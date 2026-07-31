El sorteo del Mega Millions de este viernes 31 de julio de 2026 presenta un premio mayor reiniciado de 50 millones de dólares, ofreciendo una opción de cobro en efectivo de 21.5 millones tras las deducciones fiscales correspondientes. Los jugadores en todo Estados Unidos tienen hasta poco antes de las 11:00 p.m., hora del Este, para registrar sus jugadas en establecimientos autorizados o mediante plataformas digitales. La mecánica oficial exige elegir cinco números blancos entre el 1 y el 70, además de una bola dorada del 1 al 25, buscando desafiar la probabilidad matemática de llevarse el pozo absoluto.

Este reinicio en la bolsa acumulada se produce luego de que un boleto vendido en Florida reclamara el gigantesco premio de 803 millones de dólares durante la jornada del martes 28 de julio. La combinación exacta que otorgó el décimo premio más grande en la historia de la lotería estuvo conformada por los números 34, 48, 49, 59 y 70, acompañados por el Mega Ball 12. El poseedor de este recibo histórico tiene derecho a reclamar un pago único de 345.5 millones de dólares, marcando la tercera vez que el jackpot encuentra un ganador absoluto durante el presente año.

Además del nuevo multimillonario en The Sunshine State, el sorteo anterior generó importantes ganancias en otras regiones del país gracias a la renovada estructura de premios secundarios. Un jugador en Nueva York logró acertar las cinco bolas blancas y, apoyado en el multiplicador 3X de su boleto, aseguró una recompensa de tres millones de dólares. De manera similar, un participante en Illinois completó la misma hazaña estadística, pero con un multiplicador 5X impreso en su jugada, lo que elevó su ganancia a cinco millones de dólares sin necesidad del Mega Ball.

Para competir en la extracción de esta noche, los residentes de los 45 estados participantes, el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes deben adquirir su entrada por un costo de cinco dólares. Esta tarifa incluye el multiplicador automático que sustituye al Megaplier, incrementando al azar los premios menores desde dos hasta diez veces su valor base. La lotería mantiene su relevancia económica en las jurisdicciones participantes, destinando la mitad de la recaudación por ventas a financiar diversas causas sociales locales y comisiones operativas.

El jackpot del Mega Millions de 800 millones reventó en el sorteo del martes 28 de julio, por lo que el premio mayor se reinició y arranca desde 50 millones para el sorteo del viernes 31 de julio. | Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Gemini / Composición GEC

Resultados del Mega Millions del viernes 31 de julio de 2026

Números ganadores Mega Ball Por confirmar Por confirmar

¿Alguien ganó el premio mayor del Mega Millions del viernes 31 de julio de 2026?

Aquí te contaré si alguien se quedó con el premio mayor de 50 millones de dólares del Mega Millions tras el sorteo del viernes 31 de julio de 2026.

¿A qué hora y en qué días se realizan los sorteos de la lotería Mega Millions?

Los sorteos de Mega Millions se llevan a cabo dos veces por semana, específicamente los martes y viernes. La hora oficial del sorteo es a las 11:00 p.m. ET (hora del este), con transmisión en vivo. Si te encuentras en otra zona horaria de EE. UU., los sorteos son a las 10 p.m. CT, 9 p.m. MT y 8 p.m. PT. Recuerda que debes comprar tu boleto antes de la hora límite de venta de tu estado, la cual suele ser una o dos horas antes del sorteo.

¿Cuánto cuesta jugar la lotería Mega Millions y dónde se puede comprar un boleto?

El precio base de un boleto de Mega Millions es de solo $5 por jugada, e incluye un multiplicador aleatorio que aplica a premios no mayores. Puedes adquirir tu boleto en 45 estados de EE. UU., el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes. Los boletos se venden en puntos de venta autorizados como supermercados, gasolineras y, en algunos estados, también de forma online.

¿Cómo se juega a la lotería Mega Millions y cuáles son las probabilidades de ganar el premio mayor?

Para jugar, debes seleccionar cinco números de un grupo de 70 (bolas blancas) y un número para la bola dorada Mega Ball de un grupo de 24. Las probabilidades de ganar cualquier premio son de 1 en 23. Sin embargo, para acertar la combinación completa y llevarte el codiciado premio mayor (jackpot), las probabilidades son de 1 en 290.5 millones.

Mega Millions comenzó el 31 de agosto de 1996 como el Big Game. (Foto: Tayfun Coskun / Anadolu Agency vía Getty Images)

¿Qué otros premios ofrece la lotería Mega Millions y cómo puedo aumentar mis ganancias?

Mega Millions ofrece nueve niveles de premios secundarios que varían según los números que aciertes. Para incrementar significativamente tus ganancias en estos niveles, puedes añadir la opción Megaplier por un dólar extra, lo que multiplica tus premios no acumulativos hasta por cinco veces el monto original.

¿Dónde puedo consultar los números ganadores y los sorteos anteriores?

Puedes verificar los números ganadores y los resultados oficiales poco después de cada sorteo en el sitio web oficial de Mega Millions o a través de sus aplicaciones móviles. Los resultados también se publican en estaciones de televisión locales y en los puntos de venta. El sitio web oficial mantiene un archivo completo de todos los sorteos pasados.

¿Es posible comprar boletos de Mega Millions en línea o si no soy residente de Estados Unidos?

La compra de boletos en línea solo está disponible en ciertos estados de EE. UU., y debes estar físicamente dentro de sus límites geográficos al momento de la compra. Aunque la lotería no se vende fuera de Estados Unidos, no se requiere ser residente o ciudadano para jugar o ganar. Cualquier persona que compre un boleto legalmente dentro de una jurisdicción autorizada tiene derecho a reclamar el premio.