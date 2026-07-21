El sorteo del Mega Millions de este martes 21 de julio de 2026 acapara la atención en todo Estados Unidos al presentar un premio mayor estimado en 707 millones de dólares. Esta impresionante cifra se alcanzó luego de que ningún jugador lograra la combinación ganadora durante la jornada del pasado viernes. Quien consiga el anhelado boleto esta noche tendrá la opción de reclamar un pago único en efectivo valorado en 307.7 millones antes de los impuestos correspondientes. De concretarse un ganador absoluto, este pozo se consolidaría oficialmente como el décimo más grande jamás entregado en la historia de la lotería. La expectativa crece mientras los ciudadanos acuden a tiendas y plataformas autorizadas antes del gran evento a las 11:00 p.m., hora del Este.

Para los residentes de la Costa Este, los horarios de cierre varían según las regulaciones operativas de cada estado. En Nueva York, las ventas físicas y digitales terminan puntualmente a las 10:00 p.m., mientras que jurisdicciones vecinas como Nueva Jersey y Connecticut extienden el plazo hasta las 10:45 p.m. El territorio neoyorquino no registra un ganador del premio mayor desde abril de 2023, cuando se entregaron pozos millonarios en Syracuse y Queens. Sin embargo, el récord histórico local sigue perteneciendo a un grupo de compañeros de trabajo en Long Island que compartió 437 millones a inicios de 2019. Los jugadores habituales mantienen la esperanza de romper esta sequía regional durante la extracción en vivo de esta noche.

Participar en el Mega Millions tiene ahora un costo fijo de cinco dólares por jugada, tarifa que incluye un multiplicador automático que sustituye de manera definitiva al antiguo sistema Megaplier. Esta innovadora función asigna de manera aleatoria un valor impreso en el boleto que puede aumentar los premios secundarios desde dos hasta diez veces su monto original. La mecánica principal exige seleccionar cinco números blancos del 1 al 70 y una Mega Ball dorada del 1 al 24, enfrentando una probabilidad matemática de 1 en 290.4 millones para conquistar el premio mayor. Quienes prefieran dejar su suerte al azar pueden solicitar en su tienda de conveniencia la opción de selección rápida, donde el sistema informático genera la combinación automáticamente.

Si un afortunado logra acertar los seis números esta noche, deberá tomar una decisión financiera crucial respecto a la forma de recibir sus millonarias ganancias. La lotería ofrece el atractivo pago único en efectivo, que entrega la totalidad de los fondos disponibles en la reserva del premio mayor en un solo y contundente desembolso. Como alternativa, el ganador puede optar por una estructura de anualidad diseñada específicamente para proteger su poder adquisitivo frente a los efectos de la inflación. Este formato garantiza un pago inicial inmediato seguido de 29 cuotas anuales, donde cada depósito es un cinco por ciento mayor al del año anterior. En el caso de que dos o más personas acierten la combinación ganadora, la bolsa acumulada se dividirá en partes exactamente iguales.

Revisa esta nota para que sepas a cuánto asciende el jackpot de la lotería Mega Millions para el sorteo del martes 21 de julio de 2026. (Foto: OLIVIER DOULIERY / AFP)

Resultados del Mega Millions del martes 21 de julio de 2026

Resultado Números Cinco números blancos X, X, X, X, X Mega Ball X Jackpot estimado $707 millones Fecha del sorteo Martes, 21 de julio de 2026 Hora del sorteo 11:00 p. m. (ET)

¿Alguien ganó el premio mayor del Mega Millions del martes 21 de julio de 2026?

Todavía no se anuncia si hubo ganador de los 707 millones de dólares que se sortearon el martes 21 de julio de 2026 en la lotería Mega Millions, con una opción de pago en efectivo de $307.7 millones.

¿A qué hora se realiza el sorteo del Mega Millions?

El sorteo del Mega Millions se celebra todos los martes y viernes a las 11:00 p. m. (hora del Este de Estados Unidos). Los resultados oficiales se publican minutos después del inicio del sorteo.

¿Cuál es el jackpot del Mega Millions para hoy?

Para el sorteo de este viernes 17 de julio de 2026, el premio mayor acumulado está estimado en aproximadamente $672 millones (con una opción de pago en efectivo de 293.3 millones de dólares), convirtiéndose en uno de los jackpots más importantes del año.

El primer sorteo del Mega Millions se realizó el 6 de septiembre de 1996, con la participación de seis estados: Georgia, Illinois, Maryland, Massachusetts, Michigan y Virginia. (Foto: OLIVIER DOULIERY / AFP)

¿Cómo jugar al Mega Millions en Estados Unidos?

Para jugar en Estados Unidos, debes adquirir un boleto en un minorista autorizado, donde seleccionarás cinco números principales del 1 al 70 y una Mega Ball del 1 al 25, o elegir la opción “Quick Pick” para que el sistema genere una combinación aleatoria por ti.

¿En qué estados se puede jugar Mega Millions?

Mega Millions está disponible en 45 estados de Estados Unidos, además del Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes Estadounidenses. No está disponible en todos los territorios del país.