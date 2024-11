El Desfile de Acción de Gracias de Macy’s es una entrañable tradición navideña que ha cautivado al público durante casi un siglo. La 98ª edición que se llevará a cabo este jueves 28 de noviembre promete ser aún más espectacular, con una deslumbrante alineación de globos gigantes, vibrantes carrozas y talentosos artistas.

Mientras el desfile recorre las calles de Nueva York, millones de espectadores quedarán encantados por el ambiente festivo y la alegría navideña. Este acontecimiento emblemático es una visita obligada para familias y personas de todas las edades, ya que ofrece una experiencia mágica que celebra el espíritu de Acción de Gracias.

Desde personajes clásicos hasta iconos contemporáneos de la cultura pop, la diversa alineación de globos del desfile sorprenderá y deleitará. Las bandas de música llenarán el aire de música festiva, y las actuaciones musicales aumentarán la emoción.

Cuando el desfile de Macy’s culmine con la llegada de Papá Noel, los espectadores se llenarán de espíritu navideño y de expectación por la próxima temporada. Consulta aquí a qué hora es este icónico evento, así como el horario y cómo verlo en directo desde Nueva York.

El desfile de Macy's es uno de los eventos del Día de Acción de Gracias más esperados en los Estados Unidos (Foto: AFP)

Horario del desfile del Día de Acción de Gracias 2024 de Macy’s

El 98º Desfile de Acción de Gracias de Macy’s se llevará a cabo desde las 8:30 a.m. ET / 7:30 a.m. CT / 6:30 a.m. MT / 5:30 a.m. PT y durará tres horas y media aproximadamente. Estos son los horarios por país para verlo:

PAÍS HORA México, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Honduras 7:30 a.m. Colombia, Ecuador, Perú y Panamá 8:30 a.m. Venezuela, Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Cuba 9:30 a.m. Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil 10:30 a.m. España (-1 Canarias), Italia y Francia 2:30 p.m.

Cómo ver en directo el desfile del Día de Acción de Gracias 2024 de Macy’s desde Nueva York

El 98° Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s se transmitirá en vivo por NBC y simultáneamente por Peacock, con una repetición en NBC a las 2 p.m.

Mapa de la ruta del desfile del Día de Acción de Gracias 2024 de Macy’s

El Desfile de Acción de Gracias de Macy’s es una entrañable tradición navideña que serpentea por el corazón de Nueva York. El desfile comienza en West 77th Street y Central Park West, y sigue hacia el sur por Central Park West hasta Columbus Circle. Desde allí, gira hacia el este por Central Park South y finalmente hacia el sur por la 6ª Avenida, para culminar en Macy’s Herald Square. Los espectadores pueden alinearse en las calles para presenciar el deslumbrante espectáculo de globos gigantes, bandas de música y coloridas carrozas.

Encuentra tu sitio para ver el Desfile de Acción de Gracias de Macy's de 2024 a lo largo de la ruta de 3,2 km de puntos de observación pública en el corazón de la ciudad de Nueva York. | Crédito: macys.com