Desde el 1 de abril de 2026, Netflix dejará de ser compatible con varios teléfonos iPhone y Android que ya no cumplen con los requisitos mínimos exigidos. Esto se debe a que muchos de estos dispositivos no reciben actualizaciones recientes de sistema operativo, lo que los deja fuera de los estándares actuales. Como consecuencia, los usuarios con estos equipos no podrán abrir la app, instalarla nuevamente ni recibir futuras actualizaciones.

Además, el uso de dispositivos desactualizados puede aumentar la exposición a riesgos de seguridad y limitar el acceso a nuevas funciones en distintas aplicaciones.

Netflix estableció que solo los dispositivos con Android 7.0 o iOS 17.0 en adelante podrán seguir utilizando su servicio sin inconvenientes. Esta condición está reflejada en las tiendas oficiales como Play Store y App Store, por lo que los equipos que no alcancen estos niveles quedarán automáticamente excluidos.

La actualización afectará a varios celulares antiguos que ya no reciben actualizaciones de software ni parches de seguridad. (Foto referencial: Pixabay)

La medida impacta a varios modelos antiguos de Android que fueron muy populares en su momento, como Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Grand Prime, LG Optimus L5, LG Optimus L7, LG G2, Xperia Z, Xperia Z1 y Xperia E3. Todos ellos pertenecen a una generación lanzada entre 2011 y 2014.

Estos dispositivos dejaron de recibir soporte oficial hace años, lo que implica que ya no cuentan con parches de seguridad ni mejoras de software.

La ausencia de actualizaciones no solo afecta la compatibilidad con servicios actuales, sino que también incrementa las vulnerabilidades frente a posibles ataques informáticos.

Los usuarios no podrán abrir ni actualizar la aplicación, lo que también implica mayores riesgos de seguridad. (Foto referencial: Pixabay)

En el caso de Apple, los iPhone desde el modelo X hacia versiones anteriores no pueden acceder a iOS 17 o superior. Por esta razón, también quedan fuera del grupo de dispositivos capaces de seguir ejecutando Netflix de manera normal.

Aunque estos teléfonos todavía sirven para funciones básicas, como llamadas o mensajería, ya no tienen acceso a optimizaciones recientes ni a mejoras de seguridad, lo que limita su rendimiento general y reduce su utilidad frente a las exigencias actuales.

La medida también alcanzará televisores inteligentes y otros dispositivos multimedia antiguos. (Foto referencial: Pixabay)

Cabe agregar que usar equipos sin soporte puede comprometer la privacidad del usuario, afectar el funcionamiento de apps esenciales como banca o mensajería y acelerar el proceso de obsolescencia.

Por ello, es importante revisar la versión del sistema operativo en los ajustes del dispositivo, ya sea en Android o en iPhone, para confirmar si aún cumple con los requisitos necesarios.

Cómo revisar qué versión de Android o iOS tiene tu celular

Ya que Netflix anunció que el servicio solo estará disponible en versiones de Android 7.0 e iOS 17.0 en adelante, puedes revisar tu equipo siguiendo estos pasos:

En dispositivos Android

Abre la aplicación de Ajustes o Configuración.

Desliza hasta el final y selecciona Acerca del teléfono o Información del dispositivo.

Busca el apartado Información de software.

Allí verás el número bajo el nombre Versión de Android.

En dispositivos iPhone (iOS)

Entra en Configuración o Ajustes.

Selecciona la opción General.

Toca en Información.

Revisa el número que aparece junto a Versión del software.

Recuerda que si el número es inferior a los requisitos mencionados, la aplicación dejará de recibir soporte técnico y parches de seguridad a partir del 1 de abril.