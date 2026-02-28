Este sábado 28 de febrero en horas de la noche, se podrá vivir uno de los primeros fenómenos astronómicos interesantes de este 2026: la alineación de 6 planetas. Desde México será visible para buena noticia de todos los fanáticos de la astronomía y temas espaciales, por lo que aquí te dejo con la hora exacta para que puedas verlo y cómo es que puedes observarlo en el firmamento y de forma online .

La alineación planetaria del 28 de febrero será visible desde distintos puntos del mundo si el clima lo permite. | Crédito: NASA/JPL-Caltech

¿Qué es una alineación planetaria y por qué surge?

La alineación planetaria es un fenómeno astronómico que surge cuando varios planetas del Sistema Solar parecen ser ubicados exactamente en la misma zona del cielo, pudiendo ser observados desde nuestro planeta. Eso sí, no es una línea perfecta en el espacio.

Además, cabe destacar que cada planeta orbita el Sol a diferente velocidad y estas velocidades a veces hacen que coincidan en la misma región del cielo. En esta oportunidad, serán 6 los planetas que parecerán estar alineados y se podrán ver desde la Tierra.

¿Qué planetas se podrán observar desde México este 28 de febrero 2026?

Conocida también como ‘Desfile Planetario’, este sábado 28 de febrero de 2026 por la noche de México ocurrirá una alineación planetaria, donde podrás ver hasta 6 planetas desde México. Los que se podrán observar son los siguientes:

Venus

Júpiter

Saturno

Mercurio

Neptuno (solo con binoculares o telescopio)

Urano (solo con binoculares o telescopio)

Cabe señalar que, como rara vez ocurre en las alineaciones planetarias, en esta oportunidad Marte no podrá ser visto desde la Tierra.

La alineación planetaria del 28 de febrero ofrecerá una oportunidad única para aprender a distinguir planetas en el cielo nocturno. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿A qué hora y cómo ver la alineación de 6 planetas desde México?

Si te encuentras en México, aquí te dejo con los horarios para que puedas observar a los 6 planetas en mención: Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Neptuno y Urano.

Hora Ciudad de México: entre las 18:42 y 19:12 horas.

Cabe destacar que se recomienda empezar a buscar estos planetas entre unos 30 y 60 minutos luego de la puesta del Sol. Además, los pronósticos indican que la Luna va a estar a un 90% de su brillo total, lo que también facilitará a su observación.

Como hemos señalado previamente, la alineación de planetas de este 28 de febrero podrá ser observada a simple vista, sin embargo, también puedes encontrar diferentes plataformas con transmisiones en vivo gratuitas. Virtual Telescope Porject en su canal de YouTube o algunos canales independientes estarán transmitiendo este fenómeno astronómico.

Además, se espera que la NASA habilite en su página web o en su canal de YouTube un seguimiento minuto a minuto. Finalmente tenemos a Star Walk 2 (guía en AR y dirección de cada planeta) y Stellarium Online (mapa del cielo en tiempo real).