Las empresas dejarán de utilizar la inteligencia artificial (IA) como una herramienta de “ayuda” para incorporar IA agéntica para “hacer” tareas más complejas este año, según un informe de Softtek.

En 2026 se pondrá fin a la etapa de “copiloto” de la IA tras el aumento del uso de la IA agéntica, pasando de una tecnología que acompaña al trabajo humano a otra que lo ejecuta de forma autónoma.

La empresa de soluciones tecnológicas Softtek ha abarcado en su libro blanco ’2026 Digital Trends’ para las tendencias de 2026 la llamada “paradoja de la GenAI”, en la que explican que aunque las empresas hayan incorporado más IA generativa para tareas, los indicadores claves de rendimiento no han evolucionado.

Por ello, han surgido agentes autónomos para cambiar los modelos de negocio, a lo que han llamado “nuevo marco generacional”. Así, las empresas adoptarán nuevos modelos capaces de razonar, colaborar entre sí y ejecutar tareas complejas.

Esta nueva etapa estará marcada por una ejecución de ciclo cerrado, en la que los agentes de IA funcionan como un “sistema nervioso”, conectando datos, modelos y herramientas, agilizando los procesos y reduciendo gastos para las empresas que los incorporen.

También habrá sistemas multiagentes, capaces de sincronizarse y adaptar el agente más adecuado para que actúe en una determinada tarea. Por último, la incorporación de la IA agéntica permite que los humanos pasen de ser operadores de herramientas a convertirse en diseñadores de objetivos y “garantes éticos”, de forma que la persona ordene y la IA ejecute.

“Para 2026, las empresas que quieran liderar no preguntarán cómo la IA puede ayudar a sus empleados, sino qué procesos de negocio pueden ser gestionados íntegramente por agentes inteligentes que aprenden y se ajustan en tiempo real”, ha indicado la CEO de Softtek para España, Doris Seedorf, en una nota de prensa.