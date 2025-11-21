La 74ª edición del certamen Miss Universo 2025 está lista para celebrar la belleza y el liderazgo de mujeres de 130 naciones, bajo el lema “El Poder del Amor”, en el imponente Impact Challenger Hall del distrito de Pak Kret en Nonthaburi, Bangkok (Tailandia). Este país asiático, conocido por su apasionado apoyo a los concursos de belleza, promete un espectáculo con una producción de primer nivel y un elaborado diseño escénico. La actual reina, Victoria Kjær Theilvig de Dinamarca, entregará su corona a la afortunada candidata que se alce con el título, tras una semana marcada por controversias previas al evento.

El certamen, que busca honrar la inclusión y la fuerza de las mujeres, definirá a la nueva soberana global. El cronograma está diseñado para ser amigable con la audiencia occidental, pues aunque la final se realiza el 21 de noviembre a las 8:00 a.m. hora local en Tailandia, la diferencia horaria beneficia a América, permitiendo seguir la coronación en horarios cómodos. La competencia, que ya generó titulares por la controversia alrededor de Miss México, Fátima Bosch, y la posterior renuncia de un par de jueces, promete ser memorable.

El foco del concurso es encontrar a una embajadora que encarne la visión de “compasión, inclusión y fuerza” que promueve la organización. Más allá del glamour y el espectáculo, Miss Universo 2025 celebra la capacidad de las concursantes para defender causas sociales e inspirar cambios positivos en el mundo. El resultado final del certamen se anunciará en directo ante el público asistente y los millones de espectadores alrededor del planeta, revelando a la mujer que llevará la corona y el legado de la organización durante el próximo año.

La 73° edición del certamen Miss Universo se llevó a cabo en Ciudad de México, el 16 de noviembre de 2024. (Foto: CARL DE SOUZA / AFP)

¿Quién ganó la corona del Miss Universo 2025?

La ganadora del Miss Universo 2025 será anunciada en la Gran Final del certamen, en la que recibirá de manos de la danesa Victoria Kjær Theilvig la corona de soberana de la belleza mundial.

¿Quiénes fueron los presentadores del Miss Universo 2025?

Los presentadores titulares del certamen Miss Universo 2025 serán:

Steve Byrne : Comediante, actor y presentador estadounidense, con destacada carrera en la industria del entretenimiento de Estados Unidos y trayectoria en la conducción de galas, stand up y programas televisivos.​

: Comediante, actor y presentador estadounidense, con destacada carrera en la industria del entretenimiento de Estados Unidos y trayectoria en la conducción de galas, stand up y programas televisivos.​ Jacky Bracamontes (Jacqueline Bracamontes Van Hoorde): Actriz, modelo y presentadora mexicana, conocida por su protagonismo en telenovelas, conducción de realities y eventos internacionales como los Latin American Music Awards y Premios Billboard, además de ser repetidamente presentadora de Miss Universo en Telemundo.​

(Jacqueline Bracamontes Van Hoorde): Actriz, modelo y presentadora mexicana, conocida por su protagonismo en telenovelas, conducción de realities y eventos internacionales como los Latin American Music Awards y Premios Billboard, además de ser repetidamente presentadora de Miss Universo en Telemundo.​ Danilo Carrera (Danilo Xavier Carrera Huerta): Actor y conductor ecuatoriano, con experiencia en televisión internacional, protagonista de series populares y anfitrión de premiaciones latinas, reconocido por su carisma ante audiencias en Estados Unidos y Latinoamérica.

(Danilo Xavier Carrera Huerta): Actor y conductor ecuatoriano, con experiencia en televisión internacional, protagonista de series populares y anfitrión de premiaciones latinas, reconocido por su carisma ante audiencias en Estados Unidos y Latinoamérica. Carlos Adyan : Periodista y copresentador puertorriqueño del popular programa En Casa con Telemundo y del dominical Pica y Se Extiende , con experiencia como anfitrión de numerosos especiales de la cadena como las alfombras de los Premios Billboard de la Música Latina .

: Periodista y copresentador puertorriqueño del popular programa y del dominical , con experiencia como anfitrión de numerosos especiales de la cadena como las alfombras de los . Jessica Carrillo: Presentadora de televisión mexicana que conduce el programa Al Rojo Vivo, con experiencia como integrante del Comité de Selección en la pasada edición del Miss Universo y cubriendo importantes eventos de Telemundo como anteriores ediciones del certamen, las alfombras de los Premios Billboard de la Música Latina y los Latin American Music Awards, la cobertura de los Juegos Olímpicos Río 2016, los Mundiales de Fútbol en Rusia y Catar, entre otros.

