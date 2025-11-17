El premio mayor del Powerball continúa en ascenso y alcanza la impresionante cifra de $570 millones de dólares para el sorteo de este lunes 17 de noviembre de 2025, con una opción de pago en efectivo estimada en $266.9 millones. Este monumental jackpot se acumuló después de que ningún jugador acertara la combinación ganadora del sorteo anterior, realizado el miércoles 15 de noviembre. ¡Sigue con nosotros los resultados EN VIVO HOY para saber si finalmente el premio de $570 millones encuentra a su dueño!

El sorteo de hoy se lleva a cabo a las 10:59 p.m. ET (Hora del Este) y la expectativa es máxima, dado que el premio se acerca a la marca de los mil millones. La última combinación sorteada, correspondiente al 15 de noviembre, fue: 6, 7, 12, 47, 53, y la Powerball 21, con un multiplicador Power Play de 4X. Aunque el premio mayor quedó vacante, la suerte sí tocó a Puerto Rico, donde se vendió un boleto valorado en $2 millones al acertar las cinco bolas blancas con el Power Play.

Además del premio de Puerto Rico, se reportaron otros dos boletos ganadores de $1 millón de dólares vendidos en Arizona y California, por acertar las cinco bolas blancas sin el multiplicador. Estos premios demuestran que, incluso sin llevarse el jackpot, el Powerball sigue repartiendo grandes sumas de dinero a lo largo del país. Los sorteos se realizan religiosamente cada lunes, miércoles y sábado.

Te invitamos a mantenerte atento a nuestra cobertura para conocer los números ganadores del Powerball EN VIVO HOY 17 de noviembre. Una vez que se confirmen los resultados, actualizaremos inmediatamente la información para que sepas si el premio mayor de $570 millones fue entregado o si el pozo sigue aumentando. ¡Es tu oportunidad de convertirte en millonario!

La probabilidad de ganar el premio mayor en el Powerball de 1 en 292,2 millones. (Foto: Albany Times Union / Hearst Newspapers / Getty Images)

Resultados del Powerball, lunes 17 de noviembre

Los números ganadores del Powerball sorteados la noche del lunes 17 de noviembre de 2025 son X-X-X-X-X con un Powerball de X un multiplicador Power Play de X.

¿Alguien ganó el Powerball del 17 de noviembre de 2025?

Aún no anuncian si hubo ganador del sorteo del Powerball correspondiente al lunes 17 de noviembre de 2025.

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

El premio mayor del Powerball para el sorteo del lunes 17 de noviembre de 2025 ascendió a 570 millones de dólares, con un premio en efectivo de $266.9millones.

¿Cómo se juega a Powerball y cuáles son las categorías de premios?

Para participar, seleccionas cinco números principales (bolas blancas) del 1 al 69 y un número Powerball (bola roja) del 1 al 26. El costo es de $2 por boleto. Hay nueve categorías de premios, que van desde $4 (solo por acertar la Powerball) hasta el Jackpot (por acertar los seis números).

¿Cuáles son las nueve fórmulas para ganar un premio de Powerball?

Las categorías de premios incluyen el pozo acumulado (acertando los seis números) y premios fijos. Por ejemplo, ganarás $1 millón si aciertas solo los cinco números principales, o $50,000 por acertar cuatro números más la Powerball. Los premios más pequeños son de $4 y se obtienen acertando solo la Powerball o un número más la Powerball.

¿Cuándo y a qué hora son los sorteos de Powerball?

Los sorteos se realizan tres veces a la semana: los lunes, miércoles y sábados. La hora oficial es a las 10:59 p.m. ET (Hora del Este). Aunque las probabilidades de ganar el jackpot son de 1 en 292.2 millones, tienes una probabilidad de 1 en 24.9 de ganar cualquier premio en el sorteo.

Conoce aquí los resultados de la lotería Powerball para el sorteo del lunes 17 de noviembre de 2025. (Foto: Mark Ralston / AFP)

¿Qué es la opción Power Play y dónde puedo comprar un boleto?

Power Play es una característica opcional que, por $1 adicional, puede multiplicar tus premios secundarios hasta por 10 veces. Puedes comprar boletos en 45 estados de EE. UU., el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. No es necesario ser ciudadano estadounidense para participar o reclamar un premio.

¿Es posible comprar boletos de Powerball en línea y cuál es la hora límite de venta?

Sí, pero solo en las jurisdicciones que han autorizado la venta online. Es crucial verificar las leyes de tu estado, ya que la venta de boletos entre estados está prohibida. La hora límite de venta varía, pero generalmente cierra una o dos horas antes del sorteo.

¿El orden de los números sorteados afecta la obtención de un premio?

No, el orden de los cinco números principales no afecta; solo deben coincidir con tu selección. Sin embargo, el número de la Powerball roja debe ser exacto para ganar. Recuerda que los números de diferentes jugadas en un mismo boleto no se pueden combinar para obtener un premio.