Hay muchas noticias relacionadas al Powerball que no dejan de ser comentadas en las redes sociales. La que motivo esta nota es una de ellas. Resulta que una persona ganó $50 mil en el juego. Todo después de haber comprado su boleto en un local del condado de Albany, New York (Estados Unidos). ¿Te interesa saber más acerca de ese establecimiento? Entonces llegaste al lugar correcto.

Para que te des cuenta que se trata de un hecho reciente, te comento que la afortunada persona de esta historia, cuya identidad de momento se desconoce, participó en el sorteo del lunes 10 de noviembre, cuando los números ganadores fueron 6, 28, 44, 48, 58, el Powerball 23 y el Power Play 2x.

Los plazos límite para la venta de boletos del Powerball varían según la jurisdicción. (Foto: SAUL LOEB / AFP)

La suerte, definitivamente, estuvo de su lado aquel día, ya que acertó los cuatro primeros números mencionados más el Powerball. Pero si llegaste hasta acá es porque quieres saber dónde adquirió su boleto. Para darte esa información, es importante citar a 1045theteam.com, ya que en ese portal se brindó el dato.

El local donde se vendió el ticket ganador

De acuerdo a la fuente, el ticket ganador de $50 mil en el Powerball se vendió en el Price Chopper/Market 32 ​​ubicado en el 475 de Albany Shaker Road en Loudonville. Créeme que no estaría mal que visites el establecimiento para probar suerte en la lotería.

No es necesario ser ciudadano ni residente estadounidense para participar en el Powerball. (Foto: MANDEL NGAN / AFP)

El próximo sorteo del Powerball

Con respecto al próximo sorteo del Powerball, te cuento que este miércoles 12 de noviembre hay uno. Para esta fecha, hay un gran premio estimado de $512 millones, con la opción en efectivo de $239.1 millones. ¿Te animas a participar?

¿Cómo jugar en el Powerball?

Primero que nada debes adquirir tu boleto de Powerball en establecimientos autorizados por la lotería, como gasolineras, tiendas de conveniencia y supermercados, que se encuentran ubicados en 45 estados de EE.UU., Washington DC, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses. Cada ticket cuesta $2 por jugada. Si quieres añadirle el Power Play, deberás pagar un dólar extra. Esta opción puede multiplicar tus ganancias (excepto el premio mayor) por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces, dependiendo del número Power Play sorteado.

Ojo que algunas loterías permiten a las personas comprar boletos de Powerball por Internet, pero, según la página oficial de Powerball, “el servicio está disponible únicamente para los residentes de esa jurisdicción. La venta de boletos de Powerball por Internet o por correo a través de fronteras jurisdiccionales está restringida. Las loterías pueden negarse a pagar el premio en efectivo de los boletos de Powerball comprados en cualquier sitio web que no sea el suyo”.

Una vez que hayas comprado tu boleto, debes seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y escoger un número entre el 1 y el 26 para el Powerball. También existe la opción de que la máquina elija los números al azar por ti. Esto se llama Quick Pick. Por otro lado, te informo que los sorteos del Powerball se realizan todos los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. hora del este en el estudio de sorteos de la Lotería de la Florida en Tallahasee.