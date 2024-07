El Departamento de Ingresos de Minnesota a comienzos de 2024 reenvió 128,00 cheques de reembolso de 2021, que pueden llegar hasta los US$1,300 cada uno. Si eres elegible y aún no has podido recibir el dinero, conoce qué debes hacer en ese tipo de casos.

El estado realizó casi 2,1 millones de pagos de reembolsos de impuestos directos, por un total de casi mil millones de dólares, en virtud de una ley aprobada en mayo de 2023. Las personas que accedieron al beneficio tributario realizaron sus declaraciones de impuestos sobre la renta o de propiedad de 2021.

¿CÓMO SE CALCULA EL PAGO DEL CHEQUE DEL ESTÍMULO DE MINNESOTA?

El reembolso que envía el Departamento de Ingresos de Minnesota puede alcanzar hasta US$1,300 para el año tributario 2021. La legislación firmada en mayo prevé pagos de:

US$520 para casados que presentan una declaración conjunta con un ingreso bruto ajustado de US$150,000 o menos.

para casados que presentan una declaración conjunta con un ingreso bruto ajustado de US$150,000 o menos. US$260 para todas las demás personas con ingreso brutos ajustados de US$75,000 o menos.

para todas las demás personas con ingreso brutos ajustados de US$75,000 o menos. Otros US$260 por cada dependiente reclamado en su declaración. Se puede pagar hasta por tres dependientes (US$780).

¿QUÉ HAGO SI AÚN NO RECIBO MI REEMBOLSO EN MINNESOTA?

El Departamento de Ingresos de Minnesota informó, entre febrero y marzo de 2024, reinició los envíos del pagos, pero si aún no te ha llegado tu cheque, pese a que calificas, te indico qué debes hacer.

Si pensabas acudir a ¿Dónde está mi reembolso?, las autoridades indican que no podrás rastrear el pago a través de esa herramienta digital. Lo que recomiendan hacer, si no has podido cobrar tu reembolso, es comunicarte con el Departamento de Ingresos de Minnesota al 651-556-3000. También puedes enviar un correo electrónico a mntaxrebate@submittable.com

El cheque de reembolso se otorga a contribuyentes elegibles (Foto: Departamento de Ingresos de Minnesota)

¿QUIÉNES SON ELEGIBLES PARA EL CHEQUE DE ESTÍMULO DE MINNESOTA?

Para ser elegibles, según indica la página del Departamento de Ingresos de Minnesota, debían:

Vivir o haber vivido en el estado de Minnesota en 2021 o parte de ese año.

Presentar una declaración de impuestos sobre la renta o un reembolso de impuestos sobre la propiedad.

Cumplir con el límite de ingresos: las parejas casadas no podían tener ingresos conjuntos mayores a US$150,000 , mientras que el tope para las solteras o declaraciones individuales es de US$75,000.

, mientras que el tope para las solteras o declaraciones individuales es de US$75,000. No fue reclamado como dependiente en la declaración de impuesto sobre la renta de Minnesota de 2021 de otra persona.