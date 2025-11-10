Cada 14 de febrero, mientras los enamorados celebran su amor a lo grande, los solteros tienen que seguir enfrentando la pregunta de cuándo encontrarán a su pareja. Sin embargo, quienes no cuentan con un compañero/a al lado ahora tienen un día para mostrar su situación sentimental con orgullo. El 11 de noviembre se celebra el Día del Soltero o Singles Day, una fecha cuyo número 1 simboliza a quienes disfrutan de su vida en solitario.

Esta festividad, originaria de China, celebra a aquellos que eligen no entrar en una relación y prefieren dedicar tiempo a su propio bienestar. Aunque la soltería siempre ha sido vista con cierto rechazo, hoy en día se reconoce que la búsqueda de la felicidad no siempre está ligada al amor en pareja.

Frases para el Día del Soltero

Estas frases son ideales para compartir en este día especial, celebrando la soltería con alegría y amor propio:

Hoy celebro mi independencia, porque no necesito a nadie más para ser feliz.

Ser soltero no significa estar solo, significa estar completo conmigo mismo.

En el Día del Soltero, me regalo el mejor obsequio: mi amor propio.

¡Feliz Día del Soltero! Hoy soy dueño de mi tiempo, mis decisiones y mi felicidad.

La soltería es la mejor relación que uno puede tener, ¡y yo la disfruto al máximo!

Ser soltero es un estado de libertad, aventura y sin compromisos. ¡Qué bien se vive así!

Hoy celebro mi soltería porque sé que soy completo tal y como soy.

Soltero por elección, feliz por naturaleza.

En el Día del Soltero, la cita más importante es conmigo mismo.

La soltería es el mejor momento para enfocarme en mis sueños y ser mi mejor versión.

"Amar la soltería es el primer paso para que otros amen la versión auténtica de ti", es una de las frases que puedes compartir en el Día del Soltero. (Foto: Mag)

Frases del Día del Soltero graciosas

Estas frases son perfectas para agregar un toque de humor a tu celebración del Día del Soltero o Guanggun Jie, una festividad conmemorada en China para celebrar el orgullo de ser soltero.

¡Feliz Día del Soltero! Hoy no tengo que compartir el control remoto ni las papas fritas.

Soltero: porque nadie me aguanta, y yo tampoco.

¡El Día del Soltero es mi día! No tengo que comprometerme ni siquiera a elegir qué comer.

Hoy celebro mi soltería… y la libertad de no tener que escuchar “¿por qué sigues soltero?”

Ser soltero es como ser un superhéroe, solo que mi superpoder es la paz y la tranquilidad.

En el Día del Soltero, me regalo a mí mismo todo el chocolate… porque no tengo que compartirlo con nadie.

Hoy no soy soltero, soy libre de las decisiones ajenas.

Ser soltero significa que mi cuenta bancaria no tiene que compartir su felicidad con nadie más.

¡Feliz Día del Soltero! Mi plan para hoy: no hacer nada, y disfrutarlo al máximo.

Soltero por elección, porque nadie más ha entendido que soy perfecto tal como soy.

"Soltero no es solo un estado civil, es una declaración de independencia emocional", es una frase que se puede compartir en el Día del Soltero 2024. (Foto: Depor)

Frases del Día del Soltero cordiales

Estas frases cordiales destacan el valor de la independencia y el amor propio en el Día del Soltero:

En este Día del Soltero, celebro la independencia, la paz y la alegría que me brinda la soltería.

La soltería es una etapa valiosa para el autoconocimiento y el crecimiento personal. ¡Feliz Día del Soltero!

Hoy celebro mi soltería, porque cada día es una oportunidad para seguir aprendiendo y disfrutando de mi propio camino.

¡Feliz Día del Soltero! Un día perfecto para reflexionar sobre lo afortunado que es estar bien con uno mismo.

Este Día del Soltero es un recordatorio de lo importante que es el amor propio y la dedicación a uno mismo.

En el Día del Soltero, me agradezco por todo lo que soy y todo lo que estoy por llegar a ser.

Ser soltero no es estar solo, es estar en buena compañía conmigo mismo. ¡Feliz Día del Soltero!

Hoy celebro la belleza de estar en paz y disfrutar de cada momento de mi vida. ¡Feliz Día del Soltero!

Ser soltero es una oportunidad de enfocarme en mis sueños y disfrutar de la libertad de elegir mi propio camino.

En este Día del Soltero, me siento agradecido por la oportunidad de crecer y prosperar por mi cuenta.

Cómo celebrar el Día del Soltero

Disfruta de un buen baño relajante, prepara tu comida favorita, lee un libro o ve una película que te guste.

Organiza una salida con tus amigos para jugar, salir a comer, tomar algo o simplemente pasar tiempo juntos.

Inscríbete en un curso que te interese, aprende a tocar un instrumento o empieza a practicar algún deporte.

Visita un museo, un parque o algún lugar nuevo que siempre quisiste conocer.