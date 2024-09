La presentación Apple será el evento más importante del 2024 para los amantes de la tecnología y la telefonía móvil. El evento “It’s growtime” tendrá lugar el próximo lunes 9 de septiembre en el Apple Park de Cupertino a las 10 am en California (19:00 hora peninsular) y también incluirá la presentación de la nueva generación del Apple Watch, así como de nuevos AirPods 4 y otras posibles sorpresas como el Apple Watch Ultra 3 o el lanzamiento de los Vision Pro en España y otros países.

Esperamos ver nuevos modelos de iPhone 16 y 16 Pro, así como actualizaciones del Apple Watch, AirPods y quizás incluso nuevas Mac, aunque esos son un gran “tal vez”.

Apple presentó su suite de inteligencia artificial, Apple Intelligence , en la WWDC 2024 y ha implementado algunas funciones en los modelos 15 Pro a través de versiones beta para desarrolladores . Estas funciones llegarán a los consumidores con el lanzamiento público de iOS 18. Además, Apple podría ofrecer algunas funciones impulsadas por Apple Intelligence exclusivamente para la línea iPhone 16.

El iPhone 16 se presentará en todo el mundo este 9 de septiembre en el Steve Job Theater en Apple Park en Cupertino, California. (Foto: Apple)

¿A qué hora será el lanzamiento del iPhone 16?

Las presentaciones de Apple comenzará a las 10 a. m. (hora del Pacífico) y a las 7:00 p.m. hora peninsular (España). Eso se traduce en los siguientes horarios en los países donde vive la mayoría de nuestros lectores:

EE. UU.: a las 10 a. m. (hora del Pacífico/hora del Este), 11 a. m. (hora de las Montañas Rocosas/hora de Moscú), mediodía (hora central/hora de Columbia Británica) y 1 p. m. (hora del Este/hora del Este de Nueva York)

a las 10 a. m. (hora del Pacífico/hora del Este), 11 a. m. (hora de las Montañas Rocosas/hora de Moscú), mediodía (hora central/hora de Columbia Británica) y 1 p. m. (hora del Este/hora del Este de Nueva York) Canadá: como se indica arriba y a las 14:00 horas (AST/ADT)

como se indica arriba y a las 14:00 horas (AST/ADT) Reino Unido: a las 18 h (GMT/BST)

a las 18 h (GMT/BST) Europa: a las 19:00 horas (CET/CEST), a las 20:00 horas (EET/EEST)

a las 19:00 horas (CET/CEST), a las 20:00 horas (EET/EEST) India: a las 22.30 horas (IST)

a las 22.30 horas (IST) Australia: al día siguiente a la 1:00 a. m. (AWST/AWDT), 2:30 a. m. (ACST/ACDT), 3:00 a. m. (AEST/AEDT)

al día siguiente a la 1:00 a. m. (AWST/AWDT), 2:30 a. m. (ACST/ACDT), 3:00 a. m. (AEST/AEDT) Nueva Zelanda: Al día siguiente a las 5 am (NZST/NZDT)

¿Dónde ver el lanzamiento de iPhone 16, el evento de Apple?

El anuncio se transmitirá en vivo el lunes 9 de septiembre a las 10 am PDT, 1 pm ET, y 6 pm BST. Si estás en España, entonces podrás seguir la cobertura en exclusiva en el sitio web de Apple, en la página de YouTube o iniciando Apple TV+ en un Apple TV. No necesitas suscripción para ver el video en Apple TV+.

Esto es lo que podemos esperar de Apple, con base en rumores, información filtrada y lo que sabemos por haber cubierto todos los lanzamientos de iPhone desde el primero.

¿Cuál sería el precio del iPhone 16 en España?

Como sabemos, el precio del iPhone 16 varía según el modelo y la capacidad de almacenamiento, que hoy en día llega hasta los 2 TB en los modelos Pro y Pro Max. Según las expectativas de los anteriores lanzamientos, la versión estándar tendrá un costo de alrededor de 1.009 euros para la versión básica con 128 GB de almacenamiento, el Plus podría empezar en aproximadamente 1.159 euros, el Pro rondaría los 1.319 euros para la versión básica, y por último, el Pro Max estaría sobre los 1.469 euros.