Definitivamente, ganar una fuerte suma de dinero en el Powerball es el sueño de muchas personas, y hoy te voy a hablar sobre alguien que tiene la posibilidad de ‘saborear’ una victoria así. Todo a raíz de que ganó $100 mil en el juego. ¿Te interesa saber en qué estado de EE.UU. compró su boleto de la suerte? Si es así, no te vayas de aquí.

Primero que nada te comento que la afortunada persona de esta historia (cuyo nombre no ha sido revelado) participó en el sorteo del lunes 6 de octubre. Es decir, cuando los números ganadores fueron 28, 29, 32, 66, 67, el Powerball 3 y el Power Play 2x.

¿Por qué ganó $100 mil en el Powerball?

De todos esos números, acertó los cuatro primeros más el Powerball, razón por la cual su boleto pasó a valer $50 mil; sin embargo, ese premio inicial se multiplicó por dos, ya que contaba con el Power Play. Sí, tuvo mucha suerte.

El momento en que una persona compra su boleto de Powerball en un local de Estados Unidos. (Foto: SAUL LOEB / AFP)

Ahora, con respecto a dónde adquirió el ticket en cuestión, te informo que, de acuerdo a la estación de radio The New 96.1, lo compró en el estado de New York. No te puedo indicar en qué local exactamente debido a que ese dato no ha salido a la luz.

El próximo sorteo del Powerball

Como ya cuentas con la información prometida, te cuento que este miércoles 8 de octubre se realizará un nuevo sorteo del Powerball. Para esta fecha hay un gran premio estimado de $223 millones, con la opción en efectivo de $104.4 millones. ¿Te animas a participar?

Por lo general, los participantes del Powerball pueden reclamar un premio de hasta $600 en cualquier lotería autorizada de la jurisdicción donde compraron el boleto. (Foto: KAREN BLEIER / AFP)

¿Cómo jugar en el Powerball?

Primero que nada debes adquirir tu boleto de Powerball. Lo puedes hacer en establecimientos autorizados por la lotería, como gasolineras, tiendas de conveniencia y supermercados, que se encuentran ubicados en 45 estados de EE.UU., Washington DC, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses. Cada ticket cuesta $2 por jugada. Si quieres añadirle el Power Play, deberás pagar un dólar extra. Esta opción es capaz de multiplicar tus ganancias (excepto el premio mayor) por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces, dependiendo del número Power Play sorteado.

Ten en cuenta que algunas loterías permiten a las personas comprar boletos de Powerball por Internet, pero, según la página oficial del juego, “el servicio está disponible únicamente para los residentes de esa jurisdicción. La venta de boletos de Powerball por Internet o por correo a través de fronteras jurisdiccionales está restringida. Las loterías pueden negarse a pagar el premio en efectivo de los boletos de Powerball comprados en cualquier sitio web que no sea el suyo”.

Una vez que hayas comprado tu boleto, debes seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y escoger un número entre el 1 y el 26 para el Powerball. Ojo que también existe la opción de que la máquina elija los números al azar por ti. Esto se llama Quick Pick. Por otro lado, te informo que los sorteos del Powerball se realizan todos los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. hora del este en el estudio de sorteos de la Lotería de la Florida en Tallahasee.