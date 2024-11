Como cada cuarto jueves del mes de noviembre, en los Estados Unidos se conmemora el Día de Acción de Gracias, por lo que este 28 de noviembre será la celebración. Sin embargo, hay un atractivo bastante especial: el Desfile de Macy’s. Este desfile, con más de 4 kilómetros de recorrido, se llevará a cabo el mismo día de Acción de Gracias (Thanksgiving Day), con 3 horas donde pasarán globos gigantes con el rostro de diversos personajes, carrozas y shows en vivo. Aquí te cuento todos los detalles para que puedas verlo y no perderte este evento desde Nueva York.

¿Cuándo es el Desfile de Macy’s 2024 por Thanksgiving Day?

El Desfile de Macy’s 2024 por el Thanksgiving Day se llevará a cabo este jueves 28 de noviembre, en la ciudad de Nueva York, un importante evento por esta festividad, que cuenta con importantes artistas para brindar un show único en las calles neoyorquinas.

¿A qué hora inicia el Desfile de Macy’s 2024?

La hora de inicio del Desfile de Macy’s para este 2024 será desde las 8:30 a.m. ET y finalizará a las 12:00 p.m. ET, por lo que se garantizan más de 3 horas de espectáculo en las calles de Nueva York, donde miles de ciudadanos podrán presenciar del show completamente gratis.

Recuerda que si vives en México y deseas ver por TV la transmisión del Desfile de Macy’s, será a partir de las 7:30 a.m. hora CDMX y finalizará a las 11:00 a.m.

Horario exacto, cómo ver la transmisión en vivo y los mejores lugares para disfrutar en persona de la magia del desfile de Acción de Gracias 2024 de Macy's en Nueva York. | Crédito: Macy's / Facebook / Composición Mix

¿Dónde ver el Desfile de Macy’s 2024 por Thanksgiving Day?

La transmisión del Desfile de Macy’s 2024 por el Thanksgiving Day se llevará a cabo a través de NBC y va únicamente para los Estados Unidos, mientras que en streaming puedes verlo por la plataforma de Peacock, que tiene un costo de suscripción para visualizar su contenido.

Desfile de Macy’s 2024: ruta completa del evento

La ruta del evento va desde la Calle Central Park 77th y concluye en el Macy’s Herald Square, con un recorrido de 2.8 millas, que tendrá una duración de casi cuatro horas.

Este es el recorrido completo para el Desfile de Macy's que se llevará a cabo este jueves 28 de noviembre 2024 por el Thanksgiving Day.

¿Qué globos gigantes aparecerán en el Desfile de Macy’s 2024?

Una de las grandes atracciones del Desfile de Macy’s es el característico paso de los globos gigantes con diversos personajes animados. Para este año, se espera que desfilen Spiderman, Gokú, Snoopy, Ronald McDonald, Pikachu, Bob Sponja y su mascota Gary, entre otros.

¿Qué artistas cantarán en el Desfile de Macy’s 2024?

Hay una gran cantidad de artistas que han sido confirmados para cantar en el Desfile de Macy’s 2024 y estos son: Alex Warren, Ariana Madiz, Bishop Briggs, Charli D’Amelio, Chlöe, Coco Jones, Cole Escola, Dan + Shay, Dasha, Idina Menzel, Jennifer Hudson, Jimmy Fallon & The Roots, Joey McIntyre, Kylie Cantrall, Kylie Minouge, Lea Salonga, Liza Colón-Zayas, Loud Luxury, Natti Natasha, New York Liberty & Ellie the Elephant, Rachel Platten, Roman Mejia, Sebastian Yatra, The Temptations, Tiler Peck, T-Pain, Walker Hayes y The Wat and Treaty.