembre al 15 de diciembre, priorizando zonas desérticas o de montaña donde el horizonte este esté limpio y el cielo sea lo más oscuro posible.​

¡Fenómeno astronómico! ¿A qué hora es y cómo ver al cometa 3I/ATLAS EN VIVO hoy 19 de diciembre en México? Toda la info para observarlo. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Gemini

Cómo ver el cometa 3I/ATLAS: equipo y ajustes

3I/ATLAS no será un cometa “de postal” para el ojo desnudo; los reportes de brillo lo sitúan alrededor de magnitud 9–10, lo que exige al menos un telescopio pequeño bien colimado o un equipo de astrofotografía básico. Para localizarlo, es recomendable usar apps de astronomía o efemérides actualizadas que muestren su posición en tiempo real, además de adaptar la vista a la oscuridad por al menos 20 minutos antes de observar. Si estás empezando, considera visitar un club de astronomía local en tu zona de Florida, Texas o California, donde suelen organizar sesiones especiales cuando se producen fenómenos poco frecuentes como este cometa interestelar.​

¿Cómo seguir la trayectoria del cometa 3I/ATLAS online?

Si no tienes equipo o el clima no ayuda, puedes seguir 3I/ATLAS online con transmisiones en directo hechas con telescopios profesionales y robóticos. El Virtual Telescope Project ya ha anunciado y realizado emisiones en vivo específicas del cometa, mostrando imágenes en tiempo real desde Italia y programando nuevos directos alrededor del máximo acercamiento de diciembre, accesibles gratis vía YouTube y su propia web.

Además, medios y proyectos científicos en EE.UU., como SETI Live y cadenas de noticias, están utilizando estos directos para comentar la trayectoria, la física del cometa y por qué 3I/ATLAS es un visitante interestelar tan especial, lo que te permite seguir su paso sin salir de casa.​​