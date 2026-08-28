California se encontrará entre las regiones mejor situadas de Estados Unidos para observar el profundo eclipse lunar parcial de agosto de 2026. El fenómeno comenzará durante la tarde-noche del jueves 27 de agosto y alcanzará su punto máximo a las 9:13 p. m., hora del Pacífico, cuando aproximadamente el 96% de la Luna quede dentro de la umbra de la Tierra.

Aunque técnicamente no será un eclipse total, la Luna podría adquirir una tonalidad rojiza o cobriza durante la fase máxima. La pequeña parte que permanezca fuera de la sombra más oscura recibiría todavía luz solar directa, creando una imagen distinta a la de una totalidad completa.

Para los habitantes de California, la ventaja será clara: el momento más espectacular ocurrirá a una hora cómoda de la noche. Además, algunos centros astronómicos y observatorios organizarán actividades especiales, mientras que las zonas con cielos despejados y horizontes abiertos ofrecerán una alternativa para quienes prefieran observar el eclipse por su cuenta.

¿A qué hora empieza el eclipse lunar en California?

Estas son las principales horas del eclipse para California, en horario Pacific Daylight Time:

Fase del eclipse Hora en California Inicio de la fase penumbral 6:24 p. m. Salida de la Luna en Los Ángeles 7:18 p. m. Inicio del eclipse parcial 7:34 p. m. Máximo del eclipse 9:13 p. m. Fin de la fase parcial 10:52 p. m. Fin de la fase penumbral 12:02 a. m. del 28 de agosto

Hay un detalle importante: en algunas zonas del norte de California, la Luna todavía estará muy baja o incluso por debajo del horizonte durante el comienzo de la fase penumbral. Por eso, el eclipse se volverá más evidente después de la salida de la Luna y del inicio de la fase parcial.

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA (ESTADOS UNIDOS), 27/08/2026.- El eclipse lunar parcial del 27 de agosto comenzará a hacerse visible durante la tarde-noche en California y alcanzará su máximo a las 9:13 p. m. PDT, cuando aproximadamente el 96% del disco lunar quede dentro de la umbra de la Tierra. FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿A qué hora será el máximo del eclipse en California?

El máximo ocurrirá a las 9:13 p. m. del jueves 27 de agosto de 2026.

Ese será el momento en que la Luna estará más profundamente inmersa en la umbra terrestre. Cerca del 96% de su disco quedará cubierto por la sombra más oscura de la Tierra, por lo que el aspecto podría acercarse mucho al de una Luna de Sangre.

Sin embargo, no conviene salir únicamente para mirar el minuto exacto del máximo. Una mejor experiencia será observar el fenómeno durante el avance y la retirada de la sombra.

El mejor horario para observarlo

Para quienes no puedan seguir todo el eclipse, la ventana más interesante será aproximadamente entre las 8:15 p. m. y 10:00 p. m. PDT .

Durante ese periodo, una gran parte de la Luna estará dentro de la umbra y será posible apreciar claramente los cambios de brillo y color.

¿Se verá el eclipse desde Los Ángeles?

Sí. Los Ángeles tendrá una de las mejores posiciones para observar el fenómeno en California.

La Luna saldrá aproximadamente a las 7:18 p. m. y entrará en la umbra a las 7:34 p. m.. Para las 8:15 p. m., el eclipse ya debería ser claramente visible desde el Observatorio Griffith.

El máximo llegará a las 9:13 p. m., con el 96% del disco lunar dentro de la sombra terrestre.

¿Dónde ver el eclipse lunar en Los Ángeles?

El principal lugar confirmado para seguir el fenómeno será el Observatorio Griffith, que organizará una observación pública desde sus terrenos.

La actividad comenzará a las 7:25 p. m. y el recinto mantendrá abierta su zona exterior para la observación pública hasta las 11:00 p. m., siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. También habrá una transmisión en línea del eclipse.

Esta será probablemente la mejor alternativa para quienes quieran observar el eclipse en un entorno astronómico organizado, con acceso a personal especializado y una programación dedicada al fenómeno.

¿Dónde están los mejores lugares para ver el eclipse en California?

La elección dependerá de lo que busques. Un observatorio con actividad organizada puede ser ideal para una experiencia guiada, mientras que una zona alejada de las ciudades puede ofrecer un cielo más oscuro.

