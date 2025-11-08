El sorteo del Powerball de este sábado 8 de noviembre de 2025 vuelve a captar la atención de millones de jugadores en Estados Unidos, con un premio mayor que alcanza los $467 millones de dólares y una opción en efectivo de $220.7 millones. Este nuevo acumulado llega después de que ningún participante acertara los números ganadores del pasado miércoles, cuando el pozo ascendía a $438 millones. En esa ocasión, los números sorteados fueron 9, 17, 29, 61, 66, con la Powerball 26 y el Power Play 5x.

Dado que nadie ganó el premio mayor de $438 millones ni los premios de $2 millones o $1 millón (Match 5), la atención se centra ahora en el sorteo de este sábado. Los sorteos del Powerball se realizan tres veces por semana —lunes, miércoles y sábado— a las 10:59 p.m. ET (Hora del Este). El costo del boleto es de $2, con la opción de agregar el Power Play por $1 para multiplicar tus premios (excepto el jackpot).

Recuerda que para jugar, debes seleccionar cinco números blancos del 1 al 69 y un número Powerball rojo del 1 al 26; las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 en 292.2 millones. Los boletos están disponibles en 45 estados, Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes, pudiendo comprarlos hasta una o dos horas antes del sorteo. ¡El país entero espera saber si este sábado el jackpot de 467 millones encontrará finalmente un dueño afortunado!

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados. (Foto: Getty Images)

Resultados del Powerball del sábado 08 de noviembre

Los números ganadores del Powerball sorteados la noche del sábado 8 de noviembre de 2025 son X-X-X-X-X con un Powerball de X un multiplicador Power Play de X.

¿Alguien ganó el Powerball del 08 de noviembre de 2025?

Todavía no se anuncia si hubo ganador del sorteo del Powerball correspondiente al sábado 8 de noviembre de 2025.

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

El premio mayor del Powerball para el sorteo del sábado 08 de noviembre de 2025 ascendió a 467 millones de dólares, con un premio en efectivo de $220.7 millones.

¿Cómo se juega a Powerball y cuáles son las categorías de premios?

Para participar, seleccionas cinco números principales (bolas blancas) del 1 al 69 y un número Powerball (bola roja) del 1 al 26. El costo es de $2 por boleto. Hay nueve categorías de premios, que van desde $4 (solo por acertar la Powerball) hasta el Jackpot (por acertar los seis números).

¿Cuáles son las nueve fórmulas para ganar un premio de Powerball?

Las categorías de premios incluyen el pozo acumulado (acertando los seis números) y premios fijos. Por ejemplo, ganarás $1 millón si aciertas solo los cinco números principales, o $50,000 por acertar cuatro números más la Powerball. Los premios más pequeños son de $4 y se obtienen acertando solo la Powerball o un número más la Powerball.

¿Cuándo y a qué hora son los sorteos de Powerball?

Los sorteos se realizan tres veces a la semana: los lunes, miércoles y sábados. La hora oficial es a las 10:59 p.m. ET (Hora del Este). Aunque las probabilidades de ganar el jackpot son de 1 en 292.2 millones, tienes una probabilidad de 1 en 24.9 de ganar cualquier premio en el sorteo.

Revisa esta nota para que descubras si es que los ganadores del Powerball pueden permanecer en el anonimato. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

¿Qué es la opción Power Play y dónde puedo comprar un boleto?

Power Play es una característica opcional que, por $1 adicional, puede multiplicar tus premios secundarios hasta por 10 veces. Puedes comprar boletos en 45 estados de EE. UU., el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. No es necesario ser ciudadano estadounidense para participar o reclamar un premio.

¿Es posible comprar boletos de Powerball en línea y cuál es la hora límite de venta?

Sí, pero solo en las jurisdicciones que han autorizado la venta online. Es crucial verificar las leyes de tu estado, ya que la venta de boletos entre estados está prohibida. La hora límite de venta varía, pero generalmente cierra una o dos horas antes del sorteo.

¿El orden de los números sorteados afecta la obtención de un premio?

No, el orden de los cinco números principales no afecta; solo deben coincidir con tu selección. Sin embargo, el número de la Powerball roja debe ser exacto para ganar. Recuerda que los números de diferentes jugadas en un mismo boleto no se pueden combinar para obtener un premio.