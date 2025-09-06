Este 6 de septiembre, Chile da la bienvenida al horario de verano 2025, un cambio que implica adelantar los relojes en gran parte del país. Aunque la mayoría de los dispositivos realizan esta actualización de manera automática, en algunos casos será necesario ajustar la hora manualmente para evitar confusiones.

En Chile Continental, los relojes deben adelantarse una hora a las 23:59 de este sábado. En Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez, el cambio ocurre a las 22:00. Es importante destacar que en la Región de Aysén y la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, se mantendrá la misma hora actual, sin modificaciones.

Cómo actualizar la hora en tu celular

Si tu teléfono no cambia la hora automáticamente o notas que la hora está incorrecta, puedes realizar el ajuste manual siguiendo estos pasos:

Abre Configuración en tu dispositivo. Busca la sección Fecha y hora. Cambia la zona horaria según corresponda:

Chile Continental: UTC-3

Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez: UTC-5

Aysén y Magallanes: mantener la hora actual (UTC-3)

Para que tu celular no se desincronice, el cambio de hora en Chile 2025 se puede configurar de forma automática o manual. | Crédito: Freepik

Configuración automática en celulares Android

Para asegurarte de que tu Android actualice la hora automáticamente:

Ve a Ajustes → Administración general → Fecha y hora. Activa Fecha y hora automática.

Configuración automática en iPhone

En iOS, el proceso es igualmente sencillo:

Abre Configuración → General → Fecha y hora. Activa Definir automáticamente.

Con esta opción, tu dispositivo ajustará la hora sin necesidad de intervención manual.

Computadoras y dispositivos móviles requieren ajustes según la zona horaria, asegurando que el cambio de hora en Chile 2025 se aplique correctamente. | Crédito: Freepik

Ajuste de hora en computadores

Los computadores suelen sincronizar la hora automáticamente cuando sus sistemas operativos están actualizados. Si necesitas revisar o hacer cambios, sigue estos pasos según tu sistema:

En Windows

Abre el Panel de Control y selecciona Fecha y Hora. Para modificar manualmente, haz clic en Cambiar Fecha y Hora y ajusta según el horario oficial.

En macOS

Haz clic en el Menú Apple y selecciona Configuración del Sistema. Ve a General → Fecha y hora (puede ser necesario desplazarse hacia abajo). Revisa que la opción de actualización automática esté activa o ajusta la hora manualmente si es necesario.

Con estos pasos, tu celular y computadora estarán correctamente sincronizados con el horario de verano 2025 en Chile, evitando confusiones y retrasos en tus actividades.