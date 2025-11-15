El premio mayor de la lotería Powerball alcanzó la impresionante cifra de $546 millones de dólares para el sorteo de este sábado 15 de noviembre de 2025, con una opción de pago en efectivo de $255.0 millones. Este colosal jackpot aumentó luego de que nadie acertara la combinación completa en el sorteo del pasado miércoles 12, valorado en $512 millones. Los números ganadores de la noche fueron: 29, 39, 43, 51, 65, con la Powerball 23, y un multiplicador Power Play de 2X.

Aunque el gran premio quedó vacante, la suerte sí tocó a dos jugadores con premios millonarios de segundo nivel. Un boleto vendido en Nueva Jersey y otro comprado en Virginia acertaron las cinco bolas blancas, llevándose cada uno un premio de $1 millón de dólares. Además, se jugó el sorteo Double Play, cuyos números ganadores fueron 7, 31, 32, 39, 65 y la Powerball 11, aunque en este caso no hubo ganadores del premio mayor.

Los sorteos de Powerball se realizan tres veces por semana: lunes, miércoles y sábado, a las 10:59 p.m. ET (Hora del Este). Participar es sencillo y económico, pues cada boleto cuesta solo $2. Puedes aumentar tus premios menores al añadir la opción Power Play por $1 extra, o bien pagar $1 adicional por la opción Double Play para para multiplicar los premios (excepto el jackpot) y tener una segunda oportunidad de ganar hasta $10 millones. ¡Asegura tu boleto antes del sábado!

Powerball es uno de los juegos de lotería más populares de Estados Unidos. (Foto: Getty Images)

Resultados del Powerball, sábado 15 de noviembre

Los números ganadores del Powerball sorteados la noche del sábado 15 de noviembre de 2025 son X-X-X-X-X con un Powerball de X un multiplicador Power Play de X.

¿Alguien ganó el Powerball del 15 de noviembre de 2025?

Aún no anuncian si hubo ganador del sorteo del Powerball correspondiente al sábado 15 de noviembre de 2025.

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

El premio mayor del Powerball para el sorteo del sábado de noviembre de 2025 ascendió a 546 millones de dólares, con un premio en efectivo de $255.0 millones.

¿Cómo se juega a Powerball y cuáles son las categorías de premios?

Para participar, seleccionas cinco números principales (bolas blancas) del 1 al 69 y un número Powerball (bola roja) del 1 al 26. El costo es de $2 por boleto. Hay nueve categorías de premios, que van desde $4 (solo por acertar la Powerball) hasta el Jackpot (por acertar los seis números).

¿Cuáles son las nueve fórmulas para ganar un premio de Powerball?

Las categorías de premios incluyen el pozo acumulado (acertando los seis números) y premios fijos. Por ejemplo, ganarás $1 millón si aciertas solo los cinco números principales, o $50,000 por acertar cuatro números más la Powerball. Los premios más pequeños son de $4 y se obtienen acertando solo la Powerball o un número más la Powerball.

¿Cuándo y a qué hora son los sorteos de Powerball?

Los sorteos se realizan tres veces a la semana: los lunes, miércoles y sábados. La hora oficial es a las 10:59 p.m. ET (Hora del Este). Aunque las probabilidades de ganar el jackpot son de 1 en 292.2 millones, tienes una probabilidad de 1 en 24.9 de ganar cualquier premio en el sorteo.

Por lo general, los participantes del Powerball pueden reclamar un premio de hasta $600 en cualquier lotería autorizada de la jurisdicción donde compraron el boleto. (Foto: KENA BETANCUR / AFP)

¿Qué es la opción Power Play y dónde puedo comprar un boleto?

Power Play es una característica opcional que, por $1 adicional, puede multiplicar tus premios secundarios hasta por 10 veces. Puedes comprar boletos en 45 estados de EE. UU., el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. No es necesario ser ciudadano estadounidense para participar o reclamar un premio.

¿Es posible comprar boletos de Powerball en línea y cuál es la hora límite de venta?

Sí, pero solo en las jurisdicciones que han autorizado la venta online. Es crucial verificar las leyes de tu estado, ya que la venta de boletos entre estados está prohibida. La hora límite de venta varía, pero generalmente cierra una o dos horas antes del sorteo.

¿El orden de los números sorteados afecta la obtención de un premio?

No, el orden de los cinco números principales no afecta; solo deben coincidir con tu selección. Sin embargo, el número de la Powerball roja debe ser exacto para ganar. Recuerda que los números de diferentes jugadas en un mismo boleto no se pueden combinar para obtener un premio.