Comentaristas y corresponsales especiales

Dayanara Torres : Modelo, actriz y presentadora puertorriqueña, coronada Miss Universo 1993. Participa como comentarista exclusiva y corresponsal tras bastidores.​

: Modelo, actriz y presentadora puertorriqueña, coronada Miss Universo 1993. Participa como comentarista exclusiva y corresponsal tras bastidores.​ R’Bonney Gabriel: Modelo, diseñadora y Miss Universo 2022 de Estados Unidos, suma perspectiva como exreina en el análisis tras bastidores y reacción en vivo.

¿Quiénes conformaron el jurado del Miss Universo 2025?

El panel del jurado del Miss Universo está conformado por personalidades internacionales destacadas en distintas áreas, ofreciendo un enfoque plural y multidisciplinario en la elección de la ganadora. A continuación, te presentamos una lista verificada de los jueces, sus nombres completos y ocupaciones:

Jurado

Andrea Meza : Modelo y presentadora mexicana, fue Miss Universo 2020. Aporta la visión y rigor de una reina experimentada de certamen internacional.​

: Modelo y presentadora mexicana, fue Miss Universo 2020. Aporta la visión y rigor de una reina experimentada de certamen internacional.​ Romero Britto : Reconocido artista plástico y escultor de origen brasileño, famoso por su estilo colorido y optimista que combina arte y filantropía.​

: Reconocido artista plástico y escultor de origen brasileño, famoso por su estilo colorido y optimista que combina arte y filantropía.​ Sharon Fonseca : Modelo, actriz y empresaria venezolana, con conocimiento cercano del mundo de la moda y medios internacionales.​

: Modelo, actriz y empresaria venezolana, con conocimiento cercano del mundo de la moda y medios internacionales.​ Ismael Cala : Periodista, escritor y conferencista cubano-estadounidense, especializado en liderazgo personal, comunicación y desarrollo humano.​

: Periodista, escritor y conferencista cubano-estadounidense, especializado en liderazgo personal, comunicación y desarrollo humano.​ Omar Harfouch : Compositor y empresario franco-libanés. Aunque fue anunciado, hay reportes de que presentó su renuncia antes de la gala, por lo que su presencia en la fase final puede no estar confirmada a nivel oficial recientemente.​

: Compositor y empresario franco-libanés. Aunque fue anunciado, hay reportes de que presentó su renuncia antes de la gala, por lo que su presencia en la fase final puede no estar confirmada a nivel oficial recientemente.​ Claude Makélélé : Exfutbolista y entrenador francés; algunas fuentes lo mencionan, pero hay incertidumbre sobre su participación final, ya que versiones recientes indican posible renuncia o reemplazo.​

: Exfutbolista y entrenador francés; algunas fuentes lo mencionan, pero hay incertidumbre sobre su participación final, ya que versiones recientes indican posible renuncia o reemplazo.​ Saina Nehwal : Deportista profesional de bádminton india, reconocida mundialmente y referencia en el deporte femenino (presencia confirmada según algunos medios).​

: Deportista profesional de bádminton india, reconocida mundialmente y referencia en el deporte femenino (presencia confirmada según algunos medios).​ Chalida Thaochalee (Dr. Nok Chalida) : Médica tailandesa y Miss Tailandia 1998; suma experiencia tanto en belleza como en salud e impacto social.​

: Médica tailandesa y Miss Tailandia 1998; suma experiencia tanto en belleza como en salud e impacto social.​ Louie Heredia : Cantante e icono musical filipino, añade perspectiva artística y cultural asiática a la evaluación.​

: Cantante e icono musical filipino, añade perspectiva artística y cultural asiática a la evaluación.​ Dr. Juan Manuel Chaparro : Cirujano plástico y CEO de una clínica especializada en belleza, aporta criterio médico-estético.​

: Cirujano plástico y CEO de una clínica especializada en belleza, aporta criterio médico-estético.​ Fausto Altamirano : Artista ecuatoriano, sumando una perspectiva enfocada en las artes.​

: Artista ecuatoriano, sumando una perspectiva enfocada en las artes.​ Marita Astete : Empresaria peruana, relevante en el sector de negocios y responsabilidad social.​

: Empresaria peruana, relevante en el sector de negocios y responsabilidad social.​ Yavy Yanay : Ejecutivo israelí vinculado a ciencias de la vida y desarrollo tecnológico.​

: Ejecutivo israelí vinculado a ciencias de la vida y desarrollo tecnológico.​ Camille Monasterio : Experta internacional en medicina regenerativa y bienestar integral.​

: Experta internacional en medicina regenerativa y bienestar integral.​ Anna Shiwlall : Diseñadora premiada y fundadora de una reconocida firma de interiores.​

: Diseñadora premiada y fundadora de una reconocida firma de interiores.​ Yto Gonzaga: Diseñador filipino especializado en moda.