Estas son algunas de las mejores alternativas:

Lugar Zona Por qué puede ser una buena opción Observatorio Griffith Los Ángeles Tendrá observación pública y transmisión especial Chabot Space and Science Center Oakland / Bay Area Opción astronómica para los observadores del norte de California Sky’s The Limit Observatory and Nature Center Twentynine Palms Entorno desértico con menor contaminación lumínica Fremont Peak Observatory Association San Benito County Alternativa para alejarse de las grandes áreas urbanas Parques y miradores con horizonte abierto Varias ciudades Útiles para quienes observen por su cuenta

La diferencia más importante será distinguir entre los lugares que cuentan con actividades astronómicas específicas y aquellos que simplemente ofrecen mejores condiciones para observar el cielo.

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA (ESTADOS UNIDOS), 27/08/2026.- California contará con observatorios, centros astronómicos y zonas de cielo oscuro desde donde seguir el eclipse lunar. Griffith Observatory y Chabot Space and Science Center destacan entre los puntos con actividades especiales, mientras que otras áreas ofrecen horizontes más despejados y menor contaminación lumínica. FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿Cuál es el mejor lugar para ver el eclipse en Los Ángeles?

Para una experiencia organizada, el Observatorio Griffith es la opción más sólida.

Además de abrir sus terrenos para la observación, el observatorio ha publicado una cronología específica del eclipse y realizará una transmisión especial. La institución recomienda mirar hacia el sureste después de la salida de la Luna.

Quienes prefieran observar el fenómeno por su cuenta también pueden buscar un punto elevado con una vista abierta hacia el horizonte sureste, especialmente durante las primeras fases.

¿Qué pasa en San Francisco y el Área de la Bahía?

El Área de la Bahía tendrá una situación diferente a la del sur de California. El eclipse parcial comenzará prácticamente al mismo tiempo que la Luna aparece sobre el horizonte, por lo que las primeras fases podrían resultar más difíciles de observar desde zonas rodeadas de edificios, colinas o árboles.

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA (ESTADOS UNIDOS), 27/08/2026.- El Área de la Bahía también contará con actividades organizadas para seguir el eclipse lunar. El Chabot Space and Science Center, en Oakland, figura entre los puntos de observación con una watch party programada para la noche del 27 de agosto. FOTO DE NOÉ YACTAYO

En Oakland, el Chabot Space and Science Center es una referencia astronómica importante para quienes quieran seguir fenómenos celestes desde el Área de la Bahía.

Para una observación por cuenta propia, lo más importante será buscar un lugar con una vista amplia hacia el horizonte oriental o sureste. A medida que avance la noche, la posición de la Luna será más favorable.

¿Hacia dónde mirar para ver el eclipse?

Durante las primeras fases de la noche, los observadores deberán buscar la Luna hacia el este-sureste.

Este detalle será especialmente importante en ciudades donde la Luna salga poco antes o durante el inicio de la fase parcial. Un edificio alto, una montaña o una línea de árboles puede impedir ver el eclipse al comienzo.

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA (ESTADOS UNIDOS), 27/08/2026.- Al inicio del eclipse, la Luna estará baja sobre el horizonte de California. Buscar una vista despejada hacia el este-sureste permitirá seguir mejor su salida y las primeras fases del fenómeno, antes de que gane altura durante la noche. FOTO DE NOÉ YACTAYO

A medida que avance la noche, la Luna irá ganando altura y será más fácil encontrarla.

¿Por qué California tendrá una buena vista del eclipse?

California tendrá la ventaja de observar el máximo apenas unas horas después de la puesta del Sol. En la costa oeste, el fenómeno no obligará a esperar hasta la madrugada, como ocurrirá en la costa este de Estados Unidos.

El oeste del país también parte con mejores probabilidades estadísticas de tener condiciones favorables de observación que otras regiones de Norteamérica, aunque el tiempo real de esa noche seguirá siendo decisivo.

Por supuesto, la nubosidad puede cambiar completamente la experiencia. Incluso un eclipse visible desde una ciudad determinada puede quedar oculto si el cielo se cubre durante las fases principales.

¿Cómo ver el eclipse lunar desde California?

La observación será sencilla.

No necesitas gafas especiales ni filtros protectores. Los eclipses lunares son seguros para mirar directamente a simple vista.

Si quieres mejorar la experiencia, puedes utilizar:

Binoculares

Un telescopio

Una cámara con teleobjetivo

Un teléfono móvil con trípode.

