Este 28 de febrero de 2026, Estados Unidos tendrá la oportunidad de presenciar en vivo uno de los eventos astronómicos más esperados del año: la Alineación Planetaria. Dicho ello, en esta nota te daremos a conocer a qué hora inicia exactamente el fenómeno en distintos husos horarios del país. Aprovecha la oportunidad.

¿Qué es una Alineación Planetaria?

Antes de brindarte toda la información prometida, te comento que una Alineación Planetaria ocurre cuando varios planetas del Sistema Solar parecen agruparse en la misma zona del cielo desde nuestro punto de vista en la Tierra. No significa que estén físicamente alineados en una línea perfecta en el espacio, sino que visualmente se ven juntos a lo largo de la eclíptica (el ‘camino’ del Sol en el cielo).

Aunque el 28 de febrero marcará el punto más destacado del fenómeno, la Alineación Planetaria no se limitará únicamente a esa fecha, ya que el espectáculo podrá apreciarse también en los días previos y posteriores. ¡Ojo con eso!

La Alineación Planetaria 2026 ofrecerá un espectáculo poco común, cuando varios mundos del sistema solar parezcan reunirse en una misma franja del cielo sobre el horizonte occidental. (Foto referencial: Zelch Csaba / Pexels)

¿Qué planetas participarán en la Alineación Planetaria?

En la Alineación Planetaria 2026 se reunirán seis planetas, los mismos que te mencionaré a continuación:

Mercurio

Venus

Júpiter

Saturno

Urano

Neptuno

Hay que recalcar que, a diferencia de la Alineación Planetaria del año pasado, Marte no no se unirá al ‘desfile’. Además, te comento que Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno pueden verse a simple vista si las condiciones son buenas (cielo oscuro y despejado), pero Urano y Neptuno requieren binoculares o un telescopio para ser observados.

Horarios para ver la Alineación Planetaria EN VIVO

El mejor momento para observar la Alineación Planetaria 2026 será en la tarde-noche del 28 de febrero (poco después de la puesta de Sol si se tiene en cuenta el tiempo del este). Para que recibas más información acerca de los horarios en Estados Unidos, revisa la siguiente lista.

California: 3:00 pm - 4:30 pm

Florida: 6:00 pm - 7:30 pm

Texas: 5:00 pm - 6:30 pm

Pensilvania: 4:00 pm - 5:30 pm

Ohio: 6:00 pm - 7:30 pm

Illinois: 3:00 pm - 4:30 pm

Arizona: 2:00 pm - 3:30 pm

Nueva York: 6:00 pm - 7:30 pm

Oregón: 3:00 pm - 4:30 pm

Nueva Jersey: 6:00 pm - 7:30 pm