El Gran ShakeOut de California del jueves 17 es un simulacro de terremoto anual que sirve como una oportunidad crucial para todos en el sur del “Estado Dorado” para practicar los procedimientos de seguridad y prepararse para un posible movimiento telúrico de gran intensidad. Con la reciente actividad sísmica en aumento, participar en el ShakeOut es más importante que nunca. Si quieres saber a qué hora es el ejercicio, aquí encontrarás esa información y más detalles para unirte a miles de personas en este ensayo tanto para protegerte a ti, a tus seres queridos y tu comunidad.

Imagen de la app MyShake que emite alertas sísmicas segundos antes de un fuerte sismo en los estados de California, Oregón y Washington DC. (Foto: myshake.berkeley.edu)

¿A qué hora es el simulacro de terremotos Great California ShakeOut 2024?

El Great ShakeOut 2024 tendrá lugar en California el jueves 17 de octubre a las 10:17 am (PT) / 11:17 am (MT) / 12:17 pm (CT) / 1:17 pm (ET). Este evento anual es una oportunidad global para practicar simulacros de seguridad ante terremotos y concienciar sobre la preparación.

¿Cuándo es el simulacro de terremotos Great California ShakeOut 2024?

El Día Internacional del Great ShakeOut es el tercer jueves de octubre, cuando la mayoría de los colegios programan sus simulacros de terremoto y otras actividades de preparación ante estos fenómenos impredecibles de la naturaleza. Esta fecha anual fue seleccionada en 2009, cuando la mayoría de las escuelas acordaron que era el mejor momento.

¡Únete al #GreatShakeOut2024! Participa en el simulacro de terremoto más grande del mundo y aprende cómo actuar en caso de emergencia. | Crédito: Composición Mix

¿Por qué participar en el Great California ShakeOut 2024?

Los terremotos pueden ocurrir en cualquier momento y lugar. El Gran ShakeOut nos recuerda a todos, desde los particulares hasta las empresas, que debemos estar preparados. Sin embargo, este ejercicio se pueden realizar en otra fecha y hora del año que les resulte más conveniente

¿Cuánto dura el simulacro del Gran California ShakeOut 2024?

Como mínimo, el Great California ShakeOut 2024 es un simulacro de terremoto de un minuto - uno decide cuándo, cómo y dónde quiere hacerlo, y con quién.

Cómo participar en el Great California ShakeOut 2024

El simulacro Great California ShakeOut es un ejercicio sencillo pero eficaz. A la hora designada, dondequiera que estés (casa, trabajo, escuela), practica “Agacharse, Cubrirse y Agarrarse” durante al menos un minuto como si estuviera ocurriendo un terremoto real.

Todo el mundo puede participar en el Great California ShakeOut 2024, desde individuos a grandes organizaciones. Regístrese gratis en ShakeOut.org/register para recibir actualizaciones y recursos. Hable con su familia, amigos y colegas sobre el simulacro y anímelos a unirse a esta iniciativa.