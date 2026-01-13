¿Quieres saber si alguien ganó el Mega Millions en Estados Unidos? El primer sorteo de la semana se llevará a cabo este martes 13 de enero de 2026 y aquí te cuento cuáles son los resultados y todos los números ganadores de esta edición. La lotería, de momento, cuenta con 215 millones de dólares como premio mayor y entérate si eres el afortunado ganador de este sorteo.

Participar en Mega Millions es sencillo y accesible para todos. Cada jugador puede armar su propia combinación de números o dejar la decisión en manos del azar mediante la opción Quick Pick. Con las últimas actualizaciones del juego, el valor del boleto es de US$5 por jugada, mientras que la Mega Ball ahora se elige entre los números 1 y 24, lo que ha añadido mayor emoción y dificultad al camino hacia el premio mayor.

Ya sea que juegues todas las semanas o estés considerando probar suerte por primera vez, este sorteo se presenta como una oportunidad ideal para soñar en grande. Mega Millions continúa siendo una de las loterías más atractivas de Estados Unidos y su dinámica mantiene la expectativa sorteo tras sorteo. Pero, ¿cuándo exactamente se realiza el evento y cómo puedes seguirlo en vivo?

Resultados Mega Millions, martes 13 de enero de 2026

Números ganadores Mega Ball Por confirmar Por confirmar

¿Alguien ganó el premio mayor del Mega Millions del martes 13 de enero de 2026?

El sorteo del martes 13 de enero de 2026 contará con un premio mayor de 215 millones de dólares. Aquí te contaremos si hubo ganador.

¿Cuándo y a qué hora exacta se realizan los sorteos de Mega Millions?

Los sorteos de Mega Millions se llevan a cabo dos veces por semana, todos los martes y viernes, con una hora oficial de inicio a las 11:00 p.m. (ET). El evento se transmite en vivo desde Atlanta, Georgia, y puede seguirse a través de distintas plataformas oficiales y medios autorizados.

¿Cuánto cuesta un boleto de Mega Millions?

En cuanto al costo, cada boleto tiene un precio fijo de US$5, vigente desde abril de 2025. Este nuevo valor ya incluye de forma automática el multiplicador, que anteriormente era opcional bajo el nombre de Megaplier y requería un pago adicional. De esta manera, todos los jugadores participan con las mismas condiciones desde el inicio.

¿Cómo se juega el Mega Millions y cómo se puede ganar el premio mayor?

Para aspirar al premio mayor, los participantes deben seleccionar seis números en total: cinco números distintos entre el 1 y el 70, correspondientes a las bolas blancas, y un número entre el 1 y el 24, que representa la Mega Ball dorada . Acertar los seis números en un mismo sorteo garantiza el jackpot; si hay más de un ganador, el monto se divide en partes iguales.

¿Qué premios se pueden ganar en Mega Millions?

Además del gran premio, Mega Millions ofrece hasta nueve categorías de premios, lo que aumenta las posibilidades de ganar incluso sin acertar la combinación completa. Los premios menores se obtienen con distintas coincidencias numéricas, siendo el más básico el de acertar únicamente la Mega Ball, el cual puede otorgar US$10.

