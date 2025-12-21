Revisa esta nota y encontrarás 20 imágenes de Feliz Navidad 2025 con frases cortas y originales para compartir por WhatsApp, Instagram y Facebook. (Foto: Composición Gestión Mix)
Revisa esta nota y encontrarás 20 imágenes de Feliz Navidad 2025 con frases cortas y originales para compartir por WhatsApp, Instagram y Facebook. (Foto: Composición Gestión Mix)
César Quispe Alcócer
mailCésar Quispe Alcócer

La Navidad es un momento único para compartir alegría, amor y buenos deseos con aquellos que más queremos. A veces, unas pocas palabras pueden transmitir lo que el corazón siente y, en este sentido, las frases cortas y originales se convierten en una forma especial de conectar con los demás. Aunque la Navidad está llena de gestos grandes y pequeños, las palabras tienen el poder de alegrar el día y reforzar los lazos que nos unen. Las frases navideñas, al ser breves pero significativas, nos permiten expresar sentimientos de gratitud, esperanza y cariño de manera sincera y creativa. Dicho esto, aquí encontrarás 20 frases que te inspirarán a compartir mensajes únicos que no solo destaquen en cualquier tarjeta o mensaje, sino que también toquen el corazón de quienes las reciban.

Estas son las 20 imágenes de Feliz Navidad 2025 con frases cortas y originales

Con estas frases, podrás añadir un toque personal y original a tus celebraciones navideñas, haciendo que cada saludo sea memorable. ¡Prepárate para sorprender y emocionar con palabras llenas de magia navideña!

La Navidad no se trata de abrir regalos, se trata de abrir nuestro corazón. (Foto: Composición Gestión Mix)
La Navidad no se trata de abrir regalos, se trata de abrir nuestro corazón. (Foto: Composición Gestión Mix)
Que haya paz, amor y felicidad en tu hogar. ¡Feliz Navidad! (Foto: Composición Gestión Mix)
Que haya paz, amor y felicidad en tu hogar. ¡Feliz Navidad! (Foto: Composición Gestión Mix)
Que la Navidad te devuelva las ilusiones de la infancia, los placeres de la juventud y la tranquilidad del hogar. (Foto: Composición Gestión Mix)
Que la Navidad te devuelva las ilusiones de la infancia, los placeres de la juventud y la tranquilidad del hogar. (Foto: Composición Gestión Mix)
Sin ti no podría decir: “¡Feliz Navidad!” (Foto: Composición Gestión Mix)
Sin ti no podría decir: “¡Feliz Navidad!” (Foto: Composición Gestión Mix)
Contigo a mi lado, será la Navidad más bonita. (Foto: Composición Gestión Mix)
Contigo a mi lado, será la Navidad más bonita. (Foto: Composición Gestión Mix)
Te vi y supe que eres el mejor regalo que podía recibir esta Navidad. (Foto: Composición Gestión Mix)
Te vi y supe que eres el mejor regalo que podía recibir esta Navidad. (Foto: Composición Gestión Mix)
Cada estrella brilla más cuando estamos juntos. ¡Feliz Navidad! (Foto: Composición Gestión Mix)
Cada estrella brilla más cuando estamos juntos. ¡Feliz Navidad! (Foto: Composición Gestión Mix)
Que la temporada navideña solo traiga felicidad y alegría para ti y tu familia. (Foto: Composición Gestión Mix)
Que la temporada navideña solo traiga felicidad y alegría para ti y tu familia. (Foto: Composición Gestión Mix)
La Navidad no es una temporada, es un sentimiento. (Foto: Composición Gestión Mix)
La Navidad no es una temporada, es un sentimiento. (Foto: Composición Gestión Mix)
Tu sonrisa es, posiblemente, el mejor adorno de Navidad. (Foto: Composición Gestión Mix)
Tu sonrisa es, posiblemente, el mejor adorno de Navidad. (Foto: Composición Gestión Mix)
Que esta Navidad nos llene de unión, calma y nuevos recuerdos. (Foto: Composición Gestión Mix)
Que esta Navidad nos llene de unión, calma y nuevos recuerdos. (Foto: Composición Gestión Mix)
Que esta Navidad nos encuentre igual de locos, unidos y agradecidos por tenernos. (Foto: Composición Gestión Mix)
Que esta Navidad nos encuentre igual de locos, unidos y agradecidos por tenernos. (Foto: Composición Gestión Mix)
Tu sonrisa es el mejor regalo que me da la Navidad. (Foto: Composición Gestión Mix)
Tu sonrisa es el mejor regalo que me da la Navidad. (Foto: Composición Gestión Mix)
La Navidad es más bonita cuando estamos juntos. (Foto: Composición Gestión Mix)
La Navidad es más bonita cuando estamos juntos. (Foto: Composición Gestión Mix)
Mi deseo navideño siempre eres tú. (Foto: Composición Gestión Mix)
Mi deseo navideño siempre eres tú. (Foto: Composición Gestión Mix)
Ojalá esta Navidad deje más gratitud que regalos. (Foto: Composición Gestión Mix)
Ojalá esta Navidad deje más gratitud que regalos. (Foto: Composición Gestión Mix)
Esta Navidad, mi plan favorito sigue siendo abrazarte. (Foto: Composición Gestión Mix)
Esta Navidad, mi plan favorito sigue siendo abrazarte. (Foto: Composición Gestión Mix)
Que esta Navidad sea luz para tu camino y paz para tu corazón. (Foto: Composición Gestión Mix)
Que esta Navidad sea luz para tu camino y paz para tu corazón. (Foto: Composición Gestión Mix)
La Navidad tiene sentido porque la comparto con ustedes. (Foto: Composición Gestión Mix)
La Navidad tiene sentido porque la comparto con ustedes. (Foto: Composición Gestión Mix)
Que el espíritu navideño convierta tus deseos en realidad. (Foto: Composición Gestión Mix)
Que el espíritu navideño convierta tus deseos en realidad. (Foto: Composición Gestión Mix)
SOBRE EL AUTOR

Periodista. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres. Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias en secciones web especializadas en México y Estados Unidos dentro del Grupo El Comercio.

TAGS