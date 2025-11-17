El premio mayor de la lotería Powerball sigue creciendo sin parar y ahora alcanza la impresionante cifra de $570 millones de dólares para el sorteo de este lunes 17 de noviembre de 2025. El monto creció después de que nadie acertara la combinación ganadora del sábado 15 de noviembre, cuyos números ganadores fueron: 6, 7, 12, 47, 53 y la Powerball 21, con un multiplicador Powerplay de 4X. De haber un ganador hoy, podrá optar por un pago en efectivo único estimado en $267.3 millones.

El sorteo de Powerball se realiza tres veces a la semana —lunes, miércoles y sábado— a las 10:59 p.m. ET (Hora del Este), y el plazo para comprar boletos varía según el estado, por lo que debes consultar los cierres locales. Jugar es sencillo y solo cuesta $2 por boleto: se eligen cinco números del 1 al 69 y un número Powerball rojo del 1 al 26. Puedes comprar tus boletos en gasolineras, tiendas de conveniencia y supermercados en 45 estados, Washington DC y Puerto Rico.

Para aumentar tus posibilidades, puedes añadir el Power Play por $1 adicional, que multiplica los premios menores hasta por 10 veces, aunque no afecta al jackpot. Si resultas ser el afortunado ganador del premio gordo de $570 millones, la lotería te ofrece dos opciones: la opción de anualidad, pagada en 30 cuotas anuales crecientes, o la opción en efectivo, un pago único sustancialmente menor al total anunciado. Las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 en $292.2 millones.

No te pierdas la transmisión EN VIVO de los números ganadores de Powerball HOY 17/11/2025 a las 10:59 p.m. ET en el sitio web de la lotería. Si aciertas los seis números, tu vida podría cambiar para siempre, aunque es crucial recordar que la posibilidad de permanecer en el anonimato varía según las leyes de tu estado. ¡Revisa tu boleto!

Los ganadores del premio mayor de Powerball pueden reclamar su premio de dos maneras: pueden recibirlo en un solo pago en efectivo o en una anualidad de 30 pagos durante 29 años. El premio mayor anunciado es, en realidad, el monto total que se pagaría a lo largo de esos 29 años. Por lo tanto, la opción en efectivo corresponde al valor actual del premio, sin incluir los intereses que se generarían durante ese período. (Foto: Mark Ralston / AFP)

Resultados del Powerball, lunes 17 de noviembre

Los números ganadores del Powerball sorteados la noche del lunes 17 de noviembre de 2025 son X-X-X-X-X con un Powerball de X un multiplicador Power Play de X.

¿Alguien ganó el Powerball del 17 de noviembre de 2025?

Aún no anuncian si hubo ganador del sorteo del Powerball correspondiente al lunes 17 de noviembre de 2025.

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

El premio mayor del Powerball para el sorteo del lunes 17 de noviembre de 2025 ascendió a 570 millones de dólares, con un premio en efectivo de $266.9 millones.

¿Qué días y a qué hora exacta se realizan los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados. La hora oficial es a las 10:59 p.m. ET (Hora del Este) en Florida. Esto se traduce a 9:59 p.m. (CT), 8:59 p.m. (MT) y 7:59 p.m. (PT) para otras zonas de EE. UU.

¿Cuál es el costo de un boleto y dónde puedo comprarlo?

El precio base de un boleto de Powerball es de solo $2. Por $1 adicional, puedes añadir la opción Power Play. Puedes comprar tus boletos en puntos de venta autorizados en 45 estados, Puerto Rico, D.C. y las Islas Vírgenes, e incluso online en ciertas jurisdicciones.

¿Cómo se juega Powerball y cuáles son mis probabilidades de ganar el premio mayor?

Debes seleccionar cinco números del 1 al 69 y un número Powerball rojo del 1 al 26. Para el jackpot, necesitas acertar los seis números. Aunque la probabilidad de ganar el premio gordo es de 1 en 292.2 millones, tienes una oportunidad de 1 en 24.87 de ganar cualquier premio.

Conoce aquí los resultados del sorteo de la lotería Powerball del lunes 17 de noviembre de 2025. (Foto: Anadolu / Getty Images)

¿Qué es la opción Power Play y cuándo se activa el multiplicador 10X?

Power Play es un multiplicador de $1 que aumenta premios no acumulativos hasta por cinco veces. Si el jackpot de la anualidad es igual o menor a $150 millones, se activa el multiplicador más alto, 10X. ¡Puede duplicar el premio de $1 millón a $2 millones!

¿Necesito ser ciudadano de EE. UU. para jugar o ganar el Powerball?

No, no es necesario ser ciudadano o residente estadounidense para participar en Powerball. Cualquier persona mayor de edad en la jurisdicción de venta puede jugar. Sin embargo, si ganas, tu premio estará sujeto a las retenciones de impuestos federales y locales aplicables.

¿El orden de los números sorteados del Powerball afecta mi premio?

No, el orden de los cinco números blancos no afecta el premio, solo deben coincidir con tu jugada. Solo el número de la Powerball roja debe ser exacto. Recuerda que las jugadas son independientes y no puedes combinar números de diferentes líneas.