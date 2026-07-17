La expectación por el Mega Millions alcanza niveles históricos en Estados Unidos al acumular un premio mayor de 672 millones de dólares para el sorteo de este viernes 17 de julio de 2026. Esta cifra monumental posiciona al actual jackpot como el décimo más grande en toda la historia de la lotería, atrayendo a millones de participantes. Quien logre acertar la combinación ganadora esta noche tendrá la posibilidad de elegir un pago único en efectivo estimado en 293.3 millones de dólares tras las deducciones fiscales correspondientes. La fiebre por adquirir los boletos domina las principales ciudades del país mientras se acerca la hora oficial de la extracción televisada.

El impresionante pozo actual es el resultado directo de la ausencia de un ganador principal durante el sorteo del pasado martes 14 de julio. En dicha jornada, la combinación oficial estuvo conformada por las bolas blancas 2, 4, 10, 48 y 56, junto a la Mega Ball dorada número 22. Aunque el premio mayor quedó completamente vacante, tres boletos vendidos en los estados de Florida, Nueva Jersey y Georgia lograron acertar los cinco números principales de la serie. Gracias a la aplicación de los multiplicadores correspondientes a cada billete, estos afortunados jugadores se llevaron premios secundarios masivos de dos, tres y cuatro millones de dólares respectivamente.

El codiciado jackpot del Mega Millions no registra un ganador absoluto desde el pasado 17 de marzo, cuando un residente de Ohio reclamó 60 millones de dólares. Para participar en el sorteo de esta noche a las 11:00 p.m., hora del Este, los interesados deben invertir cinco dólares por jugada en las jurisdicciones autorizadas que abarcan 45 estados, Washington D.C. y las Islas Vírgenes. La dinámica exige elegir cinco números del 1 al 70 y una Mega Ball del 1 al 24, enfrentando una probabilidad matemática de 1 en 290 millones para conquistar la máxima recompensa financiera que ofrece este popular certamen.

En esta nota conocerás los resultados del sorteo del Mega Millions del viernes 17 de julio de 2026 y descubrir si alguien se quedó con el premio mayor. (Foto: Angela WEISS / AFP)

Resultados del Mega Millions del viernes 17 de julio de 2026

Resultado Números Cinco números blancos X, X, X, X, X Mega Ball X Jackpot estimado $672 millones Fecha del sorteo Viernes, 17 de julio de 2026 Hora del sorteo 11:00 p. m. (ET)

¿A qué hora se realiza el sorteo del Mega Millions?

El sorteo del Mega Millions se celebra todos los martes y viernes a las 11:00 p. m. (hora del Este de Estados Unidos). Los resultados oficiales se publican minutos después del inicio del sorteo.

¿Cuál es el jackpot del Mega Millions para hoy?

Para el sorteo de este viernes 17 de julio de 2026, el premio mayor acumulado está estimado en aproximadamente $672 millones (con una opción de pago en efectivo de 293.3 millones de dólares), convirtiéndose en uno de los jackpots más importantes del año.

Puedes participar en el Mega Millions en 45 estados de EE.UU., además del Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes Estadounidenses. (Foto: Angela WEISS / AFP)

¿Cómo jugar al Mega Millions en Estados Unidos?

Para jugar en Estados Unidos, debes adquirir un boleto en un minorista autorizado, donde seleccionarás cinco números principales del 1 al 70 y una Mega Ball del 1 al 25, o elegir la opción “Quick Pick” para que el sistema genere una combinación aleatoria por ti.

¿En qué estados se puede jugar Mega Millions?

Mega Millions está disponible en 45 estados de Estados Unidos, además del Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes Estadounidenses. No está disponible en todos los territorios del país.