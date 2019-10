FOTOS | La Propuesta de Valor al Empleado (EVP por sus siglas en inglés) es lo que construye el posicionamiento de la empresa en las personas que están pensando en cambiar de empleo o continuar en el actual. Muchos profesionales de capital humano se encuentran inmersos en un mundo de constante competencia de talento, en particular los que forman parte de una empresa tecnológica, según Entrepreneur.

Durante los últimos años he estado lidiando con diferentes iniciativas que impulsaban a generar nuevos beneficios, mejores comunicaciones y detalles cada vez más superficiales pero que “quedaban bien”. Me he dado cuenta que algunas empresas dan más tiempo de descanso, pero resulta que nunca es suficiente. Hay más descuentos en gimnasios, pero justo el que le queda cerca a algunos no está incluido. Medialunas todas las semanas, pero el ratio manteca/grasa no es aceptable. Y frutas o snacks, pero las bananas llegan un poco verdes; y así una lista tan larga como divertido… o debería decir frustrante.

Obviamente en algunas industrias como la tecnológica, estos beneficios son un commodity. Algo básico que cualquier profesional esperaría que su actual o próximo empleador le ofreciera. Basta con ver las encuestas de mercado en donde cada vez aparecen más beneficios para ofrecer y el nivel general de satisfacción de los empleados en América Latina se mantiene constante o no crece en la misma medida.

En un reciente estudio de la consultora Gallup se demostró que el compromiso (engagement) tiene poco que ver con los beneficios, sino más bien en las relaciones virtuosas que se forman en los equipos. Es decir, la cultura.

Por supuesto que hay beneficios que son muy buenos, el problema es que resulta costoso y frustrante. Además de que no construyen cultura porque tienden a ser efímeros. Una vez lanzados, luego de un tiempo desaparece el efecto satisfactorio y el equipo de recursos humanos se encuentra viendo qué inventar para conformar al público.

Desde mi punto de vista, el objetivo de un profesional de recursos humanos es alinear los objetivos profesionales de cada persona con los objetivos del negocio. Poco tiene que ver con eso invertir tiempo y recursos en encontrar el equilibrio justo entre la cantidad de medialunas de manteca y las de grasa. Me he preguntado si esto se puede hackear de alguna forma, porque como dije antes, es un commodity.

Una primera respuesta que encontré luego de trabajar muy cerca de los equipos de IT y con varios CTOs, es que probablemente hay que volver a las bases: El foco de la EVP debiera estar centrada en tres cosas invaluables que debes darle a tus colaboradores o futuros miembros de tu empresa si quieres retenerlos, y que a continuación te comparto.

1. Compensación Competitiva

Sí, es una obviedad. Lo que no es tan obvio es que todavía no existen herramientas de uso general que permitan gestionar de una manera estandarizada las distintas propuestas salariales a las que hay que hacer frente cuando uno recluta personas del mercado.

Todos los intentos por encorsetar sueldos que tienen una dinámica distinta a evaluaciones de puestos, escalas con bandas salariales perfectamente diseñadas, encuestas de mercado, se quedan cortos a la hora de administrar, por ejemplo, la propuesta económica de un equipo de IT que una organización quiere crear. Muchos de los esfuerzos por engrosar el paquete de beneficios, terminan siendo un costo que no llega a cubrir las expectativas.

2. Desafío Intelectual

Como si se tratara de una evolución de la pirámide de Maslow, uno de los pilares para que una persona ponga su atención en un empleador es proponerle que enfrente un problema que le resulte atractivo. Puede ser una tecnología que no se conoce y se requiere un desarrollo desde cero, llevar a una empresa a un crecimiento exponencial de ventas, internacionalizar un negocio o encontrar una nueva forma de hacer las cosas.

3. Crecimiento y Aprendizaje

Cada vez es más importante generar conocimientos nuevos en las personas, tanto técnico como de management. Personalmente creo que esto se da en el día a día sólo trabajando con personas dispuestas a resolver problemas y con ganas de transmitir el conocimiento. Los cursos enlatados como “Curso de Liderazgo” no aportan una buena solución. Los mejores resultados para generar una EVP extraordinaria vienen de trabajar con gente extraordinariamente convencida del rumbo de la organización.

Estoy seguro de que si una persona se siente desafiada profesionalmente, está conforme con su sueldo, y no sólo aprende nuevos conocimientos, sino que también tiene la posibilidad de compartir conocimiento, la propuesta va a ser muy superadora respecto de cualquier otra empresa con una mesa de ping-pong y descuentos en todos los gimnasios del planeta.

El espacio de trabajo se está transformando. Debemos afrontar los riesgos de la globalización y la tecnología, y al mismo tiempo capitalizar sus oportunidades para fortalecer el equipo, construir confianza y desarrollar la innovación. Un nuevo escenario de gestión laboral nos exige una estrategia con un nuevo mix de herramientas sin precedentes para hackear la propuesta de valor.