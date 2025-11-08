Hoy, sábado 8 de noviembre de 2025, se realiza un nuevo sorteo del Powerball, uno de los juegos de lotería más populares de Estados Unidos, que esta vez pone en juego un impresionante premio mayor de $467 millones de dólares, con una opción en efectivo de $220.7 millones. Este enorme bote se acumuló después de que nadie lograra acertar los números ganadores del sorteo del miércoles pasado, cuando el pozo era de $438 millones. Los números de ese sorteo fueron 9, 17, 29, 61, 66, con la Powerball 26 y un multiplicador Power Play de 5x.

Para este sábado, la expectativa es máxima, ya que los jugadores tienen la oportunidad de ganar un premio que ya supera los 460 millones. Los sorteos de Powerball se realizan tres veces a la semana (lunes, miércoles y sábado) a las 10:59 p.m. ET (Hora del Este). Recuerda que con solo $2 puedes adquirir un boleto, eligiendo cinco números del 1 al 69 y un Powerball del 1 al 26, además de opciones como Power Play ($1 adicional) y Double Play ($1 adicional).

Es importante señalar que, en el último sorteo del miércoles, nadie acertó la combinación completa para llevarse el jackpot, ni tampoco hubo ganadores del premio de $1 millón (cinco números sin el Powerball). Asimismo, el sorteo secundario Double Play arrojó los números 11, 27, 55, 62, 68 y el Powerball 2, sin ganadores del premio mayor de $10 millones.

En este artículo te compartiremos los resultados oficiales y la combinación de números ganadores del sorteo de $467 millones que se realizará hoy, confirmando si finalmente hubo un afortunado ganador. Para obtener un premio de Powerball, solo necesitas acertar un número (el Powerball) para ganar $4, pero el sueño de los $467 millones requiere acertar los seis.

Resultados del Powerball, sábado 08 de noviembre

Los números ganadores del Powerball sorteados la noche del sábado 08 de noviembre de 2025 son X-X-X-X-X con un Powerball de X un multiplicador Power Play de X.

¿Alguien ganó el Powerball del 08 de noviembre de 2025?

Todavía no se anuncia si hubo ganador del sorteo del Powerball correspondiente al sábado 08 de noviembre de 2025.

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

El premio mayor del Powerball para el sorteo del sábado 08 de noviembre de 2025 ascendió a 467 millones de dólares, con un premio en efectivo de $220.7 millones.

¿Qué días y a qué hora exacta se realizan los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados. La hora oficial es a las 10:59 p.m. ET (Hora del Este) en Florida. Esto se traduce a 9:59 p.m. (CT), 8:59 p.m. (MT) y 7:59 p.m. (PT) para otras zonas de EE. UU.

¿Cuál es el costo de un boleto y dónde puedo comprarlo?

El precio base de un boleto de Powerball es de solo $2. Por $1 adicional, puedes añadir la opción Power Play. Puedes comprar tus boletos en puntos de venta autorizados en 45 estados, Puerto Rico, D.C. y las Islas Vírgenes, e incluso online en ciertas jurisdicciones.

¿Cómo se juega Powerball y cuáles son mis probabilidades de ganar el premio mayor?

Debes seleccionar cinco números del 1 al 69 y un número Powerball rojo del 1 al 26. Para el jackpot, necesitas acertar los seis números. Aunque la probabilidad de ganar el premio gordo es de 1 en 292.2 millones, tienes una oportunidad de 1 en 24.87 de ganar cualquier premio.

¿Qué es la opción Power Play y cuándo se activa el multiplicador 10X?

Power Play es un multiplicador de $1 que aumenta premios no acumulativos hasta por cinco veces. Si el jackpot de la anualidad es igual o menor a $150 millones, se activa el multiplicador más alto, 10X. ¡Puede duplicar el premio de $1 millón a $2 millones!

¿Necesito ser ciudadano de EE. UU. para jugar o ganar el Powerball?

No, no es necesario ser ciudadano o residente estadounidense para participar en Powerball. Cualquier persona mayor de edad en la jurisdicción de venta puede jugar. Sin embargo, si ganas, tu premio estará sujeto a las retenciones de impuestos federales y locales aplicables.

¿El orden de los números sorteados del Powerball afecta mi premio?

No, el orden de los cinco números blancos no afecta el premio, solo deben coincidir con tu jugada. Solo el número de la Powerball roja debe ser exacto. Recuerda que las jugadas son independientes y no puedes combinar números de diferentes líneas.