Miami podrá observar un eclipse lunar parcial muy profundo durante la noche del jueves 27 y la madrugada del viernes 28 de agosto de 2026. El punto máximo será a las 12:12 a. m. EDT , cuando cerca del 96% de la superficie lunar estará dentro de la sombra más oscura de la Tierra, por lo que la Luna puede adquirir tonalidades rojizas similares a una “Luna de Sangre”.

¿A qué hora empieza el eclipse lunar en Miami?

Aunque el fenómeno está fechado astronómicamente para el 28 de agosto, en Miami empezará la noche anterior. La fase penumbral —un oscurecimiento leve y difícil de detectar a simple vista— comenzará a las 9:23 p. m. del jueves 27 de agosto .

El espectáculo visual más claro llegará con el inicio de la fase parcial, a las 10:33 p. m., cuando la sombra umbral de la Tierra empezará a cubrir el disco lunar. A partir de entonces, se verá cómo una “mordida” oscura avanza sobre la Luna llena.

Etapa del eclipse Hora local en Miami (EDT) Qué se verá Inicio de la fase penumbral Jueves 27, 9:23 p. m. Sombra tenue; puede ser poco perceptible Inicio del eclipse parcial Jueves 27, 10:33 p. m. La sombra oscura comienza a cubrir la Luna Máximo del eclipse Viernes 28, 12:12 a. m. La Luna estará cubierta en alrededor de 96% Fin del eclipse parcial Viernes 28, 1:52 a. m. La sombra oscura se retira del disco lunar Fin de la fase penumbral Viernes 28, 3:02 a. m. Termina por completo el fenómeno

Revisa el mapa de visibilidad y dónde se verá el eclipse lunar parcial que se realizará entre el 27 y 28 de agosto. Un evento importante para la astronomía. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

¿Por qué se verá como una Luna de Sangre?

Un eclipse lunar parcial ocurre cuando la Tierra se ubica entre el Sol y la Luna llena, y proyecta su sombra sobre el satélite natural. En este caso, la Luna no quedará completamente cubierta por la umbra terrestre, por lo que técnicamente no será un eclipse total.

Sin embargo, será excepcionalmente profundo: NASA estima que el 96,3% del disco lunar ingresará en la umbra durante el máximo. Por eso, la parte eclipsada puede mostrarse de color cobre, naranja oscuro o rojo, mientras una pequeña franja del borde lunar continuará iluminada.

El apodo “Luna de Sangre” se usa de manera popular para describir el tono rojizo que puede adoptar la Luna durante un eclipse. Ese color aparece porque la atmósfera de la Tierra filtra y desvía parte de la luz solar hacia la Luna: las longitudes de onda rojizas atraviesan con mayor eficacia la atmósfera y alcanzan la superficie lunar.

La intensidad del rojo no será idéntica en todos los lugares ni estará garantizada. Puede variar según la transparencia atmosférica, la presencia de polvo, humedad, nubosidad y las condiciones generales del cielo. Aun así, por la gran cobertura de la umbra, Miami tendrá una oportunidad destacada para apreciar este efecto.

Cómo ver el eclipse desde Miami

No necesitas telescopio, binoculares ni lentes especiales para mirar un eclipse lunar. A diferencia de un eclipse solar, es seguro observar la Luna directamente, incluso en la fase máxima.

Para aprovechar mejor el evento, sigue estas recomendaciones:

Busca un lugar con vista abierta hacia el cielo, lejos de edificios altos, árboles o luces directas.

Prioriza parques, zonas costeras, azoteas autorizadas o espacios con menor contaminación lumínica.

Empieza a observar desde las 10:30 p. m., cuando la fase parcial ya será visible claramente.

Reserva el intervalo entre las 11:45 p. m. y las 12:30 a. m. para el momento más fotogénico.

Lleva binoculares si deseas apreciar con más detalle el borde entre la zona iluminada y la sombra terrestre.

Usa trípode y modo nocturno o exposición manual si tomarás fotografías con celular o cámara.

Consulta el pronóstico local de nubosidad el mismo día: las nubes son el principal factor que puede impedir la observación.

¿Se podrá ver en vivo por internet?

Sí. Si las nubes cubren Miami o prefieres seguir el eclipse con explicaciones de especialistas, revisa las transmisiones oficiales y canales de divulgación astronómica durante la noche del 27 de agosto. NASA ha confirmado que el eclipse será visible desde gran parte de Norteamérica y Sudamérica, además de sectores de Europa y África.

Este será un eclipse parcial, no total, pero su magnitud lo convierte en uno de los eventos lunares más llamativos de 2026. El momento clave para Miami será a las 12:12 a. m. EDT del viernes 28 de agosto, cuando la Luna alcanzará su máxima inmersión en la sombra de la Tierra.