Los binoculares pueden resultar especialmente interesantes durante la fase máxima, cuando la superficie lunar tendrá zonas con diferente brillo y color.

¿Es seguro mirar una Luna de Sangre?

Sí. Es completamente seguro observar un eclipse lunar directamente.

La Luna solo refleja la luz del Sol y durante un eclipse se vuelve todavía menos brillante. Por eso, las gafas especiales utilizadas durante los eclipses solares no son necesarias.

El Observatorio Griffith también señala que el eclipse podrá observarse sin protección ocular y sin necesidad de utilizar un telescopio.

¿Por qué la Luna podría verse roja?

La llamada “Luna de Sangre” no es un término científico oficial, pero describe el color que la Luna puede adquirir durante un eclipse profundo.

Cuando la Luna entra en la umbra de la Tierra, parte de la luz solar atraviesa la atmósfera terrestre. Durante ese recorrido, la luz se filtra y se desvía, de manera similar a lo que ocurre durante los amaneceres y atardeceres.

Las tonalidades rojizas y cobrizas pueden alcanzar la superficie lunar, mientras las longitudes de onda más cortas se dispersan con mayor facilidad. Por eso la Luna puede adoptar colores que van del naranja oscuro al rojo intenso.

En este eclipse, la profundidad de la fase parcial podría producir una combinación particularmente llamativa: una gran parte de la Luna rojiza y oscura, junto a una pequeña zona todavía iluminada directamente por el Sol.

¿Cómo fotografiar el eclipse lunar?

La fotografía del eclipse puede ser complicada porque el brillo de la Luna disminuirá considerablemente durante las fases más profundas.

Si utilizas una cámara, lo mejor será:

usar un trípode;

enfocar la Luna antes de que se oscurezca demasiado;

utilizar controles manuales si están disponibles;

probar diferentes exposiciones;

evitar depender únicamente del zoom digital;

tomar imágenes antes, durante y después del máximo.

Con un teléfono móvil, también puede ser útil fijar el dispositivo en un soporte y reducir la exposición manualmente para evitar que la Luna aparezca completamente blanca.

¿Cuánto durará el eclipse lunar en California?

La fase penumbral comenzará a las 6:24 p. m., aunque en algunas zonas la Luna todavía estará por debajo del horizonte.

La fase parcial, que será mucho más evidente, comenzará a las 7:34 p. m. y terminará a las 10:52 p. m.

El máximo llegará a las 9:13 p. m.

En conjunto, el fenómeno se extenderá hasta después de la medianoche del viernes 28 de agosto, cuando finalizará la fase penumbral.

¿Será un eclipse lunar total?

No. El fenómeno será un eclipse lunar parcial.

Sin embargo, estará muy cerca de la totalidad. Aproximadamente el 96% de la Luna quedará dentro de la umbra de la Tierra durante el máximo, dejando solamente una pequeña parte del disco fuera de la sombra más oscura.

Esa profundidad es precisamente la razón por la que el eclipse podría ser uno de los más llamativos de los próximos años.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el eclipse lunar del 27 al 28 de agosto en California

¿A qué hora empieza el eclipse lunar en California?

La fase parcial comenzará a las 7:34 p. m. PDT del jueves 27 de agosto de 2026. La fase penumbral comenzará antes, a las 6:24 p. m.

¿A qué hora será el máximo?

El máximo del eclipse será a las 9:13 p. m. PDT.

¿A qué hora termina el eclipse parcial?

La Luna saldrá completamente de la umbra a las 10:52 p. m. PDT.

¿Dónde se podrá ver el eclipse en Los Ángeles?

El Observatorio Griffith tendrá una observación pública y una transmisión especial. También será posible verlo desde cualquier lugar del sur de California con una vista despejada hacia la Luna.

¿Se podrá ver desde San Francisco?

Sí, aunque las primeras fases coincidirán con una Luna muy baja cerca del horizonte. Será importante buscar una vista despejada y estar atento a la nubosidad.

¿Necesito gafas especiales?

No. Los eclipses lunares pueden observarse directamente a simple vista.

¿Por qué la Luna se verá roja?

La atmósfera de la Tierra filtra y desvía parte de la luz solar hacia la Luna, favoreciendo las tonalidades rojizas y cobrizas durante las fases profundas del eclipse.

¿Será una Luna de Sangre?

Popularmente puede recibir ese nombre por su posible apariencia rojiza, aunque técnicamente será un eclipse lunar parcial y no total.