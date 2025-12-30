Revisa las mejores 50 felicitaciones de amor de Año Nuevo 2026 (Foto: Pixabay)
El Año Nuevo 2026 está por comenzar en Estados Unidos y no hay mejor forma de recibirlo que expresando amor a la persona que camina a tu lado. En medio de celebraciones, propósitos y nuevos comienzos, dedicar unas palabras sinceras a tu pareja se convierte en un gesto poderoso que refuerza el vínculo y marca el tono de lo que vendrá.

Ya sea a través de un mensaje privado o una publicación especial, las felicitaciones de Año Nuevo cargadas de amor transmiten ilusión, compromiso y esperanza. WhatsApp e Instagram se transforman en el escenario perfecto para decir “gracias por estar”, “vamos por más” o simplemente “te amo” al iniciar este nuevo capítulo juntos.

Por eso, aquí te compartimos una selección especial de 50 felicitaciones de amor de Año Nuevo 2026, ideales para dedicar a tu pareja en EE.UU. Encontrarás mensajes pensados para enviar por WhatsApp y otros perfectos para compartir en Instagram, todos llenos de cariño, emoción y nuevos sueños compartidos.

💖 25 felicitaciones de amor de Año Nuevo 2026 para dedicar por WhatsApp

  • Feliz Año Nuevo 2026, amor. Gracias por hacer cada día mejor.
  • Que este nuevo año nos encuentre más unidos que nunca.
  • Empiezo el 2026 agradeciendo tenerte a mi lado.
  • Amor mío, que este Año Nuevo nos regale más momentos juntos.
  • Feliz 2026, contigo todo es más bonito.
  • Que cada día de este nuevo año lo vivamos de la mano.
  • Gracias por ser mi mejor comienzo este 2026.
  • Amor, que el Año Nuevo fortalezca lo nuestro.
  • Empieza un nuevo año y mi mejor deseo sigues siendo tú.
  • Feliz 2026, vamos por más recuerdos juntos.
  • Que este nuevo año esté lleno de amor y complicidad.
  • A tu lado, cualquier año es especial.
  • Gracias por acompañarme en cada paso, feliz 2026.
  • Amor, que el Año Nuevo nos regale calma y sonrisas.
  • Empiezo el 2026 con el corazón lleno gracias a ti.
  • Feliz Año Nuevo, que sigamos creciendo juntos.
  • Que este nuevo ciclo nos acerque aún más.
  • Amor mío, contigo quiero vivir cada nuevo comienzo.
  • Feliz 2026, que nunca nos falte el amor.
  • Gracias por ser mi hogar en cualquier año.
  • Que el Año Nuevo multiplique nuestro amor.
  • Empieza otro año y sigo eligiéndote.
  • Amor, que el 2026 nos sorprenda juntos.
  • Feliz Año Nuevo, eres mi mejor regalo.
  • Que cada día del 2026 lo vivamos enamorados.

💕 25 felicitaciones de amor de Año Nuevo 2026 para dedicar por Instagram

  • Feliz Año Nuevo 2026 junto a la persona que amo.
  • Un nuevo año, el mismo amor y muchos sueños por cumplir.
  • Empieza el 2026 y sigo eligiéndote todos los días.
  • Que este nuevo año nos encuentre sonriendo juntos.
  • Amor y nuevos comienzos para este 2026.
  • Feliz 2026 al amor de mi vida.
  • Que el Año Nuevo siga escribiendo nuestra historia.
  • Contigo, cada año es mejor.
  • Empezamos el 2026 con amor del bueno.
  • Un nuevo capítulo junto a ti.
  • Que este Año Nuevo nos regale más momentos así.
  • Feliz 2026, gracias por tanto amor.
  • El mejor plan del 2026: seguir contigo.
  • Amor que empieza otro año fuerte.
  • Que nunca falte el amor en este nuevo ciclo.
  • Empieza el año con quien hace latir mi corazón.
  • Feliz Año Nuevo 2026, juntos siempre.
  • Que este año nuevo nos llene de recuerdos felices.
  • Amor, paz y sueños compartidos para el 2026.
  • Otro año celebrando lo nuestro.
  • Que el 2026 nos encuentre más enamorados.
  • Un año más, un amor que crece.
  • Comenzamos el 2026 con el corazón lleno.
  • Amor que acompaña cada nuevo inicio.
  • Feliz Año Nuevo junto a mi persona favorita.
