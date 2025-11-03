A finales de octubre, miles de afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) comenzaron el trámite para retirar hasta 4 UIT, equivalentes a S/ 21 400, de sus cuentas en las AFP. A través de las plataformas oficiales de AFP Integra, AFP Hábitat, Prima AFP y Profuturo AFP, los ciudadanos pueden enviar su solicitud siguiendo el calendario establecido por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

El octavo retiro de AFP 2025 continuará habilitado durante noviembre, y los pagos se efectuarán dentro de un plazo máximo de 30 días calendario desde el registro de la solicitud. En esta etapa, l os afiliados cuyo DNI termina en 4 podrán presentar su pedido este 3 y 4 de noviembre , o en la fecha adicional prevista para el 26 de noviembre , según el cronograma oficial.

¿Quiénes deben registrar su solicitud para el retiro de AFP en noviembre 2025?

Desde el 21 de octubre, se encuentra abierto el proceso de solicitudes para el retiro de hasta 4 UIT del fondo de pensiones. Antes de iniciar el trámite, el afiliado debe verificar el saldo disponible en su cuenta individual y revisar el cronograma publicado por la Asociación de AFP.

El procedimiento se realiza únicamente de forma virtual, a través del portal oficial de la Asociación de AFP, donde el usuario debe ingresar su número de DNI, completar el formulario digital y confirmar su cuenta bancaria para el depósito. Una vez enviada la solicitud, el desembolso del dinero se concretará en un plazo no mayor a 30 días calendario.

¿Dónde está el último número de tu DNI para el retiro de AFP?

La Asociación de AFP ha recordado que el último número del DNI —compuesto por ocho cifras— determina el día exacto en que el afiliado puede presentar su solicitud. Este dígito se encuentra antes del guion en el documento, mientras que el número verificador (ubicado después del guion) cumple únicamente una función de seguridad y no influye en el cronograma oficial.

En los DNI electrónicos, el número verificador aparece en la parte superior derecha, mientras que en los documentos antiguos se encuentra al lado izquierdo. Las AFP recomiendan verificar correctamente este dato para evitar errores durante el registro. El afiliado debe considerar solo el último número de las ocho cifras principales de su DNI para identificar su turno.

Cronograma completo del octavo retiro de AFP 2025

Cronograma para el retiro de la AFP 2025. (Imagen: Asociación de AFP)