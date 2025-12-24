Este miércoles 24 de diciembre se realizará el Sorteo Gordo de Navidad 224, donde participan 80,000 números (billetes), que van del 00001 al 80,000. Ten en cuenta que se lleva a cabo en 4 series y ofrece un total de 430 millones 259 mil 200 pesos repartidos en 16,722 premios. Si te interesa conocer cuáles son los resultados de la Lotería Nacional, te comento que en esta nota podrás recibir esa información apenas esté disponible para todos. No desaproveches la gran oportunidad que se te ha presentado.
¿Cuánto se puede ganar con el Sorteo Gordo de Navidad 224?
En el sorteo mayor, de acuerdo a laloterianacional.gob.mx, uno de cada cinco gana. Por lo tanto, la persona que se lleve el Premio Mayor recibirá 204 millones de pesos, siempre y cuando haya comprado las cuatro series del Sorteo Gordo de Navidad.
Si en caso adquirió tres series, puede ganar hasta 153 millones de pesos. Si adquirió dos series, puede ganar hasta 102 millones de pesos. Si adquirió una serie, puede ganar hasta 51 millones de pesos. Por último, si adquirió un Cachito del Sorteo Gordo, puede ganar hasta 2 millones 550 mil pesos.
Es importante recalcar que en el Sorteo Gordo de Navidad se entregan 526 premios directos, aunque también existen aquellos por aproximación que suman un total de 198, por terminación 806 y reintegros que son 15 mil 192 pesos.
Resultados del Sorteo Gordo de Navidad 224
En este punto de la nota se darán a conocer, en su respectivo momento, los resultados del Sorteo Gordo de Navidad. De momento, la información no está disponible.
¿Cuánto vale un Cachito?
Para poder hablarte sobre el precio de un Cachito, te comento que es necesario citar nuevamente a laloterianacional.gob.mx, ya que ahí se explicó muy bien este punto. Dicho ello, presta atención a lo siguiente:
- Un cachito del Sorteo Gordo de Navidad tiene un costo de 120 pesos.
- El costo de una serie (20 cachitos) del Sorteo Gordo de Navidad es de 2 mil 400 pesos.
- El costo de dos series (40 cachitos) del Sorteo Gordo de Navidad es de 4 mil 800 pesos.
- El costo de tres series (60 cachitos) del Sorteo Gordo de Navidad es de 7 mil 200 pesos.
- El costo de las cuatro series (80 cachitos) del Sorteo Gordo de Navidad es de 9 mil 600 pesos.