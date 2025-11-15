Este sábado 15 de noviembre de 2025 se llevará a cabo un nuevo sorteo del Powerball, una de las loterías más populares de Estados Unidos, que en esta ocasión ofrece un jackpot de $546 millones, con una opción en efectivo de $255.0 millones. Este premio se acumuló luego de que nadie acertara los números ganadores el último miércoles 12, cuando el bote era de $512 millones. Los números de ese sorteo fueron 29, 39, 43, 51, 65, con Powerball 23 y Power Play 2x.

Aunque no hubo ganador del premio mayor, la suerte sí tocó a varios jugadores. Se vendieron dos boletos que acertaron los cinco números blancos principales, lo que les hizo ganar un premio de $1 millón de dólares afortunados en los estados de Nueva Jersey y Virginia. Los sorteos del Powerball se realizan lunes, miércoles y sábado a las 10:59 p.m. ET. El boleto cuesta $2 e incluye cinco números del 1 al 69 y un Powerball del 1 al 26. Además, se pueden añadir las opciones Power Play ($1 extra) y Double Play ($1 extra).

Un dato a tener en cuenta es que los jugadores de Powerball tienen hasta minutos antes de esa hora para comprar sus boletos y soñar con llevarse el gran premio acumulado. Con el codiciado jackpot en juego, se espera que la participación sea masiva, haciendo que este sea uno de los sorteos más importantes del año.

En esta nota encontrarás los resultados oficiales y la combinación ganadora del sorteo de Powerball más reciente, así como la confirmación de si hubo o no un afortunado ganador de esta cifra histórica. Recuerda que, con solo acertar el Powerball, puedes ganar $4, aunque el premio mayor exige acertar los seis números. ¡Compra tu boleto ya!

Revisa esta nota para que sepas la dirección exacta del local del condado de Albany que vendió el boleto del Powerball ganador de $50 mil. (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

Resultados del Powerball, sábado 15 de noviembre

Los números ganadores del Powerball sorteados la noche del sábado 15 de noviembre de 2025 son X-X-X-X-X con un Powerball de X un multiplicador Power Play de X.

¿Alguien ganó el Powerball del 12 de noviembre de 2025?

Aún no anuncian si hubo ganador del sorteo del Powerball correspondiente al sábado 15 de noviembre de 2025.

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

El premio mayor del Powerball para el sorteo del sábado 15 de noviembre de 2025 ascendió a 546 millones de dólares, con un premio en efectivo de $255.0 millones.

¿Qué días y a qué hora exacta se realizan los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados. La hora oficial es a las 10:59 p.m. ET (Hora del Este) en Florida. Esto se traduce a 9:59 p.m. (CT), 8:59 p.m. (MT) y 7:59 p.m. (PT) para otras zonas de EE. UU.

¿Cuál es el costo de un boleto y dónde puedo comprarlo?

El precio base de un boleto de Powerball es de solo $2. Por $1 adicional, puedes añadir la opción Power Play. Puedes comprar tus boletos en puntos de venta autorizados en 45 estados, Puerto Rico, D.C. y las Islas Vírgenes, e incluso online en ciertas jurisdicciones.

¿Cómo se juega Powerball y cuáles son mis probabilidades de ganar el premio mayor?

Debes seleccionar cinco números del 1 al 69 y un número Powerball rojo del 1 al 26. Para el jackpot, necesitas acertar los seis números. Aunque la probabilidad de ganar el premio gordo es de 1 en 292.2 millones, tienes una oportunidad de 1 en 24.87 de ganar cualquier premio.

Los plazos límite para la venta de boletos del Powerball varían según la jurisdicción. (Foto: SAUL LOEB / AFP)

¿Qué es la opción Power Play y cuándo se activa el multiplicador 10X?

Power Play es un multiplicador de $1 que aumenta premios no acumulativos hasta por cinco veces. Si el jackpot de la anualidad es igual o menor a $150 millones, se activa el multiplicador más alto, 10X. ¡Puede duplicar el premio de $1 millón a $2 millones!

¿Necesito ser ciudadano de EE. UU. para jugar o ganar el Powerball?

No, no es necesario ser ciudadano o residente estadounidense para participar en Powerball. Cualquier persona mayor de edad en la jurisdicción de venta puede jugar. Sin embargo, si ganas, tu premio estará sujeto a las retenciones de impuestos federales y locales aplicables.

¿El orden de los números sorteados del Powerball afecta mi premio?

No, el orden de los cinco números blancos no afecta el premio, solo deben coincidir con tu jugada. Solo el número de la Powerball roja debe ser exacto. Recuerda que las jugadas son independientes y no puedes combinar números de diferentes líneas.