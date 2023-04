Si nuestro negocio no despega y nos encontramos en una situación en la que necesitamos rescatar nuestra inversión, existen distintas alternativas que podríamos considerar.

Alejandro Ruiz Lara, alumni de EAE Business School del Máster en Project Management, dijo a Gestión MIX que una startup se crea para resolver un problema clave de la forma más escalable posible, sin que ello conlleve crecimiento de costes directos paralelos.

“Si en la fase de venta/escalabilidad tus objetivos no se consiguen de forma continuada durante 3-6 meses, lo primero es identificar puntos de mejora sobre el modelo de negocio y target customer. Si aún así, no acaba de despegar probablemente es porque no consigues validar esta última fase clave de ventas/escalabilidad. Es hora de cerrar o vender tu empresa si aún sin validar el crecimiento tu valor tecnológico es lo suficientemente alto para otras compañías que puedan estar interesadas en incluirlo en su propuesta de valor”, precisó.

“Tanto como emprendedor como inversor siempre debes contar con tu estrategia de salida. Debes tener claro hasta dónde estás dispuesto a llegar con este negocio y qué indicativos revisarán periódicamente para tomar la decisión de activar esa estrategia de salida”, agregó.

En esa línea, Angélica Vargas, responsable del Centro de Innovación de Tecsup, indicó que es importante tener en cuenta que recuperar nuestra inversión en algunas ocasiones no será posible en un 100%.

“Sin embargo, es importante tomar medidas tempranas para una rápida recuperación o al menos reducir significativamente las pérdidas”, comentó a Gestión MIX.

En ese sentido mencionó tres opciones a tomar en cuenta:

- Vender el negocio: De esta manera podríamos recuperar parte de nuestra inversión, aprovechando la posibilidad de encontrar a una persona interesada en tomar parte del mismo, para ello es importante siempre buscar apoyo profesional para asegurar una venta transparente y ética.

- Vender activos: Si nuestro negocio tiene activos valiosos, como maquinarias, almacenes, locales, automóviles o equipos, podemos venderlos para recuperar parte de nuestra inversión. Es importante tener en cuenta que el valor de estos activos es muy probable que se vean afectados por la depreciación.

- Buscar un socio: Si lo que necesitamos es un poco de aire, incluir un socio en nuestro negocio no solamente nos permitirá recuperar parte de la inversión, sino que también nos permitirá distribuir el riesgo, a la vez de contar con talento dispuesto a repensar el modelo de negocio de cara a repotenciarlo y obtener mejores resultados que los obtenidos a la fecha.

“Para lograr una buena alianza es importante tomar en cuenta el conocimiento de este nuevo socio, su experiencia, los recursos disponibles que trae consigo y su calidad profesional y humana”, sostuvo.

“Finalmente, antes de iniciar un negocio, es importante siempre estar muy cerca del cliente, leerlo, oírlo, testear nuestros productos con ellos primero antes de sacarlos al mercado y aprender de ellos. Eso permitirá una mejor y rápida respuesta. No olvidemos las sabias enseñanzas de nuestro amigo Eric Ries -empresario estadounidense, bloguero y autor de The Lean Startup-: Si nos vamos a equivocar, mejor que sea rápido y barato”, mencionó.