La ganadora de Miss Universo 2025 se coronará con un paquete de premios que transforma vidas (Foto: EFE)

¿Cómo se elige a la ganadora del Miss Universo 2025?

La ganadora del Miss Universo 2025 se elige mediante un proceso estructurado que combina varias etapas de evaluación pública y privada, con énfasis en la transparencia tras las reformas introducidas este año.​​ Cada participante debe ser elegida oficialmente como representante de su país a través de certámenes nacionales controlados por franquicias autorizadas de Miss Universo.​ Una vez seleccionadas, las candidatas se concentran en la sede internacional, se les asigna su banda nacional y participan en actividades, entrevistas y cenas con el jurado, además de competencias preliminares.​

Etapa del proceso de selección

Preliminares: Incluyen entrevistas privadas con el jurado, pasarela en traje de baño y desfile en traje nacional. Aquí se evalúa la personalidad, presencia escénica, comunicación y causa social de la candidata. En 2025, se reducen las participantes a 30 semifinalistas de un grupo inicial de alrededor de 130.​

Incluyen entrevistas privadas con el jurado, pasarela en traje de baño y desfile en traje nacional. Aquí se evalúa la personalidad, presencia escénica, comunicación y causa social de la candidata. En 2025, se reducen las participantes a 30 semifinalistas de un grupo inicial de alrededor de 130.​ Semifinales: Las concursantes son evaluadas de nuevo en pasarela, oratoria y desempeño. Se seleccionan a las 10 y después a las 5 mejores tras competencias en traje de baño y gala.​

Las concursantes son evaluadas de nuevo en pasarela, oratoria y desempeño. Se seleccionan a las 10 y después a las 5 mejores tras competencias en traje de baño y gala.​ Final: El Top 5 responde preguntas del jurado en vivo sobre temas sociales, personales y culturales. De ahí, solo tres avanzan a la ronda final, donde una última pregunta decide la posición de las finalistas y la coronación de la nueva Miss Universo.

Criterios generales de evaluación

El jurado toma en cuenta diversas cualidades para calificar a las candidatas:

Personalidad, carisma y autenticidad.​

Habilidad de comunicación, seguridad y claridad al responder preguntas, especialmente bajo presión.​

Desempeño en pasarela, porte y elegancia tanto en trajes de baño como en vestidos de gala.​

Compromiso social demostrado en proyectos y causas relevantes, así como capacidad para inspirar a otras personas.​

El jurado no discrimina por peso, raza, etnia ni antecedentes de maternidad o estado civil; desde hace algunos años pueden participar mujeres casadas, divorciadas, con hijos o transgénero, siempre que sean legalmente mujeres en su país.​

Rol del Público

El público vota a través de la aplicación oficial y puede influir indirectamente en el pase de algunas candidatas a la final (Top 30), además de elegir ganadoras en categorías especiales como Mejor Traje Típico, Miss Fotogenia y Miss Simpatía. Sin embargo, la elección final de la reina de Miss Universo recae exclusivamente en el jurado.

Lista de las 120 candidatas al Miss Universo 2025

A continuación, te presentamos en orden alfabético por país los nombres de todas las participantes:

