El Mega Millions continúa consolidándose como una de las loterías más emblemáticas y con mayores premios de Estados Unidos. En el sorteo del viernes 17 de octubre de 2025, el bote principal alcanza la impresionante cifra de 625 millones de dólares, con una opción en efectivo de $288.8 millones. A continuación, te contamos cuáles fueron los números ganadores y todos los resultados del sorteo en vivo.

El sorteo se realiza, como de costumbre, a las 11:00 p.m. ET, bajo el formato actualizado desde abril de 2025, que elevó el precio del boleto a $5 e incorporó un multiplicador automático. Este nuevo sistema mejoró las probabilidades generales de ganar (1 entre 23) y ajustó los premios secundarios, estableciendo un mínimo garantizado de $2 millones (hasta $10 millones) para quienes acierten únicamente las cinco bolas blancas.

Para participar, los jugadores deben elegir cinco números del 1 al 70 y una Mega Ball del 1 al 24, con probabilidades de ganar el jackpot de 1 en 290.4 millones. Los boletos se venden en 45 estados, además del Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes de EE. UU., y deben adquirirse antes del cierre de ventas local, que puede variar entre 15 minutos y una hora antes del sorteo. En caso de resultar ganador del premio mayor, el afortunado puede elegir entre una anualidad con pagos crecientes o un pago único en efectivo (lump sum).

Resultados Mega Millions, viernes 17 de octubre de 2025

Números ganadores Mega Ball X - X - X - X - X X

¿Alguien ganó el premio mayor del Mega Millions del viernes 17 de octubre de 2025?

No se registró aún ningún ganador del jackpot de 625 millones de dólares del sorteo del viernes 17 de octubre de 2025.

¿A qué hora y en qué días se realizan los sorteos de Mega Millions?

El Mega Millions celebra sus sorteos dos veces por semana, los martes y viernes, a las 11:00 p.m. ET (hora del Este) con transmisión en vivo.Si vives en otra zona de Estados Unidos, el horario corresponde a 10 p.m. CT, 9 p.m. MT y 8 p.m. PT.Recuerda comprar tu boleto antes de la hora límite de venta en tu estado, que normalmente ocurre entre una y dos horas antes del sorteo.

¿Cuánto cuesta jugar Mega Millions y dónde se puede comprar un boleto?

El costo base por jugada en Mega Millions es de $5, incluyendo un multiplicador aleatorio que aplica a los premios no acumulativos.Los boletos pueden adquirirse en 45 estados, el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes, tanto en tiendas minoristas autorizadas —como supermercados o gasolineras—, como en algunos casos a través de plataformas en línea.

¿Cómo se juega a Mega Millions y cuáles son las probabilidades de ganar el premio mayor?

Para participar, selecciona cinco números entre 1 y 70 (bolas blancas) y un número adicional para la Mega Ball, que va del 1 al 24.Las probabilidades generales de ganar cualquier premio son de 1 en 23, mientras que las de obtener el premio mayor ascienden a 1 en 290.5 millones, lo que hace del jackpot un objetivo difícil pero no imposible.

¿Qué otros premios ofrece Mega Millions y cómo puedo aumentar mis ganancias?

El juego cuenta con nueve categorías de premios secundarios, cuyos montos varían según la cantidad de aciertos.Si deseas multiplicar tus ganancias, puedes activar la opción Megaplier por $1 adicional, lo que permite aumentar hasta cinco veces el valor de los premios no acumulativos.

¿Dónde puedo consultar los números ganadores y los sorteos anteriores?

Los resultados oficiales del sorteo y los números ganadores están disponibles poco después de cada evento en la página web oficial de Mega Millions y en su aplicación móvil.También puedes verificar los resultados en canales de televisión locales y en puntos de venta autorizados.El sitio oficial mantiene, además, un archivo histórico con todos los sorteos pasados.

¿Es posible comprar boletos de Mega Millions en línea o si no soy residente de EE. UU.?

La venta de boletos en línea está habilitada solo en determinados estados, y debes encontrarte dentro de sus límites geográficos al momento de realizar la compra.Aunque el juego no se comercializa fuera del país, no es necesario ser ciudadano ni residente estadounidense para participar o reclamar un premio.Cualquier persona que adquiera un boleto de manera legal en una jurisdicción autorizada puede cobrar sus ganancias sin restricciones.

