La 74ª edición del certamen Miss Universo 2025 está lista para celebrar la belleza y el liderazgo de mujeres de 130 naciones, bajo el lema “El Poder del Amor”, en el imponente Impact Challenger Hall del distrito de Pak Kret en Nonthaburi, Bangkok (Tailandia). Este país asiático, conocido por su apasionado apoyo a los concursos de belleza, promete un espectáculo con una producción de primer nivel y un elaborado diseño escénico. La actual reina, Victoria Kjær Theilvig de Dinamarca, entregará su corona a la afortunada candidata que se alce con el título, tras una semana marcada por controversias previas al evento.
El certamen, que busca honrar la inclusión y la fuerza de las mujeres, definirá a la nueva soberana global. El cronograma está diseñado para ser amigable con la audiencia occidental, pues aunque la final se realiza el 21 de noviembre a las 8:00 a.m. hora local en Tailandia, la diferencia horaria beneficia a América, permitiendo seguir la coronación en horarios cómodos. La competencia, que ya generó titulares por la controversia alrededor de Miss México, Fátima Bosch, y la posterior renuncia de un par de jueces, promete ser memorable.
El foco del concurso es encontrar a una embajadora que encarne la visión de “compasión, inclusión y fuerza” que promueve la organización. Más allá del glamour y el espectáculo, Miss Universo 2025 celebra la capacidad de las concursantes para defender causas sociales e inspirar cambios positivos en el mundo. El resultado final del certamen se anunciará en directo ante el público asistente y los millones de espectadores alrededor del planeta, revelando a la mujer que llevará la corona y el legado de la organización durante el próximo año.
¿Quién ganó la corona del Miss Universo 2025?
La ganadora del Miss Universo 2025 será anunciada en la Gran Final del certamen, en la que recibirá de manos de la danesa Victoria Kjær Theilvig la corona de soberana de la belleza mundial.
¿Quiénes fueron los presentadores del Miss Universo 2025?
Los presentadores titulares del certamen Miss Universo 2025 serán:
- Steve Byrne: Comediante, actor y presentador estadounidense, con destacada carrera en la industria del entretenimiento de Estados Unidos y trayectoria en la conducción de galas, stand up y programas televisivos.
- Jacky Bracamontes (Jacqueline Bracamontes Van Hoorde): Actriz, modelo y presentadora mexicana, conocida por su protagonismo en telenovelas, conducción de realities y eventos internacionales como los Latin American Music Awards y Premios Billboard, además de ser repetidamente presentadora de Miss Universo en Telemundo.
- Danilo Carrera (Danilo Xavier Carrera Huerta): Actor y conductor ecuatoriano, con experiencia en televisión internacional, protagonista de series populares y anfitrión de premiaciones latinas, reconocido por su carisma ante audiencias en Estados Unidos y Latinoamérica.
- Carlos Adyan: Periodista y copresentador puertorriqueño del popular programa En Casa con Telemundo y del dominical Pica y Se Extiende, con experiencia como anfitrión de numerosos especiales de la cadena como las alfombras de los Premios Billboard de la Música Latina.
- Jessica Carrillo: Presentadora de televisión mexicana que conduce el programa Al Rojo Vivo, con experiencia como integrante del Comité de Selección en la pasada edición del Miss Universo y cubriendo importantes eventos de Telemundo como anteriores ediciones del certamen, las alfombras de los Premios Billboard de la Música Latina y los Latin American Music Awards, la cobertura de los Juegos Olímpicos Río 2016, los Mundiales de Fútbol en Rusia y Catar, entre otros.
Comentaristas y corresponsales especiales
- Dayanara Torres: Modelo, actriz y presentadora puertorriqueña, coronada Miss Universo 1993. Participa como comentarista exclusiva y corresponsal tras bastidores.
- R’Bonney Gabriel: Modelo, diseñadora y Miss Universo 2022 de Estados Unidos, suma perspectiva como exreina en el análisis tras bastidores y reacción en vivo.
¿Quiénes conformaron el jurado del Miss Universo 2025?
El panel del jurado del Miss Universo está conformado por personalidades internacionales destacadas en distintas áreas, ofreciendo un enfoque plural y multidisciplinario en la elección de la ganadora. A continuación, te presentamos una lista verificada de los jueces, sus nombres completos y ocupaciones:
Jurado
- Andrea Meza: Modelo y presentadora mexicana, fue Miss Universo 2020. Aporta la visión y rigor de una reina experimentada de certamen internacional.
- Romero Britto: Reconocido artista plástico y escultor de origen brasileño, famoso por su estilo colorido y optimista que combina arte y filantropía.
- Sharon Fonseca: Modelo, actriz y empresaria venezolana, con conocimiento cercano del mundo de la moda y medios internacionales.
- Ismael Cala: Periodista, escritor y conferencista cubano-estadounidense, especializado en liderazgo personal, comunicación y desarrollo humano.
- Omar Harfouch: Compositor y empresario franco-libanés. Aunque fue anunciado, hay reportes de que presentó su renuncia antes de la gala, por lo que su presencia en la fase final puede no estar confirmada a nivel oficial recientemente.
