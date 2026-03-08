¡México busca seguir haciendo historia en el diamante! Si te preguntas dónde ver México vs. Brasil EN VIVO, no te pierdas este emocionante choque dominical por el Clásico Mundial de Béisbol 2026. La transmisión oficial está disponible a través de Canal 5 de Televisa y TUDN, permitiéndote disfrutar del juego por TV abierta y online totalmente gratis. El duelo se llevará a cabo en el espectacular Daikin Park de Houston, Texas, donde la novena azteca intentará asegurar su segunda victoria consecutiva en el torneo. Aquí te cuento cómo ver México-Brasil vía TUDN USA y Canal 5 de Televisa para apoyar al “Tri” en este crucial encuentro .

La selección mexicana llega con un impulso sin precedentes tras vencer a Gran Bretaña en su debut, marcando su mejor inicio en las seis ediciones del CMB. Por primera vez en la historia del certamen, México arranca con el pie derecho, rompiendo una racha que parecía imposible para una potencia del béisbol latino. Tras su brillante actuación en 2023 donde alcanzaron las semifinales, el equipo ahora tiene la mira puesta en consolidarse como el líder absoluto de su grupo. Este triunfo inicial inyecta la confianza necesaria para enfrentar a un Brasil que llega dispuesto a dar la sorpresa.

¿Cómo ver Canal 5 EN VIVO, México vs. Brasil por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

El partido México vs. Brasil por la Ronda 1 del Pool B del Clásico Mundial de Béisbol 2026 se transmite en vivo y gratis por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y a través de los servicios de cable Dish, SKY, Megacable, Izzi y Totalplay. Consulta aquí los números de canal para ver el partido desde tu proveedor de televisión.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 de Total Play

¿Dónde puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX Plus y TUDN?

Te tenemos una excelente noticia: ahora es posible ver el Canal 5 a través de plataformas de streaming como ViX+ y TUDN, donde puedes disfrutar este y otros canales en vivo desde tu celular, tablet o smart TV. Para acceder a esta función exclusiva, es necesario contratar el servicio Premium.

¿Cómo ver TUDN EN VIVO, México vs. Brasil por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

TUDN se encuentra disponible en los cableoperadores Total Play, Sky e Izzi. Estos son los respectivos canales que debes sintonizar:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Dónde ver TUDN USA EN VIVO, México vs. Brasil en los EE.UU.?

Para ver TUDN en Estados Unidos necesitas ser cliente de los cableoperadores de Dish Latino, Spectrum y DIRECTV. Solo de esta forma podrás acceder a todo el contenido deportivo en idioma español e inglés. Aquí te dejamos los canales disponibles para ver el duelo México vs. Brasil por la Jornada 1 del Grupo B del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DirecTV

Horarios, TV y dónde ver en vivo México vs. Brasil por el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Partido : México vs. Brasil por el Clásico Mundial de Béisbol 2026

: México vs. Brasil por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 Fecha : Domingo, 08 de marzo de 2026

: Domingo, 08 de marzo de 2026 Horario : 19:00 del Tiempo de Centro de México (CDMX)

: 19:00 del Tiempo de Centro de México (CDMX) Televisión : Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming)

: Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming) Streaming : TUDN y ViX Premium

: TUDN y ViX Premium Lugar : Daikin Park en Houston, Texas (Estados Unidos)