Miss Albania: Flavia Harizaj

Miss Angola: Maria Cunha

Miss Argentina: Aldana Masset

Miss Armenia: Peggy Garabekian

Miss Aruba: Hannah Arends

Miss Australia: Lexie Brant

Miss Bahamas: Maliqué Maranda Bowe

Miss Bangladesh: Tangia Zaman Methila

Miss Bielorusia: Alena Kucheruk

Miss Bélgica: Karen Jansen

Miss Belice: Isabella Zabaneh

Miss Bolivia: Yessica Hausermann

Miss Bonaire: Nicole Peiliker-Visser

Miss Botsuana: Lillian Nompumelelo Andries

Miss Brasil: Maria Gabriela Lacerda

Miss Islas Vírgenes Británicas: Olivia Freeman

Miss Birmania: Myat Yadanar Soe

Miss Bulgaria: Gaby Guha

Miss Cabo Verde: Prissy Gomes

Miss Camboya: Neary Socheata Thai

Miss Canadá: Jaime VandenBerg

Miss Chequia: Michaela Tomanová

Miss Chile: María Ignacia Moll

Miss China: Zhao Na

Miss Colombia: Vanessa Pulgarín

Miss Corea del Sur: Soo-yeon Lee

Miss Costa de Marfil: Olivia Yacé

Miss Costa Rica: Mahyla Roth

Miss Croacia: Laura Gnjatović

Miss Cuba: Lina Luaces

Miss Curazao: Camille Thomas

Miss Dinamarca: Monique Sonne

Miss Ecuador: Nadia Mejía-Webb

Miss Egipto: Sabrina Maged

Miss El Salvador: Giulia Zanoni

Miss Emiratos Árabes Unidos: Mariam Mohamed

Miss Eslovaquia: Viktoria Güllová

Miss Eslovenia: Hana Klaut

Miss España: Andrea Valero

Miss Estados Unidos: Audrey Eckert

Miss Estonia: Brigitta Schaback

Miss Filipinas: Ahtisa Manalo

Miss Finlandia: Sarah Dzafce

Miss Francia: Ève Gilles

Miss Ghana: Andromeda Peters

Miss Gran Bretaña: Danielle Latimer

Miss Grecia: Mary Chatzipavlou

Miss Guadalupe: Ophély Mézino

Miss Guatemala: Raschel Paz

Miss Guinea: Tiguidanké Bérété

Miss Guinea Ecuatorial: Carmen Ismelda Avomo Obama

Miss Guyana: Chandini Baljor

Miss Haití: Melissa Sapini

Miss Honduras: Alejandra Fuentes

Miss Hong Kong: Lizzie Li

Miss Hungría: Kincső Dezsényi

Miss India: Manika Vishwakarma

Miss Indonesia: Sanly Liu

Miss Irak: Hanin Al Qoreishy

Miss Irlanda: Aadya Srivastava

Miss Islas Caimán: Tahiti Moorea Seymour

Miss Islas Turcas y Caicos: Bereniece Dickenson

Miss Islas Vírgenes de los Estados Unidos: Britanny Robinson

Miss Israel: Melanie Shiraz

Miss Italia: Lucilla Nori

Miss Jamaica: Gabrielle Henry

Miss Japón: Kaori Hashimoto

Miss Kazajistán: Dana Almassova

Miss Kirguistán: Mary Kuvakova

Miss Kosovo: Dorea Shala

Miss Laos: Lattana Munvilay

Miss Letonia: Meldra Rosenberg

Miss Líbano: Sarah Bou Jaoude

Miss Macao: Kristen Feng

Miss Malasia: Chloe Lim

Miss Malta: Julia Cluett

Miss Martinica: Célya Abatucci

Miss Mauricio: Aurélie Alcindor

Miss Mayotte: Nourya Aboutoihi

Miss México: Fátima Bosch

Miss Comunidad Latina: Yamilex Hernández

Moldova: Mariana Ignat

Miss Namibia: Johanna Swartbooi

Miss Nepal: Sanya Adhikari

Miss Nicaragua: Itza Castillo

Miss Nigeria: Onyinyechi Basil

Miss Noruega: Leonora Lysglimt-Rødland

Miss Nueva Zelanda: Abby Sturgin

Miss Países Bajos: Nathalie Yasmin

Miss Pakistán: Roma Riaz

Miss Palestina: Nadeen Ayoub

Miss Panamá: Mirna Caballini Bouche

Miss Paraguay: Yanina Magali Anahí Gómez Ojeda

Miss Perú: Karla Bacigalupo

Miss Polonia: Emily Reng

Miss Portugal: Camila Vitorino

Miss Puerto Rico: Zashely Alicea Rivera

Miss República Democrática del Congo: Dorcas Dienda

Miss República Dominicana: Jennifer Ventura

Miss Rumanía: Catalina Jacob

Miss Rusia: Anastasia Venza

Miss Ruanda: Solange Tuyishime Keita

Miss Santa Lucía: Shianne Smith

Miss Senegal: Camilla Diagne

Miss Serbia: Jelena Egorova

Miss Singapur: Annika Xue Sager

Miss Sri Lanka: Lihasha Lindsay White

Miss Sudáfrica: Melissa Nayimuli

Miss Suecia: Daniella Lundqvist

Miss Suiza: Naima Acosta

Miss Tailandia: Veena Praveenar Singh

Miss Tanzania: Naisae Yona

Miss Trinidad y Tobago: Latifah Morris

Miss Turquía: Ceren Arslan

Miss Ucrania: Sofiya Tkachuk

Miss Uruguay: Valeria Baladan Liste

Miss Venezuela: Stephany Abasali

Miss Vietnam: Hương Giang Nguyễn

Miss Zambia: Kunda Mwamulima

Miss Zimbabue: Lyshanda Moyas