En este preciso momento puedo decir sin problemas que hay muchas personas en New York, Estados Unidos, que están muy contentas. Y es que, tras el sorteo de Mega Millions realizado el viernes 2 de mayo, se supo que ciertos premios del juego de lotería serán entregados a varios participantes que viven en el mencionado estado. Si quieres conocer cuáles son esos premios, lee esta nota hasta el final.

Antes de brindarte la información prometida, es importante que sepas que los números ganadores del indicado día fueron 14, 37, 40, 41, 68 y la Mega Ball fue 2. No olvides revisar bien tus boletos porque tal vez tú seas una de las personas que ganaron.

Habiéndote comentado ello, te recalco que si bien nadie de New York fue ganador de grandes premios en el sorteo de Mega Millions del viernes 2 de mayo, sí se vendieron varios boletos ganadores en dicho estado. Presta mucha atención a lo siguiente.

Los premios de Mega Millions que fueron ganados en New York tras el sorteo del viernes 2 de mayo

Para ser más exactos, de acuerdo a The New 96.1, que es el nombre de la estación de radio WTSS, se vendieron 11 boletos ganadores del cuarto puesto en New York. Como estuvo el Megaplier integrado, cada boleto ganó entre $1000 y $2500. Ello a raíz de que solo acertaron cuatro de los cinco primeros números mencionados en el segundo párrafo.

El primer sorteo de Mega Millions se realizó el 6 de septiembre de 1996, con la participación de seis estados: Georgia, Illinois, Maryland, Massachusetts, Michigan y Virginia. (Foto: Tayfun Coskun / Anadolu Agency vía Getty Images)

Además, se vendieron 28 boletos de Mega Millions en New York ganadores del quinto puesto. Esos tickets acertaron tres de los cinco primeros números más la Mega Ball, razón por la cual ganaron entre $400 y $2000, gracias al Megaplier integrado.

Los jugadores del Mega Millions pueden elegir seis números de dos grupos de números separados: cinco números diferentes del 1 al 70 (las bolas blancas) y un número del 1 al 24 (la Mega Ball dorada), o seleccionar Selección Fácil / Selección Rápida. (Foto: Tayfun Coskun / Anadolu Agency vía Getty Images)

Ahora, si te preguntas cuándo es el próximo sorteo del Mega Millions, te digo que el más cercano es el que se realizará el martes 6 de mayo. Para esa fecha hay un gran premio estimado de 90 millones de dólares, con la opción en efectivo de 40.8 millones de dólares.