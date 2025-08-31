El Labor Day 2025 se celebra en Estados Unidos el lunes 1 de septiembre. Este feriado federal es una oportunidad para detenernos, reflexionar y rendir homenaje al esfuerzo humano que sostiene y hace avanzar a la sociedad.
Cada trabajador, desde su puesto, aporta con constancia, dedicación y compromiso al crecimiento colectivo. Y qué mejor manera de celebrarlo que con palabras de gratitud y aliento. Aquí encontrarás 59 frases del Labor Day 2025, pensadas para saludar, motivar y reconocer un trabajo bien hecho.
Frases para el Labor Day 2025
- El Labor Day es un recordatorio de que cada tarea, grande o pequeña, aporta al progreso colectivo.
- Gracias por tu dedicación y constancia, ¡Feliz Día del Trabajo en EE.UU.!
- En este Labor Day 2025 honramos la pasión y compromiso de quienes dan lo mejor de sí cada día.
- Tu esfuerzo es inspiración y tu trabajo un verdadero ejemplo de compromiso.
- Hoy celebramos la fuerza de la unión, el esfuerzo compartido y el valor del trabajo bien hecho.
- El Labor Day nos recuerda que cada logro comienza con la dedicación de quienes trabajan por hacerlo posible.
- Un reconocimiento sincero a todos los trabajadores que con su esfuerzo hacen grande a este país.
- Feliz Labor Day 2025: porque el trabajo digno siempre merece respeto y gratitud.
- Gracias a tu esfuerzo, dedicación y compromiso, el mundo se mueve hacia adelante.
- Que este Labor Day sea una oportunidad para reconocer tu trabajo y celebrar tus logros.
Mensajes de agradecimiento por el trabajo
- Tu constancia y esfuerzo son un verdadero ejemplo para todos, gracias por dar siempre lo mejor.
- Reconozco y valoro el gran trabajo que haces, tu aporte es fundamental para el equipo.
- Gracias por tu responsabilidad y empeño, tu trabajo habla de tu pasión y compromiso.
- Tu esfuerzo no pasa desapercibido, gracias por poner siempre tu corazón en lo que haces.
- Gracias por tu actitud positiva y por sumar tanto valor con tu trabajo cada día.
- Tu dedicación inspira a quienes te rodean, gracias por ser un pilar en el equipo.
- Reconozco tu esfuerzo y compromiso, sin duda tu trabajo deja una huella positiva.
- Gracias por tu apoyo constante y por siempre dar más de lo esperado.
- Tu disciplina y responsabilidad son dignas de admiración, gracias por tu gran labor.
- Estoy agradecido por tu esfuerzo y dedicación, porque cada acción tuya aporta al éxito colectivo.
Saludos para el Labor Day en EE.UU.
- Que este Labor Day sea un merecido descanso y un reconocimiento al esfuerzo de todos.
- Hoy honramos a quienes con su trabajo diario construyen un mejor futuro, ¡feliz Día del Trabajo!
- Feliz Labor Day en Estados Unidos, un día para valorar la fuerza y el compromiso de cada trabajador.
- Que este día sea un homenaje a tu esfuerzo y una oportunidad para disfrutar con orgullo tus logros.
- En el Labor Day celebramos la importancia del trabajo y el valor de quienes lo realizan con pasión.
- Feliz Día del Trabajo en EE.UU., gracias por tu dedicación y por inspirar con tu esfuerzo.
- Que el Labor Day 2025 te brinde descanso, gratitud y la satisfacción de un trabajo bien hecho.
- Hoy celebramos a los trabajadores que, con esfuerzo y compromiso, son la base del progreso.
- Feliz Labor Day, un recordatorio de que todo esfuerzo merece respeto, reconocimiento y gratitud.
- En este Día del Trabajo, celebremos juntos el valor de la dedicación y el orgullo de trabajar con pasión.
Frases para reconocer esfuerzo laboral
- El compromiso con el que trabajas marca la diferencia en cada resultado.
- Tu empeño refleja pasión y profesionalismo en todo lo que haces.
- Gracias a tu esfuerzo, el equipo avanza y crece cada día.
- Tu constancia es ejemplo de disciplina y entrega.
- Cada logro obtenido es reflejo de tu arduo trabajo y compromiso.
- Tu esfuerzo silencioso es la base de grandes resultados.
- Valoro el empeño que pones en cada detalle, porque demuestra tu excelencia.
- Reconozco tu capacidad de dar siempre un paso extra en tu labor.
- Tu trabajo dedicado es inspiración para quienes te rodean.
- El esfuerzo que entregas día a día es digno de admiración y respeto.
Frases en inglés para enviar en el Labor Day
- Wishing you pride in your work and joy in your accomplishments this Labor Day.
- Happy Labor Day to all workers whose dedication keeps the world moving forward.
- May this Labor Day bring you rest, gratitude, and recognition for your effort.
- Celebrating your hard work and commitment — enjoy your Labor Day!
- On Labor Day, we recognize the value of every task and every worker.
- Happy Labor Day 2025! Thank you for your dedication and perseverance.
- Wishing you relaxation and happiness on this special day that honors your work.
- Labor Day is a tribute to your effort, passion, and commitment.
- Happy Labor Day! Take pride in your work and enjoy this day of recognition.