- Claude Makélélé: Exfutbolista y entrenador francés; algunas fuentes lo mencionan, pero hay incertidumbre sobre su participación final, ya que versiones recientes indican posible renuncia o reemplazo.
- Saina Nehwal: Deportista profesional de bádminton india, reconocida mundialmente y referencia en el deporte femenino (presencia confirmada según algunos medios).
- Chalida Thaochalee (Dr. Nok Chalida): Médica tailandesa y Miss Tailandia 1998; suma experiencia tanto en belleza como en salud e impacto social.
- Louie Heredia: Cantante e icono musical filipino, añade perspectiva artística y cultural asiática a la evaluación.
- Dr. Juan Manuel Chaparro: Cirujano plástico y CEO de una clínica especializada en belleza, aporta criterio médico-estético.
- Fausto Altamirano: Artista ecuatoriano, sumando una perspectiva enfocada en las artes.
- Marita Astete: Empresaria peruana, relevante en el sector de negocios y responsabilidad social.
- Yavy Yanay: Ejecutivo israelí vinculado a ciencias de la vida y desarrollo tecnológico.
- Camille Monasterio: Experta internacional en medicina regenerativa y bienestar integral.
- Anna Shiwlall: Diseñadora premiada y fundadora de una reconocida firma de interiores.
- Yto Gonzaga: Diseñador filipino especializado en moda.
¿Cómo se elige a la ganadora del Miss Universo 2025?
La ganadora del Miss Universo 2025 se elige mediante un proceso estructurado que combina varias etapas de evaluación pública y privada, con énfasis en la transparencia tras las reformas introducidas este año. Cada participante debe ser elegida oficialmente como representante de su país a través de certámenes nacionales controlados por franquicias autorizadas de Miss Universo. Una vez seleccionadas, las candidatas se concentran en la sede internacional, se les asigna su banda nacional y participan en actividades, entrevistas y cenas con el jurado, además de competencias preliminares.
Etapa del proceso de selección
- Preliminares: Incluyen entrevistas privadas con el jurado, pasarela en traje de baño y desfile en traje nacional. Aquí se evalúa la personalidad, presencia escénica, comunicación y causa social de la candidata. En 2025, se reducen las participantes a 30 semifinalistas de un grupo inicial de alrededor de 130.
- Semifinales: Las concursantes son evaluadas de nuevo en pasarela, oratoria y desempeño. Se seleccionan a las 10 y después a las 5 mejores tras competencias en traje de baño y gala.
- Final: El Top 5 responde preguntas del jurado en vivo sobre temas sociales, personales y culturales. De ahí, solo tres avanzan a la ronda final, donde una última pregunta decide la posición de las finalistas y la coronación de la nueva Miss Universo.
Criterios generales de evaluación
- El jurado toma en cuenta diversas cualidades para calificar a las candidatas:
- Personalidad, carisma y autenticidad.
- Habilidad de comunicación, seguridad y claridad al responder preguntas, especialmente bajo presión.
- Desempeño en pasarela, porte y elegancia tanto en trajes de baño como en vestidos de gala.
- Compromiso social demostrado en proyectos y causas relevantes, así como capacidad para inspirar a otras personas.
- El jurado no discrimina por peso, raza, etnia ni antecedentes de maternidad o estado civil; desde hace algunos años pueden participar mujeres casadas, divorciadas, con hijos o transgénero, siempre que sean legalmente mujeres en su país.
Rol del Público
El público vota a través de la aplicación oficial y puede influir indirectamente en el pase de algunas candidatas a la final (Top 30), además de elegir ganadoras en categorías especiales como Mejor Traje Típico, Miss Fotogenia y Miss Simpatía. Sin embargo, la elección final de la reina de Miss Universo recae exclusivamente en el jurado.
Lista de las 120 candidatas al Miss Universo 2025
A continuación, te presentamos en orden alfabético por país los nombres de todas las participantes:
- Miss Albania: Flavia Harizaj
- Miss Angola: Maria Cunha
- Miss Argentina: Aldana Masset
- Miss Armenia: Peggy Garabekian
- Miss Aruba: Hannah Arends
- Miss Australia: Lexie Brant
- Miss Bahamas: Maliqué Maranda Bowe
- Miss Bangladesh: Tangia Zaman Methila
- Miss Bielorusia: Alena Kucheruk
- Miss Bélgica: Karen Jansen
- Miss Belice: Isabella Zabaneh
- Miss Bolivia: Yessica Hausermann
- Miss Bonaire: Nicole Peiliker-Visser
- Miss Botsuana: Lillian Nompumelelo Andries
- Miss Brasil: Maria Gabriela Lacerda
- Miss Islas Vírgenes Británicas: Olivia Freeman
- Miss Birmania: Myat Yadanar Soe
- Miss Bulgaria: Gaby Guha
- Miss Cabo Verde: Prissy Gomes
- Miss Camboya: Neary Socheata Thai
- Miss Canadá: Jaime VandenBerg
- Miss Chequia: Michaela Tomanová
- Miss Chile: María Ignacia Moll
- Miss China: Zhao Na
- Miss Colombia: Vanessa Pulgarín
- Miss Corea del Sur: Soo-yeon Lee
- Miss Costa de Marfil: Olivia Yacé
- Miss Costa Rica: Mahyla Roth
- Miss Croacia: Laura Gnjatović
- Miss Cuba: Lina Luaces
- Miss Curazao: Camille Thomas
- Miss Dinamarca: Monique Sonne
- Miss Ecuador: Nadia Mejía-Webb
- Miss Egipto: Sabrina Maged
- Miss El Salvador: Giulia Zanoni
- Miss Emiratos Árabes Unidos: Mariam Mohamed
- Miss Eslovaquia: Viktoria Güllová
- Miss Eslovenia: Hana Klaut
- Miss España: Andrea Valero
- Miss Estados Unidos: Audrey Eckert
- Miss Estonia: Brigitta Schaback
- Miss Filipinas: Ahtisa Manalo
- Miss Finlandia: Sarah Dzafce
- Miss Francia: Ève Gilles
- Miss Ghana: Andromeda Peters
- Miss Gran Bretaña: Danielle Latimer
- Miss Grecia: Mary Chatzipavlou
- Miss Guadalupe: Ophély Mézino
- Miss Guatemala: Raschel Paz
- Miss Guinea: Tiguidanké Bérété
- Miss Guinea Ecuatorial: Carmen Ismelda Avomo Obama
- Miss Guyana: Chandini Baljor
- Miss Haití: Melissa Sapini
- Miss Honduras: Alejandra Fuentes
- Miss Hong Kong: Lizzie Li
- Miss Hungría: Kincső Dezsényi
- Miss India: Manika Vishwakarma
- Miss Indonesia: Sanly Liu
- Miss Irak: Hanin Al Qoreishy
- Miss Irlanda: Aadya Srivastava
- Miss Islas Caimán: Tahiti Moorea Seymour
- Miss Islas Turcas y Caicos: Bereniece Dickenson
- Miss Islas Vírgenes de los Estados Unidos: Britanny Robinson
- Miss Israel: Melanie Shiraz
- Miss Italia: Lucilla Nori
- Miss Jamaica: Gabrielle Henry
- Miss Japón: Kaori Hashimoto
- Miss Kazajistán: Dana Almassova
- Miss Kirguistán: Mary Kuvakova
- Miss Kosovo: Dorea Shala
- Miss Laos: Lattana Munvilay
- Miss Letonia: Meldra Rosenberg
- Miss Líbano: Sarah Bou Jaoude
- Miss Macao: Kristen Feng
- Miss Malasia: Chloe Lim
- Miss Malta: Julia Cluett
- Miss Martinica: Célya Abatucci
- Miss Mauricio: Aurélie Alcindor
- Miss Mayotte: Nourya Aboutoihi
- Miss México: Fátima Bosch
- Miss Comunidad Latina: Yamilex Hernández
- Moldova: Mariana Ignat
- Miss Namibia: Johanna Swartbooi
- Miss Nepal: Sanya Adhikari
- Miss Nicaragua: Itza Castillo
- Miss Nigeria: Onyinyechi Basil
- Miss Noruega: Leonora Lysglimt-Rødland
- Miss Nueva Zelanda: Abby Sturgin
- Miss Países Bajos: Nathalie Yasmin
- Miss Pakistán: Roma Riaz
- Miss Palestina: Nadeen Ayoub
- Miss Panamá: Mirna Caballini Bouche
- Miss Paraguay: Yanina Magali Anahí Gómez Ojeda
- Miss Perú: Karla Bacigalupo
- Miss Polonia: Emily Reng
- Miss Portugal: Camila Vitorino
- Miss Puerto Rico: Zashely Alicea Rivera
- Miss República Democrática del Congo: Dorcas Dienda
- Miss República Dominicana: Jennifer Ventura
- Miss Rumanía: Catalina Jacob
- Miss Rusia: Anastasia Venza
- Miss Ruanda: Solange Tuyishime Keita
- Miss Santa Lucía: Shianne Smith
- Miss Senegal: Camilla Diagne
- Miss Serbia: Jelena Egorova
- Miss Singapur: Annika Xue Sager
- Miss Sri Lanka: Lihasha Lindsay White
- Miss Sudáfrica: Melissa Nayimuli
- Miss Suecia: Daniella Lundqvist
- Miss Suiza: Naima Acosta
- Miss Tailandia: Veena Praveenar Singh
- Miss Tanzania: Naisae Yona
- Miss Trinidad y Tobago: Latifah Morris
- Miss Turquía: Ceren Arslan
- Miss Ucrania: Sofiya Tkachuk
- Miss Uruguay: Valeria Baladan Liste
- Miss Venezuela: Stephany Abasali
- Miss Vietnam: Hương Giang Nguyễn
- Miss Zambia: Kunda Mwamulima
- Miss Zimbabue: Lyshanda